„Klidně půjdu do vězení.“ Rowlingová trvá na tom, že muž je muž a žena je žena

Klidně mě zavřete na dva roky do vězení, vzkázala Joanne Rowlingová, slavná autorka knížek příběhů Harryho Pottera. Spisovatelka dlouhodobě vystupuje proti tomu, aby se v rámci obrany práv transgender osob nesmělo říkat, že muž je muž a žena je žena. Naráží na zprávu deníku The Mail on Sunday, podle které by v případě vítězství Labouristické strany po příštích volbách hrozily dva roky vězení za to, když někdo druhého člověka záměrně nazve špatným pohlavím.

Joanne Rowlingová dává dlouhodobě najevo, že je odhodlána ženy nazývat ženami, muže nazývat muži a vyhnout se opisům jako menstruující osoby. K tématu trans osob se Rowlingová vyjadřuje minimálně od roku 2019, kdy se zastala ženy, jejichž názory o pohlavích byly označeny za absolutistické.

„Rowlingová v roce 2019 podpořila 45letou Mayu Forstaterovou, která byla propuštěna z práce v think-tanku pro boj s chudobou Centre for Global Development kvůli sérii tweetů zpochybňujících vládní plány umožnit lidem identifikovat se jako jiné pohlaví,“ napsal The Idependent.

Rowlingová zdůraznila, že svým názorem nechtěla nikoho naštvat. Vyzvala lidi, ať se oblékají, jak chtějí, ať spí s kýmkoliv dospělým, pokud s tím tento dospělý souhlasí, ale kroutila hlavou nad tím, že někdo čelí tlaku, případně vyhazovu za to, že vyjádří svůj konzervativní názor na pohlaví.

Na to konto mnoho jejích transgender fanoušků a trans spojenců vyjádřilo zklamání z jejího postoje.

„Moje dcera, která je trans, je vaší velkou fanynkou. Láme mi srdce, když vidím, že zveřejňujete něco, co naznačuje, že diskriminace vůči ní je naprosto v pořádku,“ napsal jeden z rodičů. Rowlingová si však trvala na tom, že ustálený konsenzus o existenci dvou pohlaví má svůj smysl. „Myšlenka, že ženy jako já, které jsou s trans lidmi po desetiletí empatické a cítí s nimi spřízněnost, protože jsou zranitelné stejným způsobem jako ženy – tj. vůči mužskému násilí – ‚nenávidí‘ trans lidi, protože si myslí, že pohlaví je skutečné a má prožité důsledky – je nesmysl,“ zdůraznila. Na její slova upozornil též server The Independent.

Rowlingová dostala nálepku transfobní osoby a ta u ní přetrvává dodnes. 8. června 2020 proti autorce vystoupil mimo jiné Daniel Radcliffe, herec, který ve filmové sérii ztvárnil roli Harryho Pottera.

„Ačkoli je Jo nepochybně zodpovědná za to, jakým směrem se ubírá můj život, jako někdo, kdo měl tu čest spolupracovat s The Trevor Project (projekt podporující transgender osoby) a nadále se na něm podílí už deset let, a prostě jako člověk, cítím povinnost v tuto chvíli něco říct. Transgenderové ženy jsou ženy,“ napsal.

Teď na sociální síti X Rowlingová znovu píchla do vosího hnízda a napsala, že tzv. trans ženy odmítá popisovat jako ženy.

„Opakujte po nás: Trans ženy jsou ženy,“ stálo ve výzvě kolující po sociální síti X.

„Ne,“ odpověděla Rowlingová jasně.

Jedním dechem dodala, že si „s radostí odkroutí dva roky, pokud alternativou bude nucená řeč a nucené popírání reality a důležitosti pohlaví. Zahajte soudní spor, říkám. Bude to větší zábava, než jsem kdy zažila na červeném koberci“.

Reagovala tak na údajný záměr dnes opozičních britských labouristů, kteří přišli s myšlenkou na zpřísnění trestů za šíření nenávisti proti trans lidem. Za šíření nenávisti by se podle představ labouristů považovalo i užití nesprávného zájmena ve vztahu k těmto osobám.

„Tím by se transfobní zneužívání dostalo do souladu s napadením a obtěžováním motivovaným nenávistí na základě rasy nebo náboženství, za které hrozí až dva roky vězení,“ napsal k tomu The Mail on Sunday.

Server britského listu The Guardian upozornil, že Rowlingová vystoupila v podcastové sérii nazvané The Witch Trials of JK Rowling a tam mimo jiné řekla, že si byla vědoma toho, že její názory na trans osoby mnoho lidí hluboce zasáhnou.

„Když jsem se poprvé začala zajímat o to, co jsem viděla jako kulturní hnutí, které bylo neliberální ve svých metodách a sporné ve svých myšlenkách, a pak jsem se tím začala hluboce trápit, naprosto jsem věděla, že když promluvím, mnoho lidí, kteří milují mé knihy, ze mě budou hluboce nešťastní.“

Přesto cítila, že je musí vyjevit veřejně. „Naprosto věřím, že v tomto hnutí je něco nebezpečného a že je třeba ho zpochybnit.“

Psali jsme: Žena je dospělá lidská samice, napsal do knihy. Ta byla zrušena Juchelka (ANO): Název pro osoby, které menstruují a které nikoliv Miroslav Macek: Politický slovní salát Verbež, připosr*nost. Vyoral účtuje s vládou i se vzbouřeným rozhlasem

