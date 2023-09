„Kampaň!“ Fiala setřásl kritiku Kalouska a Nerudové. Tvrdě narazil

Vládu vedle opozice za její rozpočtovou politiku pravidelně kritizují i lidé z „jejího“ tábora, jako Danuše Nerudová nebo Miroslav Kalousek. Premiér Petr Fiala ale tuto kritiku odmítá s tím, že v případě Nerudové i Kalouska může jít o součást volební kampaně do evropských voleb. „Zajímavé je, že Národní rozpočtová rada o žádné kandidatuře nepřemýšlí a říká v podstatě to samé, co my,“ vrací úder Kalousek.

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek i prezidentská kandidátka, ekonomka Danuše Nerudová kritizují rozpočtovou politiku vlády s tím, že konsolidační balíček je nedostačující a státní rozpočet bude dle vládních plánů i v dalších letech hospodařit s obrovskými schodky. Premiér Petr Fiala si ale z kritiky nic nedělá.

„Někdo kritizuje, že škrtáme moc, někdo, že škrtáme málo, to tak prostě je. My jsme přesvědčeni, že právě hledáme tu správnou rovnováhu mezi tím, co je potřeba udělat pro uzdravení veřejných financí, a tím, co je únosné pro společnost a pro jednotlivé sociální a profesní skupiny,“ uvedl Fiala v rozhovoru pro server IDnes.cz.

Premiér zároveň dodal, že Kalousek i Nerudová nemají pravdu a že jejich výroky jsou možná jen součástí předvolební kampaně. „Oba dva přemýšlejí nad kandidaturou do Evropského parlamentu, a to asi už je součást nějaké volební kampaně, sebeprezentace,“ hledal Fiala vysvětlení vládní kritiky.

Fialovo vysvětlení Miroslava Kalouska pobavilo. „Tak jsem se dočetl na IDnes.cz, paní profesorko Danuše Nerudová, že naše kritika vládní rozpočtové politiky souvisí s tím, že přemýšlíme o kandidatuře do EP a pravdu prý nemáme. Zajímavé je, že Národní rozpočtová rada o žádné kandidatuře nepřemýšlí a říká v podstatě to samé, co my,“ podivil se Kalousek na síti X (dříve Twitter).

„Zase za to může Kalousek a Nerudová. Vaše čestné místo v projevech ve Sněmovně od Andreje Babiše jsem převzala já,“ reagovala v nadsázce Nerudová. „Užijte si to,“ dodal pobaveně Kalousek.

Kalousek premiérovi připomněl, že i Národní rozpočtová rada není úplně spokojena s vládní rozpočtovou politikou. Minulý týden například ve svém pravidelném čtvrtletním stanovisku uvedla, že bez zásahu do výdajové strany státního rozpočtu nelze letos očekávat dodržení plánovaného schodku 295 miliard korun. Nelíbí se jí ani návrh státního rozpočtu na příští rok a výhled na další roky a žádá pokračování konsolidace veřejných financí.

Na příští rok navrhlo ministerstvo financí vládě rozpočet se schodkem 252 miliard korun. „V případě schválení v této podobě by bylo možné očekávat dosažení strukturálního deficitu celých veřejných financí kolem 2,1 % HDP, což by znamenalo zlepšení ve srovnání s předchozím rokem zhruba o 0,2 % HDP. To je méně, než bylo avizováno v dokumentaci konsolidačního balíčku,“ uvedla Národní rozpočtová rada podle informací serveru E15.cz.

