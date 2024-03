„Jestli to takhle půjde dál, nebude na důchody.“ Varování z PRO. Ale i řešení

Předsedkyně kontrolní komise strany PRO, ekonomka Ivana Turková rozebrala rozporuplná vyjádření po jednání prezidenta Pavla, ministra práce a sociálních věci Jurečky (KDU-ČSL) se zástupců hnutí ANO o důchodové reformě. Zatímco hlava státu tvrdila, že se strany shodly na zvýšení věku odchodu do důchodu, opozice to vzápětí vyvracela. Ekonomka to čte jako hru a manipulaci s občany. Opřela se do koaličních i opozičních stran, že nemají na opravdovou důchodovou reformu „koule“.

reklama

Výsledky jednání prezidenta republiky se zástupci vlády a opozice o důchodové reformě jsou pro Turkovou velkým zklamáním a rozčarováním: „Co se to tu hraje za levou? Jakým způsobem se to tady manipuluje s občany? Nejdříve prezident řekne, že se pětikoalice s hnutím ANO shodly na zvýšení věku odchodu do důchodu. Poté to ANO vyvrací, že s tím nesouhlasí. I má dcera mi řekla, že tam ve zprávách vedle sebe večer stáli jako kámoši. Sakra, co to je za hru? Myslím si, že z toho pěkně čouhá sláma z bot,“ řekla ekonomka Turková.

„Tady se prostě v plné nahotě ukazuje, že žádná ze stran koaličních, opozičních nebo i mimoparlamentních nemá připravenou žádnou racionální ani komplexně provázanou reformu, která by opravdu reagovala na oba dva konce demografické křivky. Tomu se potom, pánové, říká reforma. Kdežto vy umíte opravdu jen parametrické změny, bez jakékoli mezigenerační vazby, následně provázanosti, prorodinné politiky a podpory rodin,“ zdůraznila Turková.

Anketa Škodí Andrej Babiš České republice? Škodí 11% Neškodí 87% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 20988 lidí

„Pokud má být ale důchodový systém udržitelný a neohrozit stabilitu veřejných financí, tak se musí dofinancovat. A musí se dofinancovat z jiných zdrojů. Na to nikdo z těch tradičních parlamentních stran nemá koule. Mimoparlamentní strany na to zase nemají kapacitu a odborné zázemí,“ poznamenala Turková.

Psali jsme: Schillerová o reformě důchodů: Co je to za nesmysl? Milionům lidí vytvářejí strach

Kovanda natvrdo: Zlatá léta českých důchodců už skončila

„Babišovci nikdy nezakleknou na banky a korporace, nikdy se nepostaví proti Bruselu, a už vůbec ne proti USA. Nikdo z nich není schopen a ani ochoten ani po třiceti letech předložit realizovatelnou důchodovou reformu a vytvořit stabilní a hlavně životaschopný důchodový systém,“ konstatovala ekonomka.

Současný důchodový systém stojí pouze na dvou pilířích – na pojistném a na dobrovolném spoření. Pokud do roku 2030 – až začnou do důchodu chodit tzv. Husákovy děti – se neskuteční razantní důchodová reforma, tak systém nepřežije. Diametrálně se změní poměr přispěvatelů do systému a důchodců, vysvětluje ekonomka.

„Pak už nepomůže zvýšení věku odchodu do důchodu třeba nad osmdesát let. Nepomůže to systému! Musí se dofinancovat,“ zopakovala s tím, že je o dlouhodobě neřešený problém, kdy se to žádné politické reprezentaci nechtělo odpracovat.

„My jsme nad tím v minulém roce strávili stovky hodin, spolu s našimi odborníky pak tisíce hodin. Náš program je tak provázaný jako žádný,“ sdělila Turková.

Strana PRO nabízí důchodovou reformu, která není pouhou parametrickou změnou současného špatně fungujícího důchodového systému, ale řeší mezigenerační vazby a následnou provázanost s prorodinnou politikou.

„Naše důchodová reforma je postavena na čtyřech stabilních pilířích, které jsou v rámci diverzifikace rizik financované z rozdílných zdrojů. Vytvářejí dodatečné příjmy pro stabilizaci celého systému bez zvyšování sociálních odvodů,“ prezentuje na svém facebookovém profilu.

„Nezvýšíme daňové zatížení občanům, zaměstnancům ani podnikatelům, ale spravedlivě zdaníme ty, jejichž zisky od nás končí v zahraničí. Vytvoříme důchodovou pojišťovnu s hospodařením odděleným od státního rozpočtu s ručením státu, abychom zamezili jakémukoliv ovlivňování ze strany politiků,“ dodává ekonomka Ivana Turková ze strany PRO, která zároveň prosazuje snížení věku odchodu do důchodu na evropský průměr 63 let.

Psali jsme: Havlíček popsal jednání s Jurečkou u prezidenta: Držme se při zemi Jurečka si peče reformu za zavřenými dveřmi... Taky může po volbách spadnout pod stůl, varuje Schillerová Bilion Kč ročně pryč. Peníze na důchody? Vím, kde jsou. Expertka Turková chce překopat ČR Drahý plyn? Pokud ho kupujete z Ruska, tak podporujete vraždění, rozčílil se Jurečka

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE