„Jsme konzervativní.“ Čunek chce do čela lidovců

Lidovci si budou tento týden v Olomouci volit nové vedení a do boje o post předsedy strany se na poslední chvíli přihlásil senátor Jiří Čunek.

„Když se vám něco nelíbí, máte dvě možnosti: překousnout to nebo se pokusit o změnu. KDU-ČSL jsem věnoval 30 let života a nehodlám se smířit s tím, že skončí v propadlišti dějin. Proto budu kandidovat na jejího PŘEDSEDU,“ oznámil na síti X.

„Co chci, nejspíš už víte - vrátit stranu zpět ke konzervativním, tradičním hodnotám, na nichž vznikla. Díky všem, kdo jste mi doteď drželi palce a psali, ať kandidaturu zvednu, moc si vážím vaší podpory! Hurá do toho,“ uvedl Čunek.

Ve videu následně své motivy ještě trochu rozvedl. „Dnes vám chci oznámit, že jsem se rozhodl kandidovat na předsedu KDU-ČSL. Důvod je pochopitelný, jsem velkým kritikem odklonu od konzervativní politiky k té všeobjímající roli, kterou mají velké strany. Ale my takoví nejsme, my jsme strana, která hlásá a trvá na konzervativních hodnotách, které nemá zpochybňovat, ani jejich zpochybňování připouštět. To se teď ale bohužel děje a tím ztrácíme své voliče,“ má jasno Čunek, co stojí za dlouhodobě špatnými čísly z průzkumů.

„Tak mi nezbývá, jako kritikovi, než na sjezdu poukázat tímto směrem na to, co bychom měli změnit a jak a budu kandidovat. Takže mi držte palce,“ uvedl Čunek.

Když se vám něco nelíbí, máte dvě možnosti: překousnout to nebo se pokusit o změnu. KDU-ČSL jsem věnoval 30 let života a nehodlám se smířít s tím, že skončí v propadlišti dějin??‍>?



Proto budu kandidovat na jejího PŘEDSEDU. Co chci, nejspíš už víte - vrátit stranu zpět ke… pic.twitter.com/ZFJXKKRJ4u — Jiří Čunek (@CunekJiri) October 14, 2024

Svou kandidaturu na předsedu lidovců již dříve vyhlásil ministr zemědělství Marek Výborný. Ten stranu vedl už v roce 2019, kdy po více než osmi letech vystřídal Pavla Bělobrádka. Po necelém roce ale Výborný oznámil, že na post předsedy KDU-ČSL rezignuje, protože mu náhle zemřela manželka a chtěl se věnovat svým třem dětem. Ve funkci ho po mimořádném sjezdu v lednu 2020 vystřídal Marian Jurečka.

„Jdu do toho. S pokorou a odpovědností,“ uvedl stručně Výborný. Ten se netají tím, že v si rámci vedení lidovců představuje kontinuitu dosavadních postojů a další spolupráci v koalici SPOLU pro nadcházející volby.

Jdu do toho. S pokorou a odpovědností. @kducsl — Marek Výborný (@MarekVyborny) October 3, 2024

Kandidaturu již oznámil také dosavadní předseda Marian Jurečka, který ale podle některých nesplnil sliby, kterými svou další kandidaturu podmínil. Podle Jurečky je ale splnil částečně a to se počítá. „Dal jsem si na konci ledna tři podmínky, nejsou splněny plně, jsou splněny částečně. Nicméně považuju za fér, abych mohl přijít na sjezd a složit účty z toho, co jsem jako předseda dělal,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí.

První podmínkou, kterou si začátkem roku sám stanovil, bylo zvrátit klesající preference. To ale Jurečka nesplnil. Podle aktuálních průzkumů by lidovci získali maximálně 3,5 procent hlasů. Podle Jurečky ale preference oscilují mezi 2 a 5,5 procenty. „Reálné volební výsledky odpovídají spíše vyšším odhadům,“ napsal Jurečka spolustraníkům ve zdůvodnění své kandidatury, jak informuje Idnes.cz.

Zadruhé chtěl Jurečka v evropských volbách získat alespoň dva europoslance. Jenže do Evropského parlamentu se dostal jen Tomáš Zdechovský. „Druhý mandát nám unikl těsně,“ vysvětloval Jurečka.

Třetí podmínkou bylo posílit senátní klub a získat jednoho hejtmana. Hejtmanem se sice znovu stal Jan Grolich v Jihomoravském kraji, ale senátní klub lidovců neposílil a zůstal na 12 členech. Podle Jurečky tak krajské a senátní volby „nedopadly špatně“.

Právě proti pokračování dosavadního směřování v rámci koalice SPOLU, ať už pod vedením Jurečky nebo Výborného, se chce postavit Jiří Čunek.

Politický analytik Michal Sirový si ale nemyslí, že by lidovci samostatně příští rok ve volbách uspěli. „Čunek vedoucí samostatně kandidující lidovce na volební jatka 2025 – to by byla zábavná podívaná!“ uvedl Sirový.

Čunek vedoucí samostatně kandidující lidovce na volební jatka 2025 – to by byla zábavná podívaná! ♥?#Česko ???? https://t.co/Zoy243KLYd — Michal Sirový ???? (@sssirda) October 14, 2024

Ozval se také syn europoslankyně Danuše Nerudové, který ironicky komentoval fakt, že lidovci nejsou podle Čunka dost konzervativní. „Neasi, KDU je až moc liberální, chce to přitvrdit,“ prohlásil Neruda, který má silně liberální názory.

Neasi, KDU je až moc liberální, chce to přitvrdit! ????‍>? — Filip Neruda (@filip_neruda) October 14, 2024

Od politického veterána Jiřího Čunka se ale dočkal tvrdého políčku. „Tvůj politologický rozbor si chlapče vezmu k srdci, až v životě dokážeš i něco jiného, než být synem,“ kontroval Čunek.

Tvůj politologický rozbor si chlapče vezmu k srdci, až v životě dokážeš i něco jiného, než být synem?? — Jiří Čunek (@CunekJiri) October 14, 2024

