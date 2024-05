„Jste tak hloupá.“ Rvačka s Nerudovou. Dostálová přešla do angličtiny a udeřila. Zle i mimo studio

reklama

Danuše Nerudová a Klára Dostálová se střetly v duelu deníku Blesk a obě dámy si nic nedarovaly. Nerudová v rozhovoru mimo jiné tvrdila, že Dostálová nemíří do Bruselu hájit české zájmy, ale zájmy Andreje Babiše.

„To hájení zájmů Andreje Babiše bylo v roli ministryně pro místní rozvoj roky a teď jeho zájmy dál budete hájit v Bruselu, protože o nic jiného tady nejde. A poslední, o koho jde, jsou občané této země,“ tvrdila Nerudová. Dostálová to odmítla s tím, že taková slova jsou zcela absurdní.

Nejostřejší spory vyvolal tzv. migrační pakt, který je podle Dostálové od začátku špatný, zatímco podle Nerudové je to alespoň dílčí úspěch při řešení migrační krize. „Bez migračního paktu jsou otevřené dveře a pozvánka pro migranty do Evropy, takže zodpovědná vláda, zodpovědní ministři to neblokují, protože chtějí přijmout aspoň minimální zpřísnění té úpravy a snaží se okamžitě nadto hledat další opatření a vyjednávat,“ podotkla Nerudová.

Ta navíc upozorňuje, že neustálé strašení migranty se už téměř deset let ukazuje jako zcela zbytečné. „Zaplať pánbůh za to, že po dekádě křičení a strašení migranty na chatách, kteří tam de facto nejsou, někdo našel odvahu skutečně to řešení iniciovat a hledat. Byla to trnitá složitá cesta. A zůstali jsme na půli cesty,“ prohlásila Nerudová.

Právě migranty na chalupách přitom před lety strašilo právě hnutí ANO, což Dostálová uznala, ale dodala, že se to vlastně nakonec vyplnilo, protože tu jsou ukrajinští uprchlíci. „My jsme to měli, ano, to je potřeba uznat a prostě přiznat to, že jsme to vyslovili. Ono ale koneckonců, a teď to myslím trošku s nadsázkou, když se na to podíváte, co se vlastně tady odehrálo při tom přílivu třeba těch ukrajinských uprchlíků, kde skutečně se přijímala rychlá legislativa na půdě Evropského parlamentu, aby se mohli ubytovávat, kde to jenom půjde, takže samozřejmě s určitou nadsázkou se to nakonec naplnilo,“ připomněla Dostálová s tím, že pomoc Ukrajině je samozřejmě velmi namístě a žádoucí.

Nerudová se ohradila vůči tomu, že migrační pakt obsahuje kvóty na přijímání uprchlíků. – „Slovo ‚kvóta‘ v migračním paktu nenajdete, najdete tam sousloví ‚stanovený počet‘,“ vysvětlovala Dostálová.

Podle Nerudové jsou státy, které nechtějí pomáhat, „paraziti“, a že Česko by mělo být nadále příkladem solidarity. „My jsme solidární, kdo v Evropské unii není solidární, tak je parazit. Já nechci, aby Česká republika byla parazit, já si myslím, že naši občané v té uprchlické vlně z Ukrajiny ukázali, jak jsou strašně solidární. My jsme přijmuli 350.000 uprchlíků, nejvíc na hlavu v Evropské unii. Ano, bydlí na chatách, bydlí v bytech, bydlí s námi někde v domku. To je naprosto neuvěřitelná solidarita. Včetně peněz, které se vybraly na zbraně, na podporu Ukrajiny,“ říkala Nerudová.

Řeč se stočila i na sněmovní volby v roce 2025 a na možnou spolupráci hnutí ANO s SPD. „Pro mě je absolutně nepřijatelná jakákoliv debata o vystoupení z EU nebo z NATO. Absolutně, to je prostě červená linie pro mě, takže to si myslím, že koalice s SPD možná není, nicméně musíme počkat po volbách, protože skutečně uvidíme, jak si samozřejmě povedou ty menší strany, což by mohl být i zajímavý potenciál třeba pro hnutí ANO,“ poznamenala Dostálová.

Nerudová následně čelila otázkám na své publikování v predátorských časopisech. „Co se týká predátorských časopisů, je to věc, která se stala. Můj tým to mrzelo. Od roku 2015 jsme publikovali v jiných časopisech. Jaký je rozdíl? My jsme v těch časopisech měli jednak kvalitní publikace, mimo jiné o evropském rozpočtu a o společném konsolidovaném základu daně, ale kromě toho máme dalších asi 200 kvalitních publikací ve Web of Science,“ hájila se Nerudová.

„Já bych čekala jenom trošku sebereflexe od paní Nerudové, protože ona na stejné pochybení, co ona měla s predátorskými časopisy, vyštípala jiného rektora Vojtěcha Adama. Takže doufám, že jste se aspoň vnitřně trochu zastyděla,“ rýpla si Dostálová.

Velkým tématem je také přijetí eura, což je podle Nerudové pro Česko nezbytným krokem. „Česká republika se dlouhodobě bez eura neobejde navzdory tomu, že to říkáme, že nemůžeme přijmout euro, tak 70 až 80 % ekonomiky už v euru v tuto chvíli funguje. Když může mít nadpoloviční objem úvěru Agrofert v eurech a euro je dobré pro Agrofert, tak je euro dobré i pro Českou republiku, je dobré i pro občany České republiky,“ podotkla Nerudová.

„Tak, my jsme proti euru, protože k tomu samozřejmě nevidíme žádné ekonomické racio, proč bychom měli. Česká koruna je druhou nejstabilnější po švýcarském franku. Stejně tak by to vlastně bylo na úkor části naší suverenity, protože by se o nás rozhodovalo na úrovni evropské centrální banky kvalifikovanou většinou,“ odmítala Dostálová.

„Když se tady bavíme o tom, co mohou a co nemohou podnikatelé, tak například už od letošního ledna oni mohou samozřejmě účtovat daně, všechno v eurech,“ upozornila Dostálová. – „Ale nemohou vyplácet mzdy v eurech. Prosím vás, zeptejte se podnikatelů, co je nejvíc tíží – to, že nemohou vyplácet mzdy v eurech, panebože,“ pronesla Nerudová.

Dostálová v průběhu debaty čelila narážkám na svoji prý slabou jazykovou průpravu. Nerudová k tomu mimo jiné citovala vyjádření Pavla Teličky ze sítě X. „Z dnešního telefonátu s bývalou kolegyní z frakce v EP: ‚Jsem celkem ráda, že v čele kandidátky ANO je člověk, který se nedomluví žádným světovým jazykem. Aspoň bude potichu. Nejlepší by bylo, kdyby ANO úplně vypadlo z frakce‘,“ napsal bývalý europoslanec za hnutí ANO Telička.

Dostálová po nějaké chvíli odpovídala v angličtině a Nerudovou mimo jiné označila za „hloupou“. To ocenil i Karel Havlíček, podle nějž to byla od Dostálové výchovná lekce. „Horlivost, chtivost a prázdné eurofráze. A k tomu sebevědomí na rozdávání. Úplně přes kopírák jako kdysi Pavel Telička. Tak uvidíme, jestli Danuše Nerudová dopadne stejně jako on. Našlápnuto k tomu má slušně. Výchovná lekce od Kláry Dostálové.“

Horlivost, chtivost a prázdné eurofráze. A k tomu sebevědomí na rozdávání. Úplně přes kopírák jako kdysi @Telicka. Tak uvidíme, jestli @danusenerudova dopadne stejně jako on. Našlápnuto k tomu má slušně. Výchovná lekce od @DostalovaK ?? pic.twitter.com/YXOkJbpdKT — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) May 27, 2024

Bývalý diplomat a politik Pavel Telička, jenž se s hnutím ANO ve zlém rozešel v roce 2017, reagoval výčtem svých úspěchů. „Já bych jí to docela i přál. Je fajn, když český europoslanec patří mezi 4 nejviditelnější (před ním už jen tři lídři frakcí), 10 nejvlivnějších, komisaře s nejlepším hodnocením ze slyšení v EP a ještě o jeho poradenství opakovaně stojí podniky lídra hnutí,“ kontroval Telička, že kdyby Nerudová „dopadla“ stejně jako on, byla by velmi úspěšná.

Já bych jí to docela i přál. Je fajn, když český europoslanec patří mezi 4 nejviditelnější (před ním už jen tři lídři frakcí), 10 nejvlivnějších, komisaře s nejlepším hodnocením ze slyšení v EP a ještě o jeho poradenství opakovaně stojí podniky lídra hnutí. — Pavel Telička (@Telicka) May 27, 2024

Telička se pozastavil nad tím, že podle Havlíčka je výchovnou lekcí někoho druhého urážet. „Když jedna politička řekne o druhé, že je hloupá, tak Karel Havlíček to považuje za výchovnou lekci. To bychom měli k úrovni současného sboru ANO. Smutný obrázek jejich politické kultury, permanentně padající níže a níže,“ podotkl Telička.

Když jedna politička řekne o druhé, že je hloupá, tak @KarelHavlicek_ to považuje za výchovnou lekci. To bychom měli k úrovni současného sboru ANO. Smutný obrázek jejich politické kultury, permanentně padající níže a níže. https://t.co/Ky2k3mjTNp — Pavel Telička (@Telicka) May 27, 2024

