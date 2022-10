„Kiska je lhář“. Slovenskému historikovi došla po povídání exprezidenta s „enkem“ trpělivost

reklama

„Bývalý prezident Andrej Kiska zneužil osobní výpověď o svém duševním zdraví k tomu, aby pošpinil a křivě obvinil své politický oponenty. V rozhovoru, který poskytl ve čtvrtek Denníku N, dost nepřirozeně přešel od vlastních psychických problémů k obviňování těch, kteří prý mohou za vraždu dvou mladých lidí před barem Tepláreň. Rozdělil je do několika skupin a kromě jiného uvedl: ‚Potom je tu druhá skupina a ta mě nesmírně bolí – to jsou přesně takoví ti ficovci, blahovci, chmelárovci, čarnogurskovci, skupiny politiků, kteří tato slova říkají záměrně. Uvnitř jsou mírně líznutí xenofobií, přijdou na náměstí a začnou vykřikovat a vyvolávat strach z gayů, židů, muslimů. Činí to záměrně, aby získali potenciální voliče,‘“ uvedl Chmelár a proti tomuto osočování a vědomému šíření lží, jak to nazval, se chce důrazně ohradit.

„Nikdy jsem neřekl křivého slova vůči LGBTI lidem, židům, muslimům ani vůči jakékoliv jiné menšině, ať už soukromě, nebo veřejně. Nepotřebuji si to osobně dokazovat, každý, kdo mě zná, ví, že pokud mě něco charakterizuje, tak je to důsledný odpor vůči jakékoliv xenofobii a obhajoba práv všech lidí bez rozdílu. Pokud Andrej Kiska vypustil z úst takovou lež, vyzývám jej, aby našel aspoň jedno jediné moje vyjádření proti takovýmto lidem, v opačném případě ho důrazně žádám, aby se mi okamžitě veřejně omluvil,“ zmínil Chmelár.

„Ján Čarnogurský mě naučil jednu věc. Veřejný život na Slovensku je dlouhodobě tak pokřivený, že větší vliv má nespravedlivé pošpinění člověka než očištění jeho jména soudní cestou. Proto když ho Vladimír Mečiar před 30 lety křivě obvinil, že zanechal na Úřadě vlády SR pozvracené koberce a porozlévaný alkohol, namísto žaloby mu zanechal stručný veřejný vzkaz: Mečiar je hulvát. Já se nebudu uchylovat k nadávkám, a proto jen zkonstatuji, co mohu dokázat: Andrej Kiska je lhář,“ řekl Chmelár.

„Od nedávno zesnulého významného slovenského filozofa Teodora Munza jsem si osvojil myšlenku, že nevyhnutelným předpokladem kritického myšlení je diferencování. Naopak, zkratkovité zevšeobecňování je znakem propagandy. Pokud mě někdo soustavně, vědomě a záměrně hází do jednoho pytle s Ficem, Čarnogurským a Blahou, nebo dokonce s Kotlebou a Harabinem (jak to dělala před prezidentskými volbami satirická stránka Zomri, která pomáhala Zuzaně Čaputové zesměšňovat její protikandidáty, nebo ‚politolog‘ Radoslav Štefančík, který by za svoji neschopnost rozlišovat mezi fašisty, nacionalisty a socialisty měl vrátit diplom), je úplně jasné, že tak nedělá z nevědomosti pochopit, jaké jsme rozdílné osobnosti, ale s jasným záměrem poškodit mě, a v tom případě se budu bránit stejně tvrdě jako oni, kteří bez kouska studu rozsévají lež a nenávist,“ dodal Chmelár.

Kiska opravdu v rozhovoru pro Denník N.cz hovořil nejprve o svých psychických stavech a následně o vraždě dvou mladíků, k níž došlo před barem Tepláreň. Vyjádřil se i k tomu, jak lidé z řad queer lidí zažívají smršť nenávistných komentářů. Na otázku, proč si neuvědomujeme moc slov, uvedl.

„Rozdělil bych to na dvě skupiny. Začněme tou skupinou mírně psychicky vyšinutých jednotlivců, kteří by nejraději všechny Romy, gaye, muslimy vykořenili z naší země, nasadili je na lodě a poslali na izolované ostrovy. To je skupina lidí, kterou jsme tady měli, máme a mít budeme. Pak je tu ale druhá skupina a ta mě nesmírně bolí – to jsou přesně takoví ti ‚ficovci‘, ‚blahovci‘, ‚chmelárovci‘, ‚čarnogurskovci‘, skupiny politiků, kteří tato slova říkají záměrně. Uvnitř jsou mírně líznutí xenofobií, přijdou na náměstí a začnou vykřikovat a vyvolávat strach z gayů, židů, muslimů. Dělají to záměrně, aby získali potenciální voliče. Vědí, že deset patnáct dvacet procent lidí k těmto myšlenkám mírně inklinuje, a chtějí si je získat na svou stranu,“ poznamenal v rozhovoru Kiska.

