„Kokain v... Nechci říkat kde.“ Fialovi semleli úplně všechno

reklama

Poslanci opozičního hnutí ANO svolali jednání kvůli kauze tzv. Fialovy kampeličky. Ale nejen kvůli ní. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš, ani 1. místopředseda téhož hnutí Karel Havlíček nenechali na Fialovi nit suchou. Podle Havlíčka Fialova vláda zkrátka a dobře nezvládá řídit zemi. Je to prý vidět např. na inflaci, která podle Havlíčka lidem spolkla 28 procent úspor. „To je výsledek vámi řízené inflace. Tak o tom raději nemluvte.“

Fialovi vyčetl, že nedokázali podpořit ekonomický růst a ještě nejsou schopni důsledně vybírat daně.

„Až se vrátíme, tak nejen, že opět zavedeme EET, ale opět se postaráme o to, aby se daně platily. Ale na rozdíl od vás je nezvedneme,“ soptil dál Havlíček.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vláda je podle něj arogantní, chová se jako papaláši a svou zahraniční politiku orientuje na Ukrajinu, což je podle hnutí ANO špatně.

„A my jako opozice nebudeme stát v koutě a šoupat nohama. My budeme útočit,“ sliboval Havlíček.

A hned k útoku přešel.

„My dnes vidíme první ligu organizovaného zločinu a jeho napojení na nejvyšší vládní politiku. Je to kampelička a Dozimetr. Dozimetr zde bují druhým a možná i třetím rokem a kampelička bobtná druhý či třetí týden. My sledujeme neuvěřitelnou telenovelu. A co je na tom to nejhorší, neděje se nic,“ zuřil Havlíček.

Tato vláda není podle jeho názoru schopna rozhodovat vůbec nic. Naproti tomu hnutí ANO, když vládlo, rozhodovalo. „Ale vy nerozhodujete. Vy se bojíte i vlastního stínu. A to je to, co vás dneska dohání. My kdybychom nesvolali tu mimořádnou schůzi, tak vy to opět vymlčíte. Vy to vymlčíte i tak, protože neschválíte program jednání schůze, ale alespoň se to trochu nasvítí.“

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vrátil se i k již zmíněné kauze Dozimetr.

„Tentokrát to byl kokain v řiti, všichni se tomu smáli. Já už nechci říkat kde, ale u prostitutek,“ bušil do koalice Havlíček s tím, že z těchto kauz poté získávali peníze Starostové i TOP 09. „A pak se prokáže, že ten kokain nekončil jen u prostitutek, ale také, já to nebudu říkat kde, ale mám tady napsáno ‚v nose činitelů TOP 09‘. A dovedete si představit, že by se takhle objevil někdo z hnutí ANO, objevil by se v novinách s informacemi, kam si všude sype kokain?“ ptal se Havlíček.

Zdůraznil, že mu nic z toho u vlády nepřijde normální, ale pokud to koaliční vládě normální příjde, tak nechť neotevírá dnešní jednání.

Konečné vysvědčení podle něj vystaví vládě voliči, kteří si řeknou, jak se vládě vedlo.

Psali jsme: Herman (ANO): Kolínský starosta chce po ANO omluvu. Bude na ní trvat i po zveřejnění těchto informací? Havlíček (ANO): Odvážné, ale racionální „I ti jejich příbuzní od vlády utíkají.“ Havlíček na ČT potopil vládu Babiš a „podklady na Lipavského“. Mistr světa v mafiánských praktikách, vzkazuje Pekarová a volá po rezignaci

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE