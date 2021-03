„Jsem na*ranej.“ Český lev: Jiní umělci svědčí. Kyselé hrozny a zlo

„Jsem nasranej!“ „Dělá to jen zlou krev!“ „Nemoc nedělá výjimky, nedělejme je ani my.“ I taková slova padla v souvislosti s letošními Českými lvy. Pro ParlamentníListy.cz promluvili producent Oldřich Lichtenberg, herec Ivan Vyskočil i jeho kolega a bývalý ministr kultury Vítězslav Jandák. Kritika se ozývá z řady stran. Lidé se ptají, proč se některé akce konat mohou a jiné ne. A hlavně proč jsou to akce vždy jen pro „vyvolené“. Vedení ČFTA nechtělo situaci komentovat. Bouřlivé reakce, hlavně na sociálních sítích, vyvolaly i fotky umělců, kteří stojí v hloučku bez roušek před Rudolfinem. „Touto záležitostí už se zabývá policie,“ uvedl na svém twitteru ministr Hamáček.

Na takzvaný dvojí metr a „do nebe volající papalášství“ upozorňovali nedávno lidé ohledně diváků na zápasu Slavie. A už je to tu zase. Proč mají někteří privilegia, o kterých se většině národa může v tuto dobu jen zdát? Ptají se mnozí nejen na sociálních sítích. K odsuzující náladě přispěly i fotografie, na kterých umělci stojí v hloučku bez roušek před Rudolfinem, někteří kouří, jiní například popíjejí kávu. V očích veřejnosti jim příliš nepomáhá ani to, že všichni museli mít negativní test na covid. Sám ministr Hamáček na svém twitteru uvedl, že touto záležitostí se již zabývá pražská policie. Naštvanost Čechů je zřejmě o to větší, že Česká republika je v těchto týdnech v poměrně přísném lockdownu a „běžní“ lidé nemohou navštívit ani své příbuzné. A možnost prokázat se negativním testem jim v tomto případě nikdo nenabízí.

„Vedení ČFTA (Česká filmová a televizní akademie) nechá tuto věc bez komentáře,“ napsala SMS zprávu Silvie Marková, která má za úkol PR a tiskový servis, jako odpověď na náš dotaz, co organizátoři Českého lva říkají na reakci naštvaných lidí ohledně letošního udílení cen.

Budí to zlou krev… Nemoc nedělá výjimky, nedělejme je ani my

„Roušky by teď samozřejmě měli mít všichni. Ale hlavně když jsou všichni zavření doma, tak by se to také bez těch Českých lvů obešlo,“ říká herec Ivan Vyskočil a dodává.

„Já vím, že mluvím proti svému stavu. Ale myslím si, že to není dobrý a budí to zlou krev. A té zlé krve se už těma kecama některých mých kolegů nadělalo opravdu dost. Takže já bych to odložil,“ krčí rameny Ivan Vyskočil a připomíná bouři, kterou vyvolal prezident Zeman, když chtěl minulý rok udílet státní vyznamenání tak jako obvykle.

„Když to mohl nakonec zrušit pan prezident, a to ještě nebyl lockdown, tak by se také nic nestalo, kdyby to odložili,“ míní herec a podotýká.

„ Ale víte, já bych do toho neměl šťourat, protože oni pak budou mít akorát kecy, že jsou to pro mě kyselé hrozny. Protože na Českého lva mě už dost dlouho nezvou. Dříve mě tam vždycky zvali, tak také proč ne, když mám za sebou 70 filmů. Ale když jsem jednou v novinách řekl – víte co, já jsem rád, že mě tam pozvali, ale když je tam celkem asi pět filmů a ve čtyřech hraje Pavel Liška… ne že bych měl něco proti Pavlovi Liškovi, všechno bezvadný. Ale já bych chtěl také vidět jiné lidi… A od té doby jsem už pozvánku nedostal,“ směje se Ivan Vyskočil a dodává.

„Ale zase na druhou stranu, když tam dávají ocenění filmům, jako byla třeba Díra u Hanušovic nebo Bába z ledu, tak já se tam opravdu ani nehrnu. Letos to snad bylo lepší. Nevím, žádný z těch filmů jsem ještě neviděl. Kde bych to také viděl. Do kina teď nechodím… Já jsem holt disciplinovaný blbec s rouškou,“ neodpustí si malé rýpnutí herec.

„Takže to nejsou kyselé hrozny, ale opravdu si myslím, že by to nemuselo být. Že to budí jen zlou krev,“ opakuje na závěr.

Velmi stručně se pak vyjádřil i jeho kolega a bývalý ministr kultury Vítězslav Jandák.

„Myslím, že ta nařízení ohledně epidemie platí pro všechny. A také by je všichni měli dodržovat. Všichni jsme tímto „trestem božím“, touto nemocí postižení, tak ať to všichni vydrží. Ta nemoc nedělá výjimky, tak proč bychom měli mezi sebou dělat výjimky my,“ říká zcela jasně Vítězslav Jandák.

Jsem z toho nasranej! Je to nefér!

O „dvojím metru“, dokonce přímo v umělecké branži, promluvil pro ParlamentníListy.cz producent Oldřich Lichtenberg.

„Není to v pořádku. Je to bohužel opět další z protekcionismu v naší branži. Všichni jsme ouvej, všichni jsme v pytli, všichni máme veliké existenční problémy. A najednou prostě někdo v těch našich hovínkách, ve kterých jsme až po krk, je na tom líp. A to je nefér,“ říká a vysvětluje.

„Protože my bojujeme o každou korunu dotací, snažíme se, dokladujeme každou fakturu. A tato akce musela stát přece veliké peníze. Proč to nedostanou třeba osvětlovači, kostymérky z divadel, prostě ti, kteří neměli vlastně šanci sáhnout si na tu covidovou podporu? A tady se utrácejí obří peníze. Stejně jako byl nedávno ten koncert v Národním divadle. To jsou prostě neskutečné prachy, které se vybraným rozdělí a na ty nejchudší v branži se samozřejmě opět nedostane. A já jsem z toho nasranej!“ nebere si servítky producent.

Můžeme hrát jen s plnou kapacitou

Podle Lichtenberga není možné brát sobotní akci ani jako „pilotní“ projekt k tomu, aby se veřejnosti, která se prokáže negativními testy na covid, v případě dodržení všech hygienických nařízení mohly opět otevřít kulturní akce.

„To s tím nemá vůbec nic společného. Ve většině komerčních prostor, ať jsou to hudební kluby, ať jsou to divadla, stojí lidé vedle sebe. U nás v divadle Broadway je to například 800 míst. V těchto případech nepomůže žádné testování, žádná další opatření, která navrhují. My skutečně můžeme začít hrát až ve chvíli, kdy to bude možné pro plnou kapacitu, protože jinak budeme prodělávat. A musíme lidem dát co nejmenší překážky pro to, aby se šli ve svém volném čase pobavit. To znamená, že skutečně reálně můžeme opravdu začít hrát, až ten národ bude proočkovaný a bude tady kolektivní imunita. Jinak jakákoliv opatření budou vždycky pro podporované a selektivní akce. Ale pro akce, které si na sebe mají vydělat, jako jsou například koncerty v O2 aréně, kde je potřeba, aby bylo patnáct tisíc lidí, to prostě není možné,“ popisuje producent.

Skeptický je v těchto případech i k samotnému testování hostů.

„To tam budou dva dny stát a testovat se. Přijedou z Ostravy do divadla nebo na koncert a chvíli před ním se dozvědí, že mají třeba zvýšenou teplotu, že je test nejasný, nebo se nějak nepovedl… a mají jet zpátky do Ostravy. To přece nejde. Na to se každý vykašle,“ kroutí hlavou producent a vysvětluje.

„To jsou volnočasové aktivity, na které zkrátka potřebujete co nejméně překážek. Chcete prostě jít v sobotu na koncert nebo do divadla a nechcete absolvovat několikahodinovou proceduru s nejistým výsledkem. Ano, to je nutné pro výkon povolání, třeba pro zdravotnictví. Tomu rozumím. A lidé to bez reptání, nebo možná někde s reptáním, udělají. Ale není to možné dělat u volnočasových aktivit. To po těch lidech nikdo nemůžeme chtít. Nebo chtít to můžeme, ale oni to prostě nebudou ochotní udělat,“ uzavírá Lichtenberg.

