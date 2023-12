„Je mi líto Fialy.“ Babiš vyhlášen vítězem, kavárna roztrpčena

Reakce na debatu mezi Andrejem Babišem (ANO) a premiérem Petrem Fialou (ODS) v pořadu Za pět minut dvanáct na TV Nova na sebe nenechaly dlouho čekat. Podle některých si Babiš Fialu mazal na rohlík, který se stal na chvíli spolu se svou cenou předmětem debaty. Novinář Čestmír Strakatý pak usoudil, že Nutella zůstane středem pozornosti pravděpodobně až do voleb do Evropského parlamentu.

reklama

V pořadu Za pět minut dvanáct se o adventní neděli potkal předseda hnutí ANO Andrej Babiš s premiérem Petrem Fialou (ODS). Tématem se staly ceny potravin nebo i inflace, která v listopadu činila 7,3 %, zatímco v Německu pouhých 2,3 %. Babiš tvrdil, že inflaci rozjela právě vláda Fialy. Fiala následně uvedl, že v příštím roce se očekává nižší inflace i ekonomický růst.

Psali jsme: „Mohli jsme mít ČEZ.“ Babiš nastoupil na Fialu. Vytáhl nutellu, rohlík a pak minulost

V reakci na debatu se na sociální síti X vyjádřil český novinář Jindřich Šídlo. Z debaty vyvodil, že příští volby do Poslanecké sněmovny rozhodne stav ekonomiky. „Ta debata Fiala – Babiš byla fajn. Aspoň víme, jak se teď dva roky povede kampaň. Dneska, myslím, ani jeden nepřesvědčil nikoho už nepřesvědčeného. Nakonec stejně rozhodne ekonomika,“ usoudil novinář.

Ta debata Fiala - Babiš byla fajn. Aspoň víme, jak se teď dva roky povede kampaň. Dneska myslim ani jeden nepřesvědčil nikoho už nepřesvědčeného. Nakonec stejně rozhodne ekonomika. — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) December 17, 2023

V rámci debaty věnoval Babiš Fialovi Nutellu. Následně ze své aktovky vytáhl i rohlík a připomněl mu jeho cenu. Česká novinářka a ežisérka dokumentárních filmů Apolena Rychlíková seznala, že Babiš si na daný rohlík Fialu maže: „No, je mi Petra Fialy líto. Můžeme se nad tím pohoršovat, ale Babiš si ho na ten rohlík maže. I když je celý teda už úplně dada a vychýlený.“

No, je mi Petra Fialy lito. Muzeme se nad tim pohorsovat, ale Babis si ho na ten rohlik maze. I kdyz je cely teda uz uplne dada a vychyleny. https://t.co/pgGJhsLT2v — Apolena Rychlíková ???? (@A_Rychlikova) December 17, 2023

Že nad Fialou v debatě Babiš převládal, uznal i člen redakce Reportér magazín Jaroslav Kmenta. „Politický ‚telemarketing‘ je u Fialy na bodu mrazu. Babiš ho v tomto směru válcoval,“ napsal s tím, že příští rok už bude pro vládní koalici pět minut po dvanácté.

Nejdůležitější z debaty na TV Nova byl její název. Po jejím shlédnutí bych řekl, že je to hlavní vzkaz pro vládní koalici.

Příští rok už bude pět minut po dvanácté.

Politický “telemarketing” je u Fialy na bodu mrazu. Babiš ho v tomto směru válcoval. pic.twitter.com/Z4uOaYqh3B — Jaroslav Kmenta (@JaroslavKmenta) December 17, 2023

Člen výkonného výboru Voltu Slavomír Manásek na X v souvislosti s debatou nadnesl důležitost kritického myšlení. „Kdo sleduje dnešní debatu na Nově, tak snad pochopí důležitost investovat do vzdělávání založeného na kritickém myšlení,“ výsledky podle něj sice nebudou okamžité, ale pocítí je všichni občané České republiky. „Politická debata konečně získá nějakou kulturu, která tu dnes zoufale chybí.“

Kdo sleduje dnešní debatu na Nově, tak snad pochopí důležitost investovat do vzdělávání založeném na kritickém myšlení.



Výsledky nebudou okamžité, ale pocítíme je všichni. Politická debata konečně získá nějakou kulturu, která tu dnes zoufale chybí. — Slavomír Maňásek (@ManasekS96) December 17, 2023

„Po duelu Fiala v. Babiš potvrzeno (použiji Masarykova slova): Babiš je politická patologická sedlina společnosti pro voličskou patologickou sedlinu společnosti,“ seznal po zhlédnutí debaty politolog Alexandr Mitrofanov.

Po duelu Fiala v. Babiš potvrzeno (použiji Masarykova slova): Babiš je politická patologická sedlina společnosti pro voličskou patologickou sedlinu společnosti. — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) December 17, 2023

Novinář a podcaster Čestmír Strakatý k debatě přispěl se slovy, že „Andrej Babiš dobře ví, že lidi chtějí hlavně cirkus“. Předpověděl také, že téma Nutelly v České republice bude relevantní minimálně do voleb do Evropského parlamentu. Ty se mají konat v červnu příštího roku. „Je na co se těšit,“ avizoval.

Andrej Babiš dobře ví, že lidi chtěj hlavně cirkus. ??



Jinak Nutella tu s námi bude minimálně do voleb do EP, řekl bych. Je na co se těšit. https://t.co/cZHJmt6G8R — Čestmír Strakatý (@cestmirstrakaty) December 17, 2023

Českému influencerovi Svatopluku Barekovi se z debaty dokonce udělalo špatně. „A tohle je politická debata v roce 2023. Je mi z toho zle,“ informoval na sociální síti.

A tohle je politická debata v roce 2023. Je mi z toho zle. pic.twitter.com/qhwngpN1DM — Sváťa Barek ???? (@BarekSvata) December 17, 2023

V neposlední řadě se k debatě vyjádřil i její účastník, premiér Petr Fiala. Svůj příspěvek na sociální síti X započal poděkováním všem lidem, kteří se na pořad Za pět minut dvanáct dívali. Fiala zdůraznil, že se v debatě trpělivě pokoušel vysvětlovat, co jeho vláda pro blahobyt lidí v České republice dělá. Babiš ho nepřekvapil. „Můj oponent nepřekvapil a zvolil svoji obvyklou taktiku: lži, osobní urážky, ignorování faktů a nulovou osobní zodpovědnost,“ napsal Fiala.

V závěru dodal, že po zhlédnutí debaty každý může usoudit sám, co je pro Česko lepší. „Každý si může udělat vlastní obrázek o tom, co je pro budoucnost naší země lepší,“ uvedl. Příspěvek uzavřel s přáním hezkého zbytku adventní neděle.

Děkuji všem, kteří se dívali na dnešní debatu s Andrejem Babišem!



Snažil jsem se trpělivě vysvětlovat, co moje vláda dělá a bude dělat pro to, aby se lidem v ČR žilo lépe. Můj oponent nepřekvapil a zvolil svoji obvyklou taktiku: lži, osobní urážky, ignorování faktů a nulovou… — Petr Fiala (@P_Fiala) December 17, 2023

Psali jsme: Ivan Vyskočil: On mluvil hanlivě o premiérovi? Vždyť to nejde jinak. Už si z nás dělají srandu

„Magistrála, to je komunistický zločin.“ Hřib se překonal. Macinka ho nenechal bez odezvy

„Psychiatra a tvrdou práci jí dejte.“ Bývalá poslankyně vystartovala na Richterovou. Kvůli zbraním

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE