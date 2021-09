„Jako kdybych řekl, že Pekarová kryje Feriho sexuální skandály!“ Babišův masivní útok z tisku

Předseda vlády a šéf hnutí ANO poskytl velký rozhovor Lidovým novinám, které od roku 2013 vlastní. A vzal to od podlahy. Nešetřil vůbec nikoho. Evropskou komisi ani koalici Pirátů a STAN. „Všichni vidíme, že Piráti jsou naši Zelení, je to evropské hnutí řízené z Evropského parlamentu, které usiluje o to, abychom ztratili vlastní suverenitu,“ vypálil Babiš. Udeřil i na pravicovou koalici SPOLU, to je koalici ODS, lidovců a TOP 09. „Jsou agresivní a hysteričtí. Oni zneužijí úplně vše!“

reklama

Šéf hnutí ANO a stávající premiér Andrej Babiš dal v rozhovoru pro Lidové noviny najevo, že česká ekonomika znovu poroste, a poroste tak výrazně, že z tohoto růstu bude možné platit vyšší důchody seniorům i stavět nové byty.

„My si neděláme ambice udělat jednorázovou reformu, protože pokud nebude vůle všech, nedomluví se to. A může se stát, že Sněmovna bude ještě roztříštěnější. Vláda hnutí ANO navyšovala důchody nejvíc v historii samostatné republiky. Navýšili jsme základní výměru důchodu, přidali jsme starším 85 let, kteří mají největší náklady hlavně na zdraví. Důchodci byli a zůstanou pro nás prioritou. Podporovali jsme je příspěvky na léky a slevou na jízdném. ... Důležité je, abychom neustále zlepšovali důchodcům život a našli na to zdroje. Proto jsme řekli, že v roce 2025 bude průměrný důchod 20 tisíc korun, to je náš cíl. Chceme zachovat slevy na jízdném a podporovat zdravotnictví, protože to přímo souvisí se stárnutím obyvatelstva,“ ukazoval Babiš, proč se dnes ANO může opřít především o hlasy seniorů.

Fotogalerie: - Babiš v Rapotíně

Současně se Babiš tvrdě postavil proti nějakému minimálnímu důchodu, který by měl dostávat každý občan. „Jsme zásadně proti nějakému minimálnímu důchodu, kterým bychom zcela podlomili zásluhovost, která také musí odrážet to, co člověk do systému důchodů vložil,“ zaznělo od šéfa hnutí ANO.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vedle seniorů prý Babiš myslí i na rodiny s dětmi. Tady se prý inspiroval v Maďarsku, kde rodiny se třetím dítětem dostávají příspěvek na nákup auta. Ale netýká se to rodin, které žijí pouze ze sociálních dávek. V Česku ale lidi trápí především bydlení, jež by měl český stát mladým lidem zpřístupnit. Stát by měl stavět byty a dát je k dispozici lidem, které potřebuje celá společnost – zubaře, pediatry a tak podobně. Současně by měl stát podpořit družstevní bydlení. Podle Babiše by se toto všechno mělo platit z evropských dotací.

Anketa Jste pro zákaz prodeje aut se spalovacími motory v roce 2025, jak chce EU? Ano 1% Ne, ještě dřív! 2% Ne, později 0% Ne, vůbec to nezakazovat 97% hlasovalo: 13844 lidí

Stejně tvrdě prý hodlá vzdorovat zákazu výroby spalovacích motorů po roce 2035, jak s tím počítá Evropská komise. „Je to celé nesmysl. Jádro už jsme z velké části vybojovali a teď budeme bojovat za dostupné ceny centrálního vytápění, což znamená podpořit přechodově plyn,“ uvedl Babiš s tím, že je třeba budoucí české předsednictví v EU využít ke korekci „zeleného šílenství“. Zdůraznil, že i výroba elektromobilů představuje zátěž pro životní prostředí, což je třeba zohlednit.

A právě proto, že to např. Piráti vidí jinak, Babiš s nimi po volbách nemůže spolupracovat.

„Všichni vidíme, že Piráti jsou naši Zelení, je to evropské hnutí řízené z Evropského parlamentu, které usiluje o to, abychom ztratili vlastní suverenitu. Rozhodovaly by za nás jiné státy. Tak to slíbil předseda Ivan Bartoš předsedovi Evropského parlamentu. Stačí se podívat, jak hlasují pirátští europoslanci, zásadně v souladu s evropskými Zelenými. A takhle by to dopadlo i u nás, kdyby byli ve vládě. Navíc TOP 09 je béčko Pirátů nasazené do koalice SPOLU. Tam to ale není o lidech, to je o programu. S partajemi, co chtějí ilegální migranty, euro, kývnou na jakýkoli zelený nesmysl a chtějí lidi vychovávat, nemůžeme najít společnou řeč,“ zdůraznil šéf hnutí ANO.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Navrch přidal ještě jeden úder. „Piráti dělají brutální a vylhanou antibabišovskou kampaň,“ zaznělo od Babiše.

Fotogalerie: - Piráti a STAN v Pardubicích

Po chvíli uhodil i na pravicovou koalici SPOLU, to je koalici ODS, lidovců a TOP 09.

Fotogalerie: - Spolu v Pardubicích

„TOP 09 by měla určitě velký problém dostat se do Sněmovny. Jen si vzpomeňte, jak jsme my komentovali skutečnou kauzu Feri. Já se k ní ani raději nevyjadřoval, a podívejte se, jak se oni chovají u vymyšlené kauzy Bečva. To je, jako bych říkal, že Pekarová kryje Feriho sexuální skandály. Oni zneužijí úplně vše. Oni vědí, že já nepatřím do jejich party, že s nimi kšefty ani dělbu trafik nikdy dělat nebudu, proto jsou tak agresivní a hysteričtí,“ vypálil Babiš.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Myslíte si, že veřejně přiznají, že jim jde jen o koryta? Maska spadne po volbách. I Bohuslav Sobotka pochopil, že s ním nebudu dělat kšefty. Proto udělali s Miroslavem Kalouskem ‚lex Babiš‘. Proč si vzpomněli až v roce 2016, a nemluvili o střetu zájmů v roce 2014? Tyhle tradiční zkorumpované strany mají spolu dlouhodobé vztahy a rozdělují si koryta,“ nehodlal ustat v kanonádě.

Psali jsme: Lžete, udeřil Bartoš na Babiše. Ten si to nenechal líbit. Ústecká debata lídrů měla grády Politický eunuch Fiala. Bartošovi nemůžete věřit ani dred na hlavě. Dva týdny před volbami Vyoral zírá na kampaň ANO navrhne kandidáta na Hrad. Nebo kandidátku... Říkám mladým, se*te na Piráty. Za komunistů byl velký nákup za dvě stovky, teď se všechno zdražuje. Vojtěch Filip přijel domů na jih

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.