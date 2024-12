„K tomuto se nepřipojuji.“ Merkelová „grilována“ před kamerou. Došlo i na migranty

Funkci spolkové kancléřky Německa Angela Merkelové vykonávala celých 16 let, od listopadu 2005 až do prosince 2021. O své roli kancléřky, o krizích, které toto dlouhé období provázely, nedávno sepsala a vydala memoáry s názvem „Svoboda“.

„Spousta lidí si zvykla, že mají svobodu. Všude na světě tomu tak ale není. A samozřejmě potřebujeme i bezpečnost, abychom mohli realizovat své individuální svobody v našich životech, to je jasné. Jenže svět je nyní nejistý,“ řekla Merkelová v rozhovoru pro stanici ZDF. „Svoboda a bezpečnost jsou propojeny a stát musí o bezpečnost masivně pečovat.“

Jak obtížné bylo stát v čele Německa Merkelová příkladně popsala na tématu ochrany klimatu. „Až do konce svého funkčního období jsem nenašla odpověď na tento skutečně lidstvo ohrožující problém změny klimatu, který by nám umožnil plně naplnit zásadu předběžné opatrnosti pro příští generace,“ přiznala bývalá kancléřka v rozhovoru. „Udělali jsme mnoho, mnoho důležitých věcí. Ale stále mám pocit, že by se mělo udělat víc. Doma, ale i na celém světě,“ dodala.

Angela Merkelová v čele vlády prosazovala postupné ukončení využívání jaderné energie. Poslední elektrárny byly definitivně odstaveny z provozu na jaře 2023. Tuto politiku bývalé kancléřky dnes kritizují i její kolegové z CDU. Například generální tajemník CDU Carsten Linnemann v jednom ze svých rozhovorů řekl, že by se určitě dalo prověřit, zda by se vyřazené jaderné elektrárny mohly znovu spustit, cituje deník Welt.

Fotogalerie: - Před Green Deal summitem

Bývalý spolkový ministr zdravotnictví Jens Spahn (CDU) pro ZDF při příležitosti 70. narozenin Angely Merkelové bilancoval takto: „Při zpětném pohledu bylo vyřazení jaderné energie vážnou chybou i z hlediska klimatické politiky.“

Merkelová nicméně své rozhodnutí postupně ukončit využívání jaderné energie v Německu i nadále obhajuje. V knize i v rozhovoru pro ZDF uvedla bezpečnostní i ekologické argumenty, přičemž za hlavní důvod označila riziko havárií jaderných reaktorů, které podle ní představují nezodpovědné ohrožení, jak ukázala třeba katastrofa v japonské Fukušimě. Vyřazování německých jaderných elektráren z provozu bylo výrazně urychleno právě po této havárii z roku 2009.

„Když něco takového řeknete, musíte se vžít do tehdejší situace. Prozkoumat alternativy, které existovaly. Já v každém případě vím, že když došlo k havárii reaktoru ve Fukušimě, nebyla jsem v CDU a CSU jediná, kdo říkal, že musíme něco změnit. To velmi dlouhé prodlužování provozní doby jaderných elektráren nebylo správné,“ reagovala Merkelová na výrok Jense Spahna (CDU).

Zároveň se Merkelová domnívá, že by Německo mohlo sloužit jako příklad země, která dokázala přejít na bezemisní výrobu energie bez potřeby jaderných elektráren. „Myslím si, že by bylo dobré, aby se i mnoho dalších zemí, které se ve světě teprve rozvíjejí, nevydalo cestou jaderné energie,“ sdělila Merkelová. „Africké země zatím jaderné elektrárny nestavějí, stejně jako mnohé asijské země. V tomto ohledu by nebylo špatné, kdyby existovaly země, které ukazují, že přechod na výrobu energie bez CO2 lze uskutečnit i bez jaderné energie.“

Anketa Bude po pádu Asada v Sýrii klid a mír? Bude 1% Nebude 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1714 lidí

Soudobí kolegové Merkelové se kriticky vyjadřují i k migrační krizi v letech 2015-2016. „Masová nelegální migrace od roku 2015 destabilizovala a zahltila německou společnost,“ vyjádřil se Jens Spahn (CDU). Merkelová kritiku svých rozhodnutí odmítá. „K tomuto všestrannému útoku se nepřipojuji,“ reagovala bývalá kancléřka. Nicméně jen za rok 2015 tehdy žádost o azyl do Německa podalo 477.649 migrantů. Oproti předchozímu roku 2014 tento počet žádostí představoval nárůst o 135 %. Po dokončení registrace žadatelů o azyl v září 2016 bylo zřejmé, že počet příchozích migrantů do Německa činil 890 tisíc osob, jak vyplývá ze Zprávy o migraci za rok 2015 od Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky.

Ve své knize „Svoboda“ bývalá kancléřka dále popsala, jak se ruský prezident Vladimir Putin během let změnil. Nejprve byl Západu otevřený, pak se mu odcizil a následně se ve svých postojích utvrdil. Novinářka Maybrit Illnerová, jež moderovala rozhovor, se proto Merkelové v souvislosti s tím zeptala na její názor, zda za tuto Putinovu proměnu nese odpovědnost Západ, vzhledem k tomu, že v Putinových očích ohrožoval bezpečnost Ruska. Že na současné válce na Ukrajině Merkelová nese vinu, to zmínil dokonce i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„V roce 2008 začaly kontroverzní diskuse o Ukrajině a o tom, zda by se Ukrajina měla stát plnoprávným členem NATO. Na tuto otázku existují různé názory. Prezident Zelenskyj říká, že to byl fatální strach z Putina, který tehdy hnal mě a Nicolase Sarkozyho. Já říkám, že ne, že to tak nebylo. Byla to obava z toho, že by Putin nenechal věci dojít dál bez toho, aby podnikl nějaké kroky,“ obhajovala Merkelová své rozhodnutí na summitu NATO v Bukurešti v roce 2008, kdy se projednával plán na kandidátský status Ukrajiny a Gruzie. Rizika viděla i v souvislosti s tím, že členství NATO tehdy na Ukrajině podporovala jen menšina ukrajinského obyvatelstva.

Merkelová bývá kritizována za to, že Německo nezačalo Ukrajinu vojensky podporovat dříve než před rokem 2014. „Tehdy jsme se snažili najít řešení diplomatickou cestou,“ připomněla Merkelové Minskou mírovou dohodu z roku 2014, která se snažila o politické urovnání konfliktu na Ukrajině. „Snažili jsme se Ukrajinu podporovat diplomaticky,“ dodala Merkelová. Mírovému vývoji dle jejího názoru „velice uškodila pandemie covid-19“.

Psali jsme: Pan Helmut a paní Helga na vánočních trzích v ČR. Divili se a vyprávěli Zbraně a pozvánka do NATO. Merz v Kyjevě, Zelenskyj dal na stůl požadavky Noviny našly Ukrajince, který přežil svou popravu Král levných letenek se pustil do Leyenové. Už byl sprostý