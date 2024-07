„Jsem první černoška.“ Biden pokračuje v přešlapech

Anketa Je dobře, že Babiš zakládá frakci s Orbánem a rakouskými Svobodnými? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 11430 lidí upozornil server The Telegraph a poznamenal, že prezidentův nejnovější přehmat přichází zrovna v době, kdy roste tlak na to, aby odstoupil ze snahy o své listopadové znovuzvolení.



Americký prezident se prohlášení dopustil ve čtvrtek večer, když v rámci uvedeného rozhovoru bojoval o záchranu své předvolební kampaně, která by měla skončit již i podle názorů části jeho Demokratické strany.



V rozhovoru pro WURD si Biden zřejmě spletl sebe se svou viceprezidentkou Kamalu Harrisovou a mluvil tak o sobě jako o černošce. „Mimochodem, jsem hrdý na to, že jsem, jak jsem řekl, první viceprezident, první černoška…, která bude sloužit s černošským prezidentem,“ tvrdil o sobě Biden, čímž zřejmě pomíchal i své vlastní působení ve funkci viceprezidenta za Baracka Obamy.

Právě Obama se v roce 2008 stal prvním černošským prezidentem a Biden viceprezidentka Harrisová byla zase první černošskou v této své pozici.



Bidenův řečnický přehmat navíc přišel před velkým rozhovorem pro ABC News, který, jak dle The Telegraphu doufají asistenti Bílého domu, uhasí výzvy některých demokratů, aby Biden z kandidatury v roce 2024 odstoupil. Právě ty totiž zaznívají po výkonu Bidena v televizní prezidentské debatě s exprezidentem a volebním oponentem Donaldem Trumpem v Atlantě, jenž některé hlasy hodnotí jako „katastrofální“.

„Bidenovi asistenti naznačili deníku The New York Times, že se Biden pokusí restartovat svou kampaň rozhovorem a dvěma předvolebními mítinky během víkendu, ačkoli někteří členové jeho vlastní strany zůstávají skeptičtí k tomu, že se situaci podaří zvrátit,“ podotýká server.

Hlavní politický komentátor serveru Politico Jonathan Martin před několika dny napsal, že se má tlak na Bidena, aby již nekandidoval, stupňovat a jde o skutečně propíraný požadavek uvnitř demokratů. Někteří vysoce postavení demokraté, znepokojení Bidenovými výsledky v debatách, se podle jeho informací obracejí na čelní představitele strany i jeho manželku Jill s žádostí, aby prezidenta vyzvali k přehodnocení jeho kandidatury.



„Řada demokratických představitelů, kteří byli zklamáni prezidentovým slabým hlasem, bledým vystupováním a mezerovitými odpověďmi, uvedla, že Bidenova sázka na brzkou debatu, která měla vyvrátit neustálé otázky o jeho věku, se nejen zvrtla, ale způsobila škody, které se mohou ukázat jako nevratné. Prezident v prvních třiceti minutách debaty plně potvrdil pochybnosti o své způsobilosti,“ komentuje též Martin.



Demokraté, kteří Bidena znají, se podle komentátora shodují v tom, že by se první dáma Jill Bidenová musela účastnit jakékoli intervence u prezidenta. „Do sjezdu Demokratické strany zbývají necelé dva měsíce, a proto by Biden musel souhlasit s odstoupením, aby strana mohla v Chicagu předhodit delegátům volbu. A ani poté, co bývalí Bidenovi asistenti ve čtvrtek vystoupili v televizi, aby zpanštěli jeho vystoupení, nic nenasvědčuje tomu, že by uvažoval o ukončení své půlstoleté kariéry v politice ponižujícím odchodem uprostřed kampaně,“ podotýká, že Biden sám zřejmě ochotu zničehonic odejít ani po svém výkonu v debatě nemá.

Jonathan Martin míní, že amerického prezidenta „čeká náročné léto – s vlastní stranou“. Strana samotná však podle jeho mínění nemá koho jiného z debaklu obviňovat. „Demokraté nemají koho obviňovat, jen sami sebe. Tři a půl roku mlčeli a teď sklízejí vichřici,“ dodal komentátor.