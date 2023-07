„Jsem v šoku.“ Do Bruselu poslali genderistku. Začala mela, i ministr se zapojil

Do Bruselu míří první absolventka kurzu Češi do institucí EU, je jí Hana Tenglerová, která absolvovala veřejnou a sociální politiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a genderová studia na Fakultě humanitních studií UK. Na sociálních sítích to vyvolalo obrovskou vlnu kritiky v narážce na to, jak unijní instituce, v nichž pracují desítky tisíc úředníků, zaměstnávají lidi, kteří by na normálním trhu práce těžko našli uplatnění. Na obhajobu Tenglerové vystoupil novinář Radek Bartoníček, který je znechucen, kolik je v lidech nenávisti a chutě si do někoho kopnout.

Hana Tenglerová se uplynulých patnáct let věnovala komunikaci, transferu znalosti a expertní podpoře veřejné správy v oblasti genderové rovnosti ve vědě. Nyní bude působit na ředitelství pro výzkum a inovace Evropské komise. Pomohl jí k tomu kurz Gateway to the EU institutions, který je společným projektem UK a VŠE v Praze a cílí na veřejnost i studenty, oznámila Univerzita Karlova na svém twitterovém účtu, kde zároveň sdílela článek o tom, jak „složitá je cesta do evropských institucí“.

???? Do Bruselu míří první absolventka kurzu Češi do institucí EU!



?? Hana Tenglerová, absolventka @FSV_UK a @FHS_UK se věnovala uplynulých 15 let genderové rovnosti ve vědě. Nyní bude působit v Ředitelství pro výzkum a inovace Evropské komise.



?? Pomohl jí k tomu kurz Gateway to… pic.twitter.com/fh5kajH62F — Univerzita Karlova (@UniKarlova) July 26, 2023

Tenglerová byla také členkou pracovních skupin Úřadu vlády ČR, Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR i České ženské lobby.

Místo nadšení však přišly reakce plné velkého rozčarování, hovořící o tom, že v Bruselu bude víc o dalšího zaměstnance s nulovou hodnotou z hlediska produktivity, především pak pokud vystudoval genderová studia.

„Ta paní je hezkým výsledkem VŠ inkluzivního vzdělání a nekonečné schopnosti Bruselu zaměstnat člověka, který by na normálním trhu práce těžko našel uplatnění. PR oddělení Petra Fialy může doplnit jeho slavné chlubení takto: ‚ČR už není na světové špičce jen v dopravě a obraně, ale i genderu,‘“ komentoval cestu Tenglerové do Bruselu Marek Stoniš, někdejší šéfredaktor týdeníku Reflexu.

Dobrá slova nenacházel pro absolventku kurzu Češi do institucí EU ani právník Tomáš Nielsen. „Zřejmě se blížíme k vrcholu lidské civilizace. Jako společnost jsme schopni vytvářet bytosti, které mají z hlediska produktivity nulovou hodnotu, přesto pro ně najdeme uplatnění, veřejně to přiznáváme a snad jsme na to i pyšní,“ povzdechl si ve svém tweetu.

Jisté pochyby ohledně studií Tenglerové sdílel Marek Šnobr: „Ne že bych paní nebo slečně nepřál úspěch, ale jaký je výstup z 15 let zkoumání genderové rovnosti ve vědě? Co konkrétně zkoumala? Kolik výzkum stál? Jak pomohou poznatky získané zkoumáním společnosti či firmám? Kurz ‚Češi do institucí EU‘ snad raději ani nekomentuji,“ uvedl.

Nebyl jediný, kdo se nad zkoumáním genderové rovnosti ve vědě pozastavoval, Michal Koucký k tomu poznamenal, že studium s tímto zaměřením právě do Bruselu je více než příhodné. „15 genderové rovnosti ve vědě. Tak to jde do správné instituce. Fakt si tu bídu zasloužíme, to je sen,“ doplnil.

„Vystudovat genderová studia, držet hubu a krok, být prounijní, volit Topku a Nerudovou, na VŠ bojovat za klima. Odměna? Krásné, klidné místo v Bruselu. Z vašich peněz,“ shrnul onu „složitou cestu do evropských institucí“ Štěpán Chour.

Naopak nechyběly názory, které vnímají cestu Tenglerové do Bruselu jako velký úspěch.

„Ženy ‚jsou a chtějí‘ např. dělat vědu a pak o tom taky mluvit a rozhodovat,“ napsal ve svém komentáři twitterový účet Heroine.cz.

Novinář Radek Bartoníček se neudržel a vystoupil proti všem, kteří na adresu Tenglerové nešetřili kritikou. „Nedá mi to nezareagovat. Jsem v šoku, kolik lidí hejtuje tuto ženu na fotce. Vsadím se, že ji drtivá většina vůbec nezná, nic neví o její práci. Jsem nesmírně zklamaný z toho, v kolika lidech je nenávist, netolerance, předsudky a chuť ulevit si tím, že si do někoho kopnu,“ připojil svůj názor.

Nechyběl ani spokojený komentář ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka. „Jsem moc rád, že kurz Češi v institucích, který společně vytvořily Univerzita Karlova a VŠE v Praze, má první absolventku, která nastupuje do evropských institucí. Haně Tenglerové přeji hodně štěstí!“ napsal ministr.

„Velký úspěch. Ublížení pánové v komentářích jen dokazují, jak moc je to potřeba :) Twitter žumpa fakt,“ komentovala situaci na svém twitteru Johana Balzerová, která pro mládež vytváří podcast Jsem v obraze.

„V normální západní společnosti bychom Haně Tenglerové pogratulovali k velkému úspěchu. Ale ne, v komentářích máme nablito. Takže za mě jen stručně: pokud nejste její kolegové z oboru, víte o kvalitě její práce úplný houby. Ani vám, ani mně nepřísluší ji zpochybňovat a hodnotit,“ posílil tábor těch, kteří Tenglerové fandí, Jiří Svoboda.

„Skvělej úspěch, držím palce,“ vzkázal Tenglerové novinář Jakub Zelenka z deníku E15.

Negativní reakce na Twitteru překvapily také Michala Brozu. „Nerozumím množství podivných a urážlivých komentářů na Twitteru k tomuto. Je to nesporný osobní úspěch, důležité téma a pro Česko další kousek podílu na chodu Evropy. Haně Tenglerové upřímně blahopřeju a přeju mnoho dalších úspěchů. PS. Nešlo by to třeba takto?“ pozastavoval se.

Sociologický ústav Akademie věd ČR chtěl Tenglerové připsat další body tím, že hrdě vypíchl, že je jeho „dlouholetou pracovnicí“, o čemž se původní tweet Univerzity Karlovy ve svém oznámení, který sklidil celou řadu reakcí, nezmiňoval.

