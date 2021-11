„Když si to neuvědomí, tak se holt zablokuje Praha“. Jestli vláda lidem nepomůže, bude to jako za Kalouska, vzkazuje odborář

Nedostatek čipů v automobilovém průmyslu, ale i zvyšující se ceny energií, to jsou věci, které teď řeší Milan Šubrt, předseda Asociace samostatných odborů v Libereckém kraji, který ovšem má přesah své činnosti i do jiných koutů České republiky. Uvědomuje si, že odboráře čekají těžká vyjednávání s budoucí vládou. „Podle mě jim nezbude nic jiného než lidem pomoci. Jinak by mohly nastat sociální nepokoje. Už jsme měli demonstrace za Kalouska, kdy nechtěli zvyšovat minimální mzdu. Pokud by se vláda chovala k lidem podobným způsobem, může se stát, že zaměstnanci vyjdou do ulic. Když si to neuvědomí, pak se holt zablokuje Praha,“ varoval.

Milan Šubrt v těchto dnech má plno práce. „Absolvuji složitá jednání, v době čipů není situace v automotive jednoduchá,“ upozornil. Narážel na problémy s nedostatkem čipů v automobilovém průmyslu. A aby toho nebylo málo, tak kromě přetrvávajících potíží s covidem stoupají a budou stoupat ceny energií. Jak se to projevuje v průmyslu? „V automotive se pořád řeší čipy. To je číslo jedna. Teď do toho spadly energie. Zaměstnavatelé nám říkají, že to teď analyzují, a počítají. Začínáme totiž pracovat na kolektivních smlouvách, které platí od 1. ledna 2022. Oni nás upozorňují, že to pocítí a nebudou mít prostředky,“ prozradil odborář, který jim ovšem namítá, že se zvyšuje inflace a že zvyšování cen energiií postihuje i občany.

„Máte určitě nějaké rezervy z těch enormních zisků, které jste měli v České republice v posledních letech. Určitě pokryjete i náklady energetické a dojdeme k tomu, že navýšíme mzdy zaměstnanců. Určitě pokryjeme inflaci, a ještě k tomu dáme reálný nárůst. Jinak to nejde a lidi se z toho nedostanou,“ říká jim Šubrt. „Na to koukají divně s tím, že to propočítávají. Někteří nás dokonce upozorňují, že by mohlo dojít v souvislosti s čipy i těmi energiemi k propouštění. Ale to je jejich strategie při jednání o kolektivních smlouvách. Takové strašení,“ prozradil. „Když pojedou zase naplno, jak tvrdí škodovka, budou lidi potřebovat. Kdyby je propustili, kdo bude vyrábět? Pořád Svaz průmyslu a dopravy a zaměstnavatelé říkají, že chybí nějakých 360 tisíc lidí, aby firmy byly naplněny,“ je si vědom. Ze Škodovky jdou zprávy, že budou výrobu postupně zase navyšovat. „Toyota nám jede, tak to snad bude dobré,“ zadoufal.

Velká skupina zaměstnanců se dostane do obrovských problémů

Jak vidí sociální dopady? Když je dražší energie, bude i všechno dražší. „Dopadne to na nás všechny. Ceny energií budeme mít jako v Německu, ale mzdy jsou zde podstatně nižší. Velká skupina zaměstnanců se bude kvůli tomu dostávat do obrovských problémů. To znamená, že musíme jako odboráři tlačit zaměstnavatele, aby zaměstnancům pokryli nutné životní náklady,“ uvedl. Po krachu Bohemia Energy se řada lidí ocitla v situaci, kdy spadli pod dodavatele poslední instance a přišly jim k vyúčtování výrazně zvýšené zálohy. Obracejí se i na odbory? „Ano. Říkají, že na to nemají. Že to neutáhnou, nebo jen krátkou dobu. My jim říkáme, že naše pozice je pomoci jim přes kolektivní vyjednávání. Dnes už odbory nemají nějaké sociální fondy jako dříve, kdy přispívaly zaměstnancům v nějaké tíživé životní situaci,“ upozornil.

Tato případná pomoc tedy musí přijít od státu. Nicméně se budou měnit vlády, nastoupí středopravicová, která chce šetřit. Neočekává tedy, že odbory budou mít teď více práce a čekají je těžká vyjednávání? „Otázka je, jak bude fungovat tripartita s novou vládou. Kdy budeme jako odborové centrály na vládu tlačit, aby lidem v napjaté situaci – kteří platí zodpovědně daně – pomohla. Ať už ta dosluhující i ta nová,“ objasnil. Je si vědom, že s novou vládou to budou mít těžší. „I vzhledem k tomu, že byly poslední dva roky volby, tak se uvolnily nějaké finanční prostředky směrem k lidem. Budoucí vláda to říká zatím trochu jinak. Ale uvidíme. Podle mě jim nezbude nic jiného než lidem pomoci. Jinak by mohly nastat sociální nepokoje. Už jsme měli demonstrace za Kalouska, kdy nechtěli zvyšovat minimální mzdu,“ připomněl období, kdy byl ministrem financí Miroslav Kalousek v Topolánkově a pak i Nečasově vládě.

„Pokud by se vláda chovala k lidem podobným způsobem, může se stát, že zaměstnanci vyjdou do ulic. Když si to neuvědomí, pak se holt zablokuje Praha. Věřím, že si to uvědomí. Když však ne a lidé by se dostávali do sociálních problémů, je to jeden z nástrojů, které odborové centrály mají, že vyjádříme názor v Praze tímto způsobem. To není výhrůžka, ale konstatování pro případ toho, kdyby se na občany, které to velmi postihne, zapomnělo,“ vysvětlil.

Samozřejmě se ve firmách nyní diskutuje o nových proticovidových opatřeních. „Zaměstnanci jsou rozděleni na dvě poloviny, nedokážu říci, která je větší a která menší. Jedni s opatřeními souhlasí, druzí jsou proti. Některé firmy udělaly motivační bonus, to znamená finanční částku, pro zaměstnance, kteří se nechají očkovat. Jsou zaměstnanci, kteří toto využijí, ale i poměrně velká skupina těch, kteří na toto nereagují,“ povšiml si Milan Šubrt s tím, že si přeje, abychom už co nejdříve žili normálně.



