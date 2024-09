„Kamarádi“ Petra Pavla, kteří hodili dýmovnici na KSČM, opět v akci

Anketa Ohrožuje vláda Roberta Fica demokracii na Slovensku? Ohrožuje 5% Neohrožuje 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 20660 lidí

A některým lidem je návrat komunistů do drtivé většiny krajů trnem v oku. Dokonce až tolik, že se před pražským sídlem KSČM objevily pohozené rudé dýmovnice. Hodila je tam skupina motorkářů, o kterou se zajímá policie.

Šéfka komunistů Kateřina Konečná pár slovy počínání těchto motorkářů ohodnotila.

„Pro mě jsou to šašci, kteří se tváří jako demokraté a přitom neumí bojovat demokraticky. V těchto krajských volbách jsme jako druzí, po ANO, posílili. Chápu, že to některým vadí. Pokud by ale něco vadilo mně, rozhodně bych to neřešila tím, že jdu někomu zničit majetek. Jsou to pouliční hrdinové, kteří si na hrdiny jenom hrají. Ale aby si to se mnou šli rozdat v nějaké debatě, to je ani nenapadne,“ uvedla.

Jenže tím to neskončilo.

Facebooková skupina Havloids Memorial Club Kateřině Konečné předala ostrý vzkaz.

„Přestaňte se ohánět demokracií, Vy bolš*vic*á, rudá k**do. Vaše zkurv**á partaj, která se hlásí k absolutně nedemokratické KSČ, která nikdy s nikým nediskutovala - naopak všechny pokusy o diskusi trestala lágrem - a která majetek lidem nejen ničila, ale i ve velkém kradla, si žádnou demokratickou debatu nezaslouží. Tak běžte do p*či i s vaším Husákem, Marxem, Leninem a podobnými b*z**anty a celou vaší partou d*m*ntních a senilních, kolaborantských ub*žáků... Stačilo!“ zahřmělo z facebookové skupiny Havloids Memorial Club.

Jenže netrvalo dlouho a Kateřina Konečná se znovu přihlásila.

„Skutečně trefní nositelé Havlova odkazu. Takto tedy vypadá ta pravda a láska?“ zeptala se.

Podle reportéra Českého rozhlasu Ľubomíra Smatany si svědkyně útoku na centrálu KSČM povšimla, že měl mít jeden z motorkářů na bundě logo skupiny Havloids Memorial Club. Právě k jedné z akcí této skupiny se nedávno připojil též prezident Petr Pavel.

K jedné z nedávných akcí této skupiny se rovněž připojil prezident Petr Pavel. Stalo se tak na konci srpna na festivalu All American Fest, kde si prezident v triku s logem Harley-Davidson střihl i slavnostní zahájení a přítomným sdělil, že je potěšen, že mohl dorazit.

Po úvodních slovech se Pavel vydal mezi lidi a cestou zamířil přímo ke stánku Havloids Memorial Club, kde si zkusil právě disciplínu v podobě hodu „Jakešem do koše“. Prezident obdržel tři výtisky knihy „Miloš Jakeš – Příběh komunisty“ z roku 2019 a následně předvedl, jak umí mířit, když se je snažil vhodit do pár metrů vzdáleného rudého plastového košíku.

Motorkářská skupina, která se často odvolává na prvního polistopadového prezidenta Václava Havla a sdílí jeho fotografie, v posledních dnech na sociálních sítích sdílí fotografie představitelů koalice Stačilo!, vyobrazující je „bez mozku“.

