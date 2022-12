„Jeho věc.“ Karel Šíp měl „poblít“ Nohavicu. Překvapil

reklama

„Nohavica je můj velký oblíbenec,“ vyznal se Karel Šíp z obdivu k textaři a zpěvákovi Jaromíru Nohavicovi.

„Co říkáte na některé kontroverzní texty?“ ptal se ale moderátor Prostoru X Čestmír Strakatý s narážkou na písně, které jsou poslední dobou zveřejňovány jako tzv. Virtuálky Jaromíra Nohavici.

„Je mi to jedno,“ má jasno Šíp a jedním dechem dodal, že není žádný kádrovák.

„Já jsem posluchač. Já vím, co on složil a přijde mi, že on je vrcholem toho, co lze v tomto oboru dosáhnout,“ pochválil moderátor kolegu z umělecké branže.

„Napíše si sám hudbu, složí text, doprovází se k tomu na heligonku nebo kytaru. On je takový samorost a já když si něco pouštím na cestě autem, tak toho Jarka tam mám hodně,“ dodal ještě s tím, že objevil moderní způsob poslechu hudby, při které mu aplikace sama vybírá hudbu podle jeho preferencí.

„Já už vlastně ani normální písničky z rádia neposlouchám,“ uzavřel téma aplikací.

Otázka moderátora ale znovu směřovala k ostravskému písničkáři Nohavicovi.

„Ať si dělá, co chce, znovu říkám, že nejsem kádrovák,“ je si svým stanoviskem k Nohavicovi jistý Karel Šíp.

„Ale myslím si, že jeho to trochu dráždí a zároveň baví, když udělá něco kontroverzního. Protože on je natolik silná osobnost, že může šťouchat klackem do lidí,“ myslí si Šíp.

„Vaše politické názory jsou jiné, než Nohavicovy,“ nehodlal se moderátor Strakatý pustit tématu.

„Já jsem se s ním o tom nikdy nebavil,“ odpověděl Šíp a na dotaz, že z Nohavicových písní se dá na nějaké politické názory usuzovat a přidal oblíbené úsloví Václava Klause.

„Někdy zdvihnu obočí, ale to je tak všechno. On to má v hlavě všechno srovnaný, a kdyby nebyl mlácen klackama ze všech stran, tak jemu by to možná chybělo,“ zakončil Karel Šíp téma mediálně propíraného písničkáře.

