„Klid, ono se to podělá.“ Vlastimil Tlustý o „Bruseli“ a plánu EU

Hned na začátku se řešil schválený balík peněz na obnovu Evropy s cifrou 750 miliard eur, což i Xaver zhodnotil, že je hodně peněz. „Jsem dojatej a hrdej, že v tý Bruseli ty zlatý lidi myslej na ty Italy, Španěly a nechtěj je nechat v nouzi," ukapávala z komentátorových slov ironie. Zmínil, že Andrej Babiš původně nechtěl platit. „Pak v něm asi vyhrála ta citlivá slovenská duše, už to vítá a máme na co být hrdí, že jsme tak solidární," pokračoval Tlustý v parodii.

A doplnil, že on se nemá čeho bát. „My stihneme umřít. A ty mladý, co stejně nechoděj k volbám, ty ať to zaplatěj,“ uvedl jeden z komentářů, kterého si na toto téma všiml. Xaver mínil, že celý plán je bláznovství. „Ale to nadšení kolem toho,“ hravě oponoval komentátor a ekonom. Dodal, že všichni jsou nadšení, včetně premiéra, takže se bojí nadšen nebýt, aby se nevyřadil z normální společnosti. „Normální občan má radost z toho, že jsme všichni jednotný, že jsou ty dluhy pro všechny stejný, vy dlužíte 300 tisíc, já 300 tisíc, je to rovnoměrně rozložený,“ pokračoval ve sžíravé ironii.

Fotogalerie: - Symboly

Citoval pak „lidového experta“, podle kterého bude v Česku stát to, co stálo jednu korunu, dvě koruny, a kdo si dřív koupil dva květáky, si koupí jeden květák. „Žádná tragédie, trošku se uskrovníte, jeden květák taky dobrej květák, a Italové, Francouzi a Španělé budou v pohodě,“ zlehčoval katastrofický scénář a doplnil, že je zvědavý, až se z postupu EU a českého státu poučí domácnosti, že se k prosperitě chtějí prodlužit. „Jestli se pak nebudou domáhat náhrady škody,“ spekuloval Tlustý a už vážně přidal jednu „dobrou zprávu“. Že krach přijde rychleji. Ale uklidňoval slovy onoho lidového experta: „Chce to klid. Ono se to stejně nakonec úplně podělá. A až se to podělá, tak pak přijde čas na rozumné nápady.“

Varoval, že peníze na balík budou pocházet z bank, které peníze emitují, tedy z ČNB, Evropské centrální banky atd. „Oni tam točej klikou a tisknou a tisknou. Peníze přibývají, znehodnocují ty, které už máme, proto bude místo dvou květáků jeden květák,“ vysvětlil, jak držitelé peněz zchudnou. A dodal, že nepůjde jenom o květák, ale podle socialistického vtipu zdraží jen věci začínají na písmeno F, jako třeba: „Fšecko“.

Dále se moderátor s komentátorem věnovali tvrzení europoslance Tomáše Zdechovského, že mafie přes své účty posílá peníze německým neziskovkám. Tlustý řekl, že to klidně může být pravda, ale tu neověří. „Oni německé neziskovky nám to nenahlásí,“ prohodil komentátor.

Následovala glosa komentátora Holce na adresu moderátora ČT Jakuba Železného a téma „bůhvíproč Ludvík Svoboda“ obecně. Tlustý konstatoval, že v tomto případě se Železný přidal na jednu stranu, sice pro to uvedl argumenty, ale to nic nemění na tom, že se na jednu či druhou stranu přidávat nemá. A sám uvedl, že historické revize moc rád nemá a přijde mu pošetilé, když se někdo snaží historickou postavu převyprávět. I ty osobnosti nejvyšších kvalit nejsou dokonalé, uvedl s tím, že na každou se dá něco takového najít. „A když někdo v nějaké historické etapě začal být považován za téměř dokonalého, pojmenovali po něm ulice, postavili mu pomníky, tak já považuju za zcela marné, že teď někdo dodává ty ‚ale‘. Přesto, že jsou asi pravdivé. Nevím, k čemu to slouží. Protože ty symboly mají dodávat národu a lidu větší sebevědomí. A brát lidem iluze, hrdiny, říkat o nich ty méně pěkné věci, to je marný,“ zhodnotil.

A krátce doplnil, že by z toho mohl vzniknout „krásný výsledek“, že kdo s tímto politickým výkladem bude souhlasit, ten bude peníze na poplatcích posílat dál. A může klidně i poslat víc. Xaver zmínil, že podle posledního průzkumu ČT to je 80 % a Tlustý hned reagoval, že by poplatek mohl zůstat, ale lidé by ho mohli adresovat jiným rozhlasovým či televizním stanicím.

Došlo také na předsedu Sněmovny Radka Vondráčka a jeho tvrzení, že KSČM je demokratická strana jako každá jiná. Tlustý mínil, že se o tento dojem komunisté pokušejí už 30 let. Ale je tomu tak jen proto, protože nemají většinu v parlamentu. „Zatím jsou součástí vládní koalice, protože tolerují vládu, ale s těmi preferencemi, které mají, se nemohou odvažovat říkat, co by všechno chtěli dál, ale když si přečtete jejich program, je to stejně strašné, jako v roce 1946,“ varoval Tlustý.

Na závěr Xaver Veselý zmínil, že Čína vyslala raketu s marsochodem ke čtvrté planetě sluneční soustavy. A Tlustý mínil, že to může změnit stereotyp průměrných Čechů o průměrných Číňanech, že dotyčný nosí montérky, placatou čepici, má přinejlepším jízdní kolo a žije v rákosové chatrči. „Všichni Češi nemůžou dojet do Číny, aby viděli ty dálnice a železnice, mrakodrapy, ale všichni Češi můžou vidět tu startující raketu a mohlo by je to dovést k závěru, který doporučuji: Bacha na Čínu,“ varoval opět Vlastimil Tlustý.

