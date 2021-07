„Kdybych měla jít na třetí vakcínu, tak jim na to ser*. Týden po očkování zemřel... Počkám, co to udělá s ostatními.“ Silná slova lidu z Valašska

„Gauneři!“ Kde máte hodnoty? „Na děckách testujete! Hnus!“ Na Moravě se s hodnocením pražských očkovacích kampaní nepárají. Výměnný obchod stylu vakcinace za tenisky je k smíchu, další nadávají. „Kdybych měla jít na třetí injekci, tak jim na to seru,“ zaznělo. Na frak ovšem dostává v době covidu obsah místní nekorunované hymny „My zme Valaši, jedna rodina“, a to kvůli bonzování. Na venkově jsme slyšeli i další jadrné zhodnocení současných poměrů: „Ti, co moc řvou, těm se dá přes držku.“

Covid, necovid. Rožnov pod Radhoštěm, malé město proslavené lidovými zvyky, srdce Valašska, čelí náporu turistů stále. „Je to trochu slabší, ale k nám lidi jezdí pořád,“ hodnotí devatenáctiletý Patrik Nohýl, který si vydělává peníze ke studiu na brigádě na jednom z místních parkovišť už čtvrtým rokem.

I když je Rožnov místem, kam kvůli věhlasnému muzeu v přírodě jezdili turisté z celého světa, zájem o region zásadně neupadal ani v době covidové. Stal se startem i cílem výletů kvůli valašským kopcům a nezaměnitelnému půvabu krajiny. „Na toto parkoviště přijíždějí hlavně Češi. Nechají tady auto, vezmou si kolo, jedou na Pustevny. Kdo chce, nechá se vyvézt autobusem. Pak se lidé projdou po horách, kolem Libušína nebo na Radhošť,“ popsal Patrik. „Teď si můžou zajít už vedle na koupaliště a také do Gibon parku,“ dodal k okolním možnostem. Mladík, který parkovné kasíruje u zábavního centra v lesoparku poblíž kempu, může vyprávět i o tom, jak pokračuje rozvolňování opatření. „Vedle v kempu byla tento rok akce Valašská zahrada, prodávají tam kytky atd. První den lidi pouštěli, musely být rozestupy, lidi měli roušky. Ale pak začali někteří bonzovat, tak omezili vstup a začaly se dělat fronty. Zavolali snad i hygienu,“ popisoval události, kterých byl svědkem. „Fronty byly strašné. Lidi nakonec otáčeli auta, už nebylo místo k parkování,“ dodal.

Sám patří do věkové skupiny, na kterou cílí současné očkovací kampaně. I Patrik se chodí pravidelně testovat, ale s očkováním otálí. „Já si počkám, co to udělá s ostatními. Až uvidím, co se tady stane, tak si to nechám píchnout,“ směje se. „Vím, že nás to nemine, že tam všichni budeme muset jít. Setkal jsem se s tisíci lidmi, a ti se setkali s dalšími tisíci a nic jsem nechytil. Buď mám tak nehorázné štěstí, že to nechápu, nebo silnou imunitu. Necítím potřebu s tím spěchat,“ vysvětluje se smíchem. Loterie nebo vidina tenisek na míru ho neoslnila. „Snaží se lidi akorát uplatit. Mně je to jedno. Nepotřebuji si dávat nějaké pochybné věci do těla,“ zhodnotil.

Tiktokeři? Nezájem, zeptám se mamky

Svůj názor řekla ParlamentnímListům.cz i na motivaci k očkování v podobě losování o mobil nebo tenisky. „Návnada na lidi, aby na tom oni vydělávali,“ zazněl názor třináctileté dívky. Jenže Alžběta nebo Bětuška, jak jí doma říkají, by se uplatit za určitých okolností nechala. „Kdyby mi dali psa. Vlčáka nebo huskyho,“ prozradila se smíchem.

Na děckách testujete! Hnus. Ne, nedáme se koupit

Ale zpět k samotnému rekreačnímu centru. Rožnov pod Radhoštěm nabízí mnoho atraktivních možností, jak trávit volný čas, snad na každém metru. Pivní lázně, nádherný park s altánem ve stylu Dušana Jurkoviče, městečko je napěchované hotely, restauracemi, trhy, nabídne i vycházku k Jurkovičově rozhledně.

Jurkovičova rozhledna. Ilustrační foto: Daniela Černá

Perlou a tím, co dělá město centrem zájmu turistů, je samozřejmě Valašské muzeum v přírodě. Před epidemií sem přicházely stovky tisíc návštěvníků ročně zhlédnout stavby, které byly přenesené z terénu, i kopie historických budov přelomu 19. a 20. století. Muzeum sklízí zasloužený úspěch a minimálně evropský respekt a je trendem navázání na přání zakladatelů vytvořit živé muzeum. Návštěvník tu v reálu uvidí, jak se žilo v časech minulých, a to i mimo tradiční velké akce. Postupně se i sem program s krojovaným tancem, jarmarky řemeslného umění a lidovou hudbou vrací.

„Dodržování opatření? Jak kdo. Já ty lidi upozorním, že mají mít ve vnitřních prostorách roušku, hlídám počty,“ ujišťuje průvodkyně ve Valašském muzeu v přírodě Jana Dlabajová. „Buď provádíte výklad, nebo stále někoho upozorňujete… ale větší konflikt? To ne. Každý se snaží nějak opatření přežít,“ dodává. Připouští, že s množstvím lidí samozřejmě přibývá i těch, co si s rouškami starosti nedělají.

Jana Dlabajová před Dřevěným městečkem Valašského muzea v přírodě. Foto: Daniela Černá

Když dojde na téma covid a očkování, paní Jana si už servítky nebere. „Takový koktejl si dáš jednou,“ říká s hlasitým smíchem. „Kdybych nepřemýšlela a neměla ráda svůj život, asi bych si to dala, ale mám děti a po mých zkušenostech… chci být už zdravá, člověku není dvacet a zdraví si více váží. Dáš si Tečku a skončíš s koronavirem,“ říká svůj názor. Do otáček ji dostává hlavně otevření vakcinace pro mladší ročníky: „Na děckách se to testuje! Kde jsme? Kde máme naši hodnotu v našich dětech? Jak to stát může dovolit? Oni přesně vědí, co dělají, to je největší hnus. Valili jim testy ve škole, aby na tom vydělali. Kolik lidí mělo problémy? Nebavím se o těch, co jim v nose vyšťourali covid, ale o těch, co měli reálné problémy! V počtech mrtvých jsou lidé, kteří sice měli covid, ale jaké měli problémy předtím? Když vidíme informace o očkování. Člověk je očkovaný, za týden umře. To je náhoda jako prase! A očkuje se dál,“ má jasno Jana.

Sama je typ, který se koupit nedá. „Jistě, donutilo by mě nechat se očkovat, pokud bych neměla co jíst. Kdyby dovedli situaci do takového extrému, že by mě nebyl ochotný nikdo zaměstnat. Ale ať se očkují ti, kdo chtějí! Jen vím, že lidé, kteří byli naočkovaní, stejně onemocněli. Kolik je dalších problémů, které se neřeší? Kolika lidem se odložily operace? Kolik lidí přišlo o práci?“ pokládá jednu otázku za druhou.

Patří k lidem, kteří situaci podrobně sledují, a i s ohledem na vývoj v jiných státech se domnívá, že už by represe vůči veřejnosti měly skončit. „Je potřeba, aby kampaň vedli doktoři, ne politici. Ať si lidi vzpomenou na petici doktorů, kterou zametli pod koberec? Je důležité, aby měl každý větší zodpovědnost za své zdraví, aby byla veřejnost informovaná, jak podpořit imunitu. Nechci nikoho shazovat, ale jak se o sebe stará člověk, který má sto padesát kilo?“ přemýšlí. Poukazuje na to, že se veřejně nehovoří o vedlejších účincích vakcíny nebo případných následcích. Nápor ze všech stran na mladé lidi těžce nese. „Syn se chtěl jít nechat očkovat, protože je na něj vyvíjený velký tlak,“ dodává.

Žijeme v prachsprostém kapitalismu a chceme socialistické výhody

Z Valašska se stal bohatý kraj plný renovovaných staveb a udržovaných veřejných ploch. „Brambory a zelé, živobytí celé“ tak platí hlavně v místním muzeu. Úcta k přírodě je samozřejmost, tady nepotřebují zelené dohody, řeknou: „Vždycky to tak bylo.“ Přesto si lidé stěžují. Překvapí informace o mladých rodinách, které plánovaly stěhování do zahraničí.

Obavy o budoucnost má i dlouholetá kantorka a rodačka z Rožnova pod Radhoštěm (pozn. redakce: celé jméno má redakce ParlamentníchListů.cz). „Obrovský propad morálky v dennodenním životě. Nikdo nic nedodržuje, všichni všechno porušují, všichni všechno vědí, rodiče umějí řídit školství. Děs. Dostali jsme se do hrubého prachsprostého kapitalismu, ale chceme socialistické výhody. Jsem pesimistická,“ říká seniorka. Lidská svoboda se podle ní ztrácí. „Člověk do toho nevidí. Jsou to gauneři, lidi k tomu nepustí,“ naznačuje s ohledem na zveřejňování informací i v souvislosti s onemocněním covid-19. A jak je to v jejich rodině s očkováním? Manžel se nechal očkovat z přesvědčení, že to pomůže, ona proto, aby nebyla omezená v cestování. „Nicméně po druhé injekci jsem dostávala drobné deprese a svinsky mě bolely klouby. Kdybych měla jít na třetí injekci, tak jim na to seru. Ale nejsem vyhraněná. Kdo chce, ať se očkuje, kdo nechce, ať se neočkuje. A že manipulují? Jen si vzpomenu na citát: Už za smrt prosím Boha, nevidět, jak je bita ctnost, ta nicka přeubohá a utloukáno to, co dobré jest. Dějiny se stále opakují,“ dodává.

Nařízení v souvislosti s epidemií se porušovala i tady. „Lidi to nedodržovali ani dřív. V hospodách se venku chlastalo. Když jsem upozorňovala Holiše (pozn. redakce: Radim Holiš, hnutí ANO, starosta Rožnova pod Radhoštěm, hejtman Zlínského kraje), který vyzýval, ať všichni dodržují opatření, tak říkal, že o tom neví, že pošle policajty. Na druhý den to bylo to samé,“ kritizuje.

I v její rodině si děti určitou dobu myslely, že mají kam utéct. Uvažovaly o přestěhování do zahraničí. „Nakonec se lidi přizpůsobí,“ poznamenala dlouholetá učitelka s tím, že člověk založí rodinu, vytvoří majetek a pak už se plánů vzdá. „Ti, co moc řvou, těm se dá přes držku,“ hodnotí svět na rovinu. A ti, kdo mu vládnou? Chytří do politiky nepůjdou. „Nejradši bych byla, kdyby se všechny ty strany dostaly do propadliště dějin. Trochu naděje skýtá Přísaha, tedy Šlachta. Nemám k tomu hnutí víru, kdy je člověk euforický, spíš opatrnou víru,“ dodala.

