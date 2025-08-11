„Kdo volí SPD, sebrat 100 Kč z důchodu.“ Satira, tvrdí mladý Ukrajinec

13.08.2025

Na sociální sítí TikTok se šíří videa mladého ukrajinského přistěhovalce, který nadává na české důchodce nebo voliče SPD. Jeho údajně „satirická“ videa mají stovky komentářů, kde ho Češi posílají do patřičných míst, totiž „zpátky na Ukrajinu“.

Foto: Repro TikTok
Popisek: Ukrajinský TikToker s přezdívkou Švejk

TikToker s přezdívkou Švejk je pravděpodobně Ukrajinec, který žije v Česku. A se svým ostrovtipem sbírá zhlédnutí tak, že útočí na české důchodce.

„Nechápu, proč mají důchodci důchod, když celý den sdílí na Facebooku kraviny,“ říká v jednom z desítek videí.

Trnem v oku mu jsou také voliči SPD, které škatulkuje jako důchodce. „Z každého důchodu, co volí SPD, bych sebral 100kč. A za to koupil Ukrajině náboje. Když už střílí nesmysly, ať to má grády,“ tvrdí Ukrajinec.

„Chtěl bych žít ve státě, kde každé sdílení SPD videa znamená mínus 500 kč z důchodu. To by bylo ticho,“ uvádí v dalším podobně „vtipném“ příspěvku.

A do třetice útok na důchodce a voliče SPD v jednom: „Ne každý důchodce je dezolát, ale když máš vnouče a volíš SPD, tak si nezasloužíš rodinu.“

Provokativně také žertuje ohledně faktu, že jako uprchlík nebude přispívat do českého rozpočtu. „Milí důchodci, pochopte to, že odvádět daně určitě nebudu. Abyste dostávali důchody. Já vás živit fakt nebudu. Jako co to je? Já přijedu do Česka a ještě musim živit důchodce? Jako cigány jo, ale důchodce určitě nebudu živit, na to zapomeňte,“ říká ve videu.

Jeho „humorná“ videa jdou tak daleko, že pomlouvá celou Českou republiku, kde je prý oproti Ukrajině bordel.

„Kde to smrdí bezďákama a chcankama?“ ptá se v dalším videu a ukazuje na vlaječku Česka. „Kde je venku vůně čerstvýho chleba?“ prý na Ukrajině, tvrdí po další otázce. „Kde se v parku válí víc psích hoven než kytek? V Česku. Kde babičky rozdávají dětem jablka na ulici?“ stojí v poslední otázce, kde opět ukazuje na vlaječku Ukrajiny.

autor: Jakub Makarovič

