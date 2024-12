„Kdo to nařídil? Vy, nebo Bílý dům?“ Musk dál válčí s americkou komisí

Komise pro cenné papíry (SEC), založená v roce 1934, je nejvyšší autoritou v oblasti dohledu nad cennými papíry a nad burzami cenných papírů v USA. Dohlíží na celý americký trh cenných papírů, zajišťuje dodržování zákonnosti a norem při obchodování s cennými papíry a prosazuje zákony o akciovém trhu. Podle Muskova právního zástupce Alexe Spira však Komise zneužila své pravomoci k tomu, aby zasáhla proti Muskovi.

Musk je aktuálně komisí vyšetřován kvůli možnému podvodu s cennými papíry souvisejícímu s jeho obchodováním s akciemi Tesly a s následným převzetím společnosti Twitter (nyní X). Komise Muska obvinila z občanskoprávního podvodu s cennými papíry už v roce 2018 poté, co na Twitteru napsal, že uvažuje o převzetí společnosti Tesla do soukromých rukou za cenu 420 dolarů za akcii a že na to má „zajištěné financování“. Musk i Tesla zaplatili Komisi pokuty ve výši 20 milionů dolarů a uzavřeli revidovanou dohodu o vyrovnání, podle níž se Musk musel dočasně vzdát funkce předsedy představenstva společnosti Tesla.

Komise nyní údajně Muskovi zaslala „požadavek na vyrovnání“, ve kterém mu dala 48 hodin na přijetí dohody zahrnující pokutu, jinak by mohl čelit obviněním z několika přestupků. Zaslání požadavku o vyrovnání pokuty potvrdil i Muskův právní zástupce Alex Spiro. „Včera zaměstnanci Komise vydali požadavek na urovnání, který vyžadoval, aby pan Musk do 48 hodin přistoupil na peněžní vyrovnání, jinak bude čelit obviněním v několika bodech,“ uvedl Spiro v dopise adresovaném předsedovi Komise pro cenné papíry (SEC) Garymu Genslerovi.

Podle něj byl požadavek výsledkem pokynu od „nadřízených“ zaměstnanců Komise a podle Spira zapadá do více než šest let trvajícího vyšetřování a „obtěžování pana Muska ze strany Komise a jejích zaměstnanců“.

Spiro dále poukazuje na to, že SEC nejenže znovu otevřela vyšetřování společnosti Neuralink, jedné z Muskových firem, ale také předvolala jeho samotného k výpovědi. „Zaměstnanci nedávno předvolali mě, právníka pana Muska, k výpovědi a pohrozili, že pošlou doručovatele předvolání, pokud bych okamžitě nespolupracoval,“ uvedl Spiro.

Takové kroky označil za nepřijatelné a nepřiměřené. „Tyto kroky činí jasným, že Komise není motivována hledáním pravdy, ale je zapojena do nepřiměřeně motivované kampaně proti panu Muskovi a společnostem s ním spojeným,“ napsal Spiro.

Zmínil také právní předpisy, které by mohly být postupem SEC porušeny, včetně § 7324(a) a předpisu 5 Fed. Reg. 2635. Dále zpochybňuje, kdo přesně požadavek proti Muskovi nařídil. „Vyžadujeme vědět, kdo tyto kroky nařídil – zda jste to byl Vy, nebo Bílý dům,“ píše Spiro. Právní zástupce zakončil dopis jasným odmítnutím nátlaku ze strany Komise: „Tyto taktiky a zavádějící schémata nás nezastraší.“

Elon Musk kopii dopisu svého právního zástupce sdílel na platformě X spolu s komentářem adresovaným předsedovi americké Komise pro cenné papíry (SEC) Garymu Genslerovi. „Ach, Gary, jak jsi mi to mohl udělat?“ napsal Musk.

Oh Gary, how could you do this to me? ?? pic.twitter.com/OoooQI77ZS