„Jako když chce p*chat tvou holku.“ Sudetští Němci budou koukat: Významný muž promluvil

Ti by si podle Horáka měli uvědomit, že ačkoliv na nich byla spáchána křivda, tak na nás větší. Zejména tím, že kvůli „debilní válce“, kterou Hitler rozpoutal, jsme se dostali do „kulturně i technologicky zaostalého ruského impéria“. „Mentálně a technologicky jsme se z té nakládačky nedostali ještě dneska,“ dodává.

Bylo podle něj chybou sudetských Němců, že volili Hitlerův program v Henleinově podání, když měli na výběr dostatek jiných německých stran.

Proto je Horák proti pořádání sudetoněmeckých sjezdů v ČR, protože jakýkoliv sjezd hnutí s politickým programem na území jiného státu je politickou manifestací. A potomci henleinovské SdP podle něj nejsou tím, co by tu mělo manifestovat.

„Potomci voličů čehokoli jiného než SdP si tu mohou dělat sjezdy samozřejmě kdykoli a vážím si odvahy jejich předků v té šílené době,“ dodal.

Pod jeho příspěvkem se, jak už to u sudetoněmeckého tématu bývá, rozproudila zuřivá debata. Na tu Horák reagoval s povzdechem v dalším příspěvku. V něm napsal, že považuje za správné, že po vzniku Československa chtěli Němci ze Sudet patřit do státu s ostatními Němci. „Kdybych byl Němec, taky bych to tak chtěl a volil bych Henleina,“ dodává k tomu.

„To je jako když chce tvůj kamarád píchat tvou holku, protože se do ní zamiloval – má pravdu on, nebo ty? Taky za to vlastně nemůže. On cítí, že to tak je správný,“ našel příměr. Obě strany se podle něj ze svého pohledu zachovaly správně – Němci zvolili Henleina, Češi je pak vyhnali.

„Přestaňte hledat věčnou pravdu – neexistuje, vždycky je to jen pravda jednotlivých aktérů,“ vzkázal všem.

Pak debatu uzavřel slovy svého kolegy z marketérské branže Martina Jaroše, že se bavíme o „píčovinách z minulého století“.

A jen připomněl, že krajanské sdružení, které u nás chce sjezdovat, založil v roce 1950 jistý Logdman von Auen, jenž po obsazení Sudet poslal führerovi do Berlína dojímavý dopis, ve kterém líčí, jak tento den očekával celý život, zejména v zoufalství posledních dvaceti let v Československu.

Jiný zakladatel jménem Siegfried Zoglmann se ještě v devadesátých letech posměšně vyjadřoval o státním vyznamenání atentátníků na Heydricha jako o „groteskním projevu českého šovinismu“.

Takže Horák uzavírá: „Sudetoněmecké krajanské sdružení nebylo nikdy ve své historii jen spolkem babiček a dědečků, co se jim stýská. Je to spolek se stejně blbými dějinami, jako máme my.“ Přijde mu, že i na sudetoněmecké straně se názory uklidňují, ani Bernd Posselt už podle něj není takový jestřáb, jako před patnácti lety. Přesto jsou stále na jejich straně některé věci tabu a dá práci je překonat.

autor: jav