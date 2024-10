„Kavárník“ panikaří. „Architekt Brexitu“ v Praze. Pozvali ho miliardáři

V Praze se uskuteční investiční konference Shifts2024, kterou financuje mimo jiné investiční společnost J&T a deník E15, který vlastní nejbohatší Čech Daniel Křetínský. Vstupné na tuto konferenci se pořádně prodraží, lístky se pohybují v rozmezí od šestnácti tisíc do třiceti tisíc korun. Na akci vystoupí například miliardář Patrik Tkáč z J&T nebo podnikatel Tomáš Čupr. Ze zahraničí pak dorazí význačná postava britské politiky posledních dvaceti let Dominic Cummings. Anketa Obáváte se odklonu České republiky od jádra EU? Obávám 4% Neobávám 2% Tento odklon vyžaduji 91% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 6003 lidí

Právě jeho účast nedá spát Bohumilu Kartousovi, poradci ministra školství Mikuláše Beka. „Provinční Češi přijdou zatleskat tragické postavě britské politiky Dominiku Cummingsovi,“ píše Kartous na svém facebooku.

„Cummings je známý rusofil a člověk, který stojí za manipulativní kampaní okolo brexitu. Tento člověk bude českým podnikatelům a investorům vysvětlovat, jak vydělat v krizi. Přizvání takového člověka považujeme za ohrožení pro demokracii, jelikož to byl právě Cummings, který stál za manipulativní kampaní pro brexit, která prokazatelně šířila dezinformace a manipulovala s čísly a daty,“ tvrdí Kartous, bojovník proti dezinformacím.

Organizátoři se tím podle něj asi snaží říct, „že chtějí do České republiky přinést tento styl manipulativní komunikace. Nebo snad že by Česká republika měla opustit Evropskou unii a měl by tu proběhnout nějaký czexit?“ ptá se Kartous.

Kvůli lidem jako Cummings podle Kartouse Velká Británie po brexitu doznala značných ekonomických škod. „Podle studie Cambridge Econometrics jen v Londýně existuje kvůli brexitu o 290 tisíc pracovních míst méně a podle londýnského starosty je brexit jednou z hlavních příčin drahoty v hlavním městě Anglie. Už v roce 2021 vyšla studie, podle které jsou náklady brexitu 178x vyšší než zisky a v roce 2022 byly vyčísleny škody pro Británii na 31 miliard liber,“ vypočítává Kartous.

„Není pochopitelné, proč sem organizátoři konference zvou člověka, jehož komunikační strategie vedla k takto masivním ztrátám pro britskou společnost,“ tvrdí Kartous a zevrubně představuje osobnost Dominika Cummingse.

Cummings se proslavil zejména tím, že v letech 2015 až 2016 byl ředitelem organizace Vote Leave, která v roce 2016 úspěšně realizovala kampaň za referendum o vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Následně se stal hlavním poradcem konzervativního premiéra Borise Johnsona. V roce 2020 kolem jeho osoby vypukl skandál, když v době lockdownu odcestoval z Londýna do svého 450 km vzdáleného domova v Durhamu, přičemž pociťoval příznaky covidu. K jeho rezignaci následně vyzvalo 45 konzervativních poslanců a Cummings byl kritizován opozičními stranami za nedodržování zdravotních omezení. Skandál negativně ovlivnil důvěru veřejnosti v reakci vlády na pandemii. Poté z Downing Street odešel a v listopadu 2020 Cummings několikrát kritizoval reakci britské vlády na pandemii covidu-19 a Borise Johnsona označil za neschopného.

Kartous je v médiích označován jako expert na vzdělávání a inovace a bojovník proti dezinformacím. Působí jako mluvčí Českých elfů a poradce ministra školství Mikuláše Beka (STAN). Od roku 2020 zastával pozici ředitele Pražského inovačního institutu, odkud byl nucen odejít po dvou letech kvůli neprůhlednému hospodaření této organizace.

Ve svém příspěvku Kartous detailně popisuje všechny aspekty života Dominika Cummingse a zejména se soustředí na jakékoliv kauzy spojené s jeho osobou. Kartousovi například vadí i to, že v 90. letech Cummings bydlel v Rusku.

„Po ukončení studia v Oxfordu se Cummings na tři roky přestěhoval do Ruska, kde sdílel byt s pozdějším ekonomem Liamem Halliganem, který také podporoval brexit. Pracoval pro skupinu, která se pokoušela založit leteckou společnost spojující Samaru v jižním Rusku s Vídní v Rakousku, což se nepodařilo, a následně se vrátil do Spojeného království a začal pronikat do politiky,“ píše Kartous.

„V letech 1999–2002 byl Cummings ředitelem kampaně Business for Sterling, kampaně proti vstupu Spojeného království do eurozóny, poté se v roce 2002 stal na osm měsíců ředitelem strategie předsedy Konzervativní strany Iaina Duncana Smithe, jehož cílem byla modernizace Konzervativní strany. Brzy odešel zklamán zaváděním podle něj polovičatých opatření a Duncana Smithe označil za nekompetentního,“ pokračuje Kartous a soustředí se na Cummingsovy „neúspěchy“.

„V roce 2003 založil nadaci New Frontiers, libertariánský a euroskeptický think-tank zaměřený na volný trh. Nadace publikovala články a dokumenty, které se stavěly proti stále těsnější unii Spojeného království s Evropskou unií na úkor obranných vazeb se Spojenými státy. Nadace se rovněž vyslovila pro zrušení všech obchodních cel, reformu OSN, výzkum hypersonických bombardérů, vytvoření výzkumného orgánu, který by financoval vysoce rizikové vědecké projekty, reformu britské státní správy a zrušení BBC jako veřejnoprávní stanice, která prý podkopává britskou konzervativní pravici. Nadace byla uzavřena v březnu 2005,“ vyjmenovává Kartous.

V letech 2007–2014 Cummings pracoval pro konzervativního politika Michaela Govea v různých funkcích v opozici i ve vládě. Od února 2011 do ledna 2014 byl zvláštním poradcem a personálním šéfem Govea na ministerstvu školství, kde byl zapleten do několika skandálů.

„Cummings byl na ministerstvu školství známý svým neomaleným stylem a tím, že ‚nesnáší hlupáky‘, jak pronesl. Spolu s Michaelem Govem brojil proti jakémusi neformálnímu spojenectví vysokých státních úředníků a učitelů, kteří se podle jejich názoru snažili zmařit pokusy o reformu. Cummings se neomaleně vyjadřoval na adresu mnoha vysoce postavených politiků, které třeba označil za ‚tlusté jako mleté maso‘ nebo ‚líné jako ropucha‘,“ informuje poradce ministra Beka.

„V roce 2012 byla jedné z vedoucích úřednic přiznána výplata 25 000 liber v případu šikany proti Cummingsovi a jednomu z vedoucích členů týmu Michaela Govea v době, kdy Cummings působil jako zvláštní poradce na ministerstvu školství.

Následně se Cummings stal ředitelem kampaně Vote Leave a jako hlavní stratég kampaně se zasloužil o vytvoření sloganu Vote Leave „Take back control“ a tvrzení, že brexit by mohl umožnit utratit 350 milionů liber týdně navíc pro britské státní zdravotnictví. V rámci kampaně za odchod z Evropské unie se soustředil na témata migrace, podnikání, lidských práv a dosahu Soudního dvora EU. „Výsledkem referenda v červnu 2016 bylo 51,9 % hlasů pro odchod z Evropské unie. Cummings byl spolu s Elliottem chválen jako jeden z hlavních strůjců kampaně,“ píše Kartous.

„V dubnu 2019 výbor pro výsady Dolní sněmovny vydal napomenutí za pohrdání parlamentem poté, co se Cummings nedostavil k vyšetřování výboru pro digitální technologie, kulturu, média a sport ohledně tvrzení o vytváření falešných zpráv během kampaně k referendu,“ vyjmenovává Kartous další střípky z politického života Cummingse.

V červenci 2019 byl Cummings jmenován hlavním poradcem premiéra Borise Johnsona a byl označen za faktického šéfa jeho štábu. „Cummings byl následně obviněn z pokrytectví, když se nedlouho po jeho jmenování objevila zpráva, že farma, kterou spoluvlastní, obdržela 250 000 eur zemědělských dotací z EU. Cummings přitom dříve označil takové dotace za ‚absurdní‘ a stěžoval si, že některé z nich byly rozdány ‚velmi bohatým vlastníkům půdy, aby dělali hlouposti‘,“ informuje Kartous.

Následovaly skandály s propuštěním poradkyně ministra financí bez vědomí samotného ministra. „Poškozená Sonia Khanová podala žalobu na nespravedlivé propuštění k pracovnímu tribunálu, přičemž tvrdila, že Cummings byl stěžejní pro tvrzení o diskriminaci na základě pohlaví. Slyšení bylo naplánováno na prosinec 2020, na němž měl Cummings vypovídat, ale v listopadu 2020 bylo dohodnuto pětimístné finanční vyrovnání odškodného,“ pokračuje mluvčí Českých elfů.

Asi největším skandálem byla zmiňovaná cesta napříč Británií za lockdownu v roce 2020. „V březnu 2020 byl Cummings koncem března spatřen v Durhamu, ačkoliv vláda vydala pokyn, aby lidé zůstali doma, pokud to není nezbytně nutné. Cummings to vysvětloval tím, že jeho žena měla příznaky covidu, a proto odcestoval na farmu svých rodičů, aby v případě nakažení neohrozil jejich čtyřleté dítě. Uvedl, že předpisy o výlukách povolují cesty za účelem usnadnění péče o děti jako nezbytné cesty, a proto se domníval, že tato cesta byla povolena. Druhý den se probudil s příznaky, které byly zjevně příznaky covidu-19, které se zhoršovaly, takže v následujících dnech sotva opustil postel. Downing Street následně oznámila, že Cummings vykazoval příznaky covidu-19 a sám se izoloval,“ vypočítává Kartous skandály kolem Dominika Cummingse.

I Kartous ale má za sebou řadu pochybení, zejména v souvislosti s Pražským inovačním institutem, kterému šéfoval od jeho vzniku v roce 2020. Podle dokumentů, které se objevily v médiích, nebyly v instituci, která měla z Prahy udělat světové centrum inovací a pokroku, dodržovány zákony ohledně veřejných zakázek a institutu chybějí v účetnictví miliony.

Již dříve se objevila analýza popisující často šokující poměry v instituci, kde zakázky v řádech statisíců probíhaly přes neidentifikovatelné faktury. Celková škoda by mohla být až 4,5 milionu korun. Uhradit by ji mělo město.

„Hovoříme o organizaci, která je podezřelá, že v době působení pana ředitele Kartouse nedodržovala zákon o zadávání veřejných zakázek, zákon o registru smluv, zákoník práce a další zákony. Účetnictví takové organizace měla navíc vést jedna účetní na poloviční úvazek, která neměla k dispozici účetní a personální systém,“ poznamenala k tomu pro ParlamentníListy.cz zastupitelka za ANO Barbora Rázga, která měla možnost seznámit se s detaily auditu.

„Byl ředitelem organizace v té době, kdy se ty věci měly dít. On měl být schopen jim předcházet, případně je včas řešit a přijímat potřebná opatření. K nápravě nedošlo. Je to manažerské selhání člověka, který je možná vizionář, ale nedokázal po technické, účetní, legislativní a další stránce řídit Pražský inovační institut,“ uvedla zastupitelka Barbora Rázga.

