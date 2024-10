„Jako kdyby USA řídili naši nepřátelé.“ 33 svědectví amerického miliardáře

Nadcházející volby v USA jsou v mnoha ohledech výjimečné. Například v tom, jak byla vybrána demokratická kandidátka, kolik bylo na republikánského kandidáta spácháno neúspěšných atentátů, nebo jak vyhrocená je atmosféra. Ale také v tom, kolik lidí přebíhá z jednoho tábora do druhého. K demokratům přeběhli někteří republikáni, většinou ti, kteří se zaklínají „Trumpa nikdy!“ a nesouhlasí s ním v jeho názorech na Ukrajinu nebo mu nemohou zapomenout „vzpouru“ jeho příznivců 6. ledna 2021 a zpochybňování volebních výsledků.

Ale Donald Trump přetahuje osobnosti a dřívější podporovatele demokratů. Nejkřiklavějším příkladem je samozřejmě Robert F. Kennedy mladší, který se snažil prosadit u demokratů, ale nebylo mu dovoleno se ucházet o funkci prezidenta v řádných stranických volbách.

Jsou tu ovšem i další příklady. Třeba miliardář a správce hedgeového fondu Pershing Square Capital Management Bill Ackman, který všechny své důvody, proč volí a podporuje Donalda Trumpa odhalil teprve nedávno.

A number of my good friends and family have been surprised about my decision to support @realDonaldTrump for president. They have been surprised because my political giving history has been mostly to Democrats, my voting registration has typically been Democrat (in NY, you must… — Bill Ackman (@BillAckman) October 11, 2024

Ten zmínil, že většinou volil demokraty, protože v New Yorku, kde žije, nemá republikánský kandidát šanci. Nicméně, vždy se považoval za umírněného a středového voliče, který hlasuje pro to, co je pro zemi nejlepší. Uvedl, že jeho rodina a přátele byli vzhledem k jeho hlasovací a sponzorské historii překvapeni, že volí Trumpa.

Odmítl, že by pro Trumpa hlasoval pro to, že by mu to nějak finančně prospívalo nebo že by snad chtěl získat pozici pro sebe v jeho případné vládě. Jediný „střet zájmů“, který přiznal, je, že pokud bude Amerika za Trumpa prosperovat, bude se i jemu dařit lépe. Trumpa poprvé veřejně podpořil v den, kdy na něho byl spáchán první atentát. Tehdy také slíbil odhalit, co ho k tomu vedlo.

U celkem 33 důvodů, které uvádí pro svou volbu, pak podotýká, že to jsou sice činy vlády Bidena a Harrisové, ale zároveň jsou to věci, které by prosazovali nepřátelé USA, kdyby chtěli rozložit Ameriku zevnitř.

Jako první důvod zmiňuje Ackman migraci a to, že do USA byly vpuštěny miliony neprověřených migrantů, bez toho, aniž by se kdo staral o to, co to udělá a jak to zatíží komunity, kam přijdou. Dále Ackman demokratům vyčítá vládní politiku utrácení bez ohledu na inflaci, zpackaný ústup z Afghánistánu, nové regulace ztěžující podnikání, úpravy trestního systému, které umožňují násilným zločincům opustit vazbu bez kauce, dekriminalizaci kradení v obchodech a zákaz frakování, který ohrožuje americkou energetickou soběstačnost.

Kromě toho, Ackmanovi se nelíbí ani politika diverzity a inkluze. „Podle které se udělují pracovní místa, ocenění a přijímají na univerzity na základě rasových, sexuálních a genderových kritérií, a učí naše studenty a občany, že svět lze chápat pouze jako nespravedlivý boj mezi utlačovateli a utlačovanými, kde utlačovatelé jsou úspěšní pouze díky strukturálnímu rasismu nebo zmanipulovanému systému a utlačovaní jsou prostě obětí nespravedlivého systému a světa,“ popsal krátce investor, kterému se nelíbí ani snaha učit děti, že pohlaví je fluidní a je možné si ho vybírat, nemluvě o dostupnosti hormonální terapie a chirurgických zákroků pro mladé.

Ackman dále demokratům vyčetl, že ačkoliv zavírali školy, aby se nešířil covid, podporovali masivní protesty Black Lives Matter, při kterých byly rabovány obchody. A také že podporují protiamerické a protiizraelské protesty na vysokých školách a nic nedělají se vzrůstajícím antisemitismem.

Ale demokratům, stejně jako Robert F. Kennedy také vyčítá, že nutili lidem vakcíny, které nebyly řádně otestované, ani nebyl řádně zohledněn rozdíl v riziku pro mladé a staré. A také cenzuru na sociálních sítích, snahu o zneužití americké justice k potopení prezidentských kandidátů, protipolicejní přístup, podporu zastaralých firem a technologií jen kvůli tomu, že alternativy vlastní někdo, kdo není současné vládě po vůli a obecně preferenci vládních řešení na úkor soukromého sektoru. Akcmanovi se nelíbí ani to, že demokraté chtějí zakázat auta se spalovacími motory a plynové sporáky, vzhledem k tomu, jaké by to mělo ekonomické dopady.

V zahraniční politice nesouhlasí s tím, že demokraté povolili sankce na Írán a naopak zadržují zbraně pro Izrael (Ackman je původem žid – pozn. red.) a nic nedělali, když bylo 45 Američanů zabito a 12 vzato jako rukojmí.

Nelíbí se mu ani to, jak demokraté lhali o schopnostech Joea Bidena a obviňovali každého, kdo šířil videa s důkazy o opaku, že jsou upravená. Nebo že v americkém jídle jsou substance, které jsou v jiných zemích pro škodlivost zakázané a velké farmaceutické společnosti nejsou zodpovědné za to, co způsobí očkování jejich přípravky. Z těch méně konkrétních, investor obviňuje současnou vládu, že mladé lidi přesvědčila, že žijí v neférovém systému a nemají možnost dosáhnout na „americký sen“.

Ackmanovi vadí i to, že americká vláda neposkytla alternativním kandidátům (zřejmě Robertu F. Kennedymu) dostatečnou ochranu od tajné služby. A také výhrůžky asistentům a médiím, kteří pro alternativní kandidáty pracují nebo by je chtěli vysílat. Trnem v oku je mu i to, jak byla vybrána demokratická kandidátka, tedy že jí vybrali nejmenovaní lídři partaje bez toho, aby mohli američtí občané hlasovat. A také to, že kandidátka je „podřadná“, když byli k dispozici lepší. Jako poslední důvod pak Bill Ackman uvádí snahy americké vlády zamezit státům, aby při volbách požadovaly doklady od hlasujících, a to v době, kdy řada Američanů ztratila důvěru ve volební systém.

