„Kemr“ do tváře. Jsi fašista! Strkanice, Milion chvilek, urážky. Na akci klimaaktivistů dorazilo i několik odpůrců. Takhle dopadli

„Jste fašista!“ spustil účastník akce Fridays for Future, s plackou Milion chvilek pro demokracii, na oponenta, který přišel vyjádřit nesouhlas s klimatickou hysterií. Pak hodil telefonem o zem a plivl mu „kemra“ do tváře. Členové Svobodných a další zastánci svobody se sešli na Staroměstském náměstí, kde demonstrovali proti požadavkům klimazáškoláků. To se zase děly věci! Přečtěte si…

V pátek 20. září se v Praze konala další z akcí Fridays for Future, kdy žáci nejdou do škol, aby mohli demonstrovat za klima. Tuto iniciativu odstartovala Greta Thunberg, švédská dívka, která takto po celé dny protestovala před švédským parlamentem. Avšak tentokrát na Staroměstském náměstí, kde se akce konala, se sešli kromě zastánců této akce i její odpůrci. Šlo přibližně o deset protestujících, často členů Svobodných, kteří s transparenty v ruce s nápisy jako „Klimazáškoláci zpátky do lavic“, „Chceme svobodu místo klimatického socialismu“ či „Petice proti uhlíkové neutralitě“ protestovali poklidně proti cílům akce Fridays for Future. jejíž účastníci měli transparenty s nápisy jako „Zachraňme klima, zničme kapitalismus“ či „Kapitalismus ničí klima, pryč s ním“ nebo „Chceme sociální i klimatickou spravedlnost“.

Účastníci akce upozorňovali i na další příčiny klimatických změn, jednou z mnoha je tzv. Bondův cyklus, či na podvody IPCC, tedy Mezivládního panelu pro změnu klimatu, jakým byl například tzv. hokejkový graf. Dále se snažili varovat před panikou a hysterií, kterou spousta účastníků Fridays for Future prezentovala. Jejich oponenti se snažili apelovat na technologický pokrok, volný trh a osobní svobody jako nástroje na vyřešení současného problému. Akci proti klimatickým záškolákům zorganizoval Luboš Zálom, člen Svobodných a zastupitel Berouna. Na svém facebooku napsal následující:

„V pátek jsme se s kolegy od Svobodných a s dalšími zastánci svobody zúčastnili demonstrace klimatických záškoláků, abychom vyjádřili NESOUHLAS S KLIMATICKÝM ALARMISMEM a s touto novou inkarnací kolektivismu a antikapitalismu. Bylo to nesmírně poučné. Klimatičtí záškoláci projevili vesměs zájem nás poučit o tom, že se mýlíme a že potřebujeme klimatický socialismus nebo že člověk skutečně může za změny klimatu. V zásadě se ale ukazuje, jak mají tyto děti totálně vymyté hlavy zelenou propagandou. Ty děti jsou v podstatě obětí na jedné straně soustavné mediální masírky, na druhé straně svých učitelů, kteří je neučí to základní: samostatně a kriticky myslet. To, co ty žáky a studenty očividně vyvádělo z míry nejvíce, byl fakt, že s nimi v této věci někdo nesouhlasí. Jsou svým okolím tak vehementně přesvědčováni o tom, že jejich hnutí znamená "záchranu planety" a že jejich morální pozice je tak neotřesitelná, že konfrontace s nesouhlasem je něco, s čím absolutně nepočítají. Jako rozmazlené děti, kteří se poprvé setkají s tím, že něco nemusí být vždy po jejich...

Dali jsme svojí přítomností najevo, že tady existuje hlas klimaskeptiků. Že tzv. skleníková hypotéza nebyla prokázána. Že faktorů, které ovlivňují a utvářejí zemské klima je celá řada. Že IPCC a další klimaalarmistické instituce se dopouštějí podvodů. Že je třeba mít na paměti ekonomickou stránku věci a správně ohodnocovat budoucnost. A v neposlední řadě, že máme právo využívat naši planetu, abychom mohli žít jako lidé.

Odmítáme vizi jakéhosi globálního klimatického koncentráku.

Někdo mohl namítat, že vlastně není žádné hrdinství vystupovat proti dětem. Jenže o to tady vůbec nejde. Ty děti jsou vedeny jako ovce ve jménu ideologie. Ti, kteří je jako ovčáčtí psi ženou tam, kam chtějí, nejsou žádné děti. Jsou to lidé s politickou a ideologickou vizí. S vizí klimatického socialismu. Nepřátelé svobody a kapitalismu. Koneckonců, náměty mnoha transparentů klimatických záškoláků to říkaly jasně: "chceme zničit kapitalismus, abychom zachránili planetu".

Naším cílem bylo ukázat nesouhlas a diskutovat. Setkali jsme se vesměs se slušnou odezvou. Sice spíše nepochopenou, někdy zoufale hysterickou, ale v rámci situace relativně slušnou. Výjimkou bylo několik aktivistů, kteří se pokoušeli zakrýt naše transparenty svými papundeklovými cedulemi. Nebo jeden extremista (celkem známá figurka, fotograf Petr Vrabec) z levičáckého centra Klinika, který mě fyzicky napadl a pokoušel se mi můj transparent strhnout, což musela následně řešit policie. Nebo jakýsi člen Pirátů a dle placky na klopě příznivec Milionů chvilek pro demokracii, který v argumentačním zoufalství uštědřil mému kolegovi plivanec do tváře.

Nicméně cílem nebylo přesvědčit klimatické záškoláky – to v dané chvíli rozhodně nešlo. Náměstí není místem pro vzdělávání. Věřím, že přítomnost nás klimaskeptiků mohla dodat určitou morální vzpruhu těm, kteří pod tlakem soustavné mediální masírky a přesvědčování, že pozice ekologických aktivistů je neotřesitelná, mohou propadat určitému zoufalství, že budoucnost je jasně daná a nezměnitelná, a že má nevyhnutelnou podobu globálního klimatického koncentračního tábora vedeného zfanatizovanými Gretajugend. ZA SVOBODU MÁ SMYSL BOJOVAT, nic není definitivní a nic není prohrané.

Když to bude jen trochu možné, na příští stávce klimazáškoláků se opět ukážeme, a věřím, že nás bude o něco více!

Přidáte se také?“

Na akci se též objevily skupinky cizích studentek, kterým bylo kolem 17 let. Ty, jak zjistil jeden z účastníků po rozhovoru s nimi, jezdily takto po celém světě po podobných akcích, kde upozorňují na klimatické změny. Například tvrdily: „Ano, díky kapitalismu jsme sice bohatí, ale k čemu nám to je, když díky němu všichni uhoříme,“ nebo řekly: „Všichni umřeme!“

Kromě studentů se na akci objevili též členové ekologistických organizací jako Greenpeace, lidé z Kliniky, Limity jsme my a další. Luboš Zálom k tématu uvedl: „Střízlivé ekonomické uvažování nám napovídá, jak pošetilé je hodnotit budoucnost dnešníma očima a dnešními cenami. Budoucí generace, budou-li v rozporu s cílem klimatických alarmistů svobodné, se s různými následky neustále se měnícího klimatu vypořádají lépe než si my, s naší ve srovnání s budoucností primitivní technologií, dokážeme představit.“

Akce proběhla v poklidu, až na jeden moment, kdy jeden z přívrženců akce Fridays for Future začal nadávat jednomu ze starších členů klimaskeptiků, začal ho označovat za debila, blbečka a zmínil i to, že je dělnického původu a on je vysokoškolák. Další napjatou chvílí, kterou musela řešit i policie, bylo to, když se jeden z dalších řad „alarmistů“ začal přetahovat s Lubošem Zálomem o transparent. Policie musela zakročit a zklidnit situaci.

Jistou situaci komentoval další z řad účastníků demonstrace, předseda jihočeských Svobodných a absolvent práv na Masarykově univerzitě Libor Vondráček. Na své instastories napsal: „Takže dneska jsem byl na Staromáku. Bavíme se s panem s plackou ‚Milion chvilek‘ a on tvrdí, že kdo chce odejít z EU, tak je totálně debilní a neví, jak EU funguje. Povím, že z toho mám zkoušku a kolega říká, že asi úplně debil nejsem, když jsem vystudoval práva. Pán tedy změní taktiku a povídá, že jsem fašista a všichni Svobodní jsou taky fašisti, když popírají, že EU je to nejlepší, co nás potkalo. Povídám mu, že asi neví, co znamená slovo fašista. Ale asi se mu to slovo líbí, tak to pořád opakuje a vedle stojící dámu napadne, že si to musí natočit. Vytrhne jí mobil z ruky, rozběhne se pryč a po pěti metrech odhodí z půl metru mobil na zem. A já, když ho sbírám, řeknu: ‚Vy jste teda hrdina!‘ On se teda otočí, přijde ke mně na dvacet centimetrů a v puse poválí pěkně smrdutého kemra a plivne mi ho do tváře. Inu... Asi začínám chápat, jak vypadá ta správná nefašistická demokracie.“ Tento pán, který hodil dámě s telefonem o zem a poplival svého oponenta, byl též zastáncem názoru, že Klaus a Babiš patří do vězení a všechny miliardáře je třeba vyvlastnit.

Akci okomentoval i další z účastníků. Jaroslav Pelán, ten napsal: „Právě jsem se vrátil ze Staromáku. Prezident můj návrh přijal... ech, čo to tárám. Děkuji všem, kteří se mnou prohodili pár slov za slušnou debatu, a i když je bohužel vidět, že alarmismus táhne, snad jsem alespoň zasel semínko racionálních pochybností.

Co mě trochu překvapilo, byla účast, nebo spíše neúčast. Turisté klimamládež jednoznačně přečíslili.

Asi jsem fotogenický, vyfotila si mě tam s transparentem spousta lidí. Jsem zvědavý, jestli si tam začali vytvářet seznamy nepřátel svého náboženství. Hesla jako "Klimatem proti kapitalismu" nesená člověkem s rudou hvězdou na baretu kromě pobavení také přinesla mírné mrazení v zádech. Takhle ne, soudruzi!

V davu si nás našli i lidé podobného smýšlení a měl jsem i několik zajímavých rozhovorů s lidmi, co si přišli udělat vlastní názor.

Obecně z toho mám celkem dobrý pocit – dokud se vede racionální debata, lze se na některých věcech shodnout. Jakmile se sklouzne k dogmatismu, je vše marné.“

autor: tle