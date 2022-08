„Kolik dali na tu Ukrajinu?! 4,5 miliardy za zbraně. Kolik stáli uprchlíci?“ Babiš se rozpálil. Je to na kameře

reklama

„Z hlediska pomoci této asociální vlády lidem nic nového. Stále jsme nejhorší, nejhorší v Evropě. Tato vláda vybrala za pololetí 90 miliard navíc a odmítá tyto peníze lidem vrátit. Nic se neděje. Vláda slibuje, že něco teda udělá s těmi energiemi na podzim, ale zatím výsledek je nula, nula nic,“ uvádí expremiér a zmiňuje konkrétně opatření, která zavedly vlády sousedních zemí.

Hovoří i o zvažování úlev pro lidi v podobě zrušení poplatků za média ve Francii. „A nikdo nekřičí, že by byla ohrožena demokracie. No a naši provládní novináři, tak to je hlavně to vydavatelství, kde majitel vytuneloval OKD, tak se předhánějí v tom, jak vám vymývají mozky a říkají, co ta vláda pro vás dělá.“

Málokdo podle Babiše dnes pochybuje o tom, že současná vláda lhala před volbami a slibovala věci, které zkrátka nejsou schopni zrealizovat. Že zatočí s inflací, že pomůžou s energetickou drahotou. V kontextu toho cituje komentář jednoho novináře, který říká: „No, pan premiér Fiala by měl následovat pana Špidlu, který v roce 2003 musel o předvolebních slibech přiznat: ty sliby nebyly zasazeny do reálného ekonomického rámce a dnes v konfrontaci s realitou neobstojí.“

„Ale vy jste to věděli. Vy jste účelově lhali, vážená vládo. A máte to druhou větou v programovém prohlášení vlády. Možná i nastal čas, když už jste tam víc než půl roku, že byste ukázali, co z toho programového prohlášení vlády vlastně plníte. Já vám poradím: vůbec nic. Jenom sliby a signály, a výsledek je stále nejhorší v Evropě,“ dodává opakovaně šéf hnutí ANO.

Za zásadní považuje, že závěr z návrhu nového rozpočtu na 2022 nepočítá s navýšením platů státních zaměstnanců. „Ani těch hasičů, ani vojáků, kteří taky zasahují v Českém Švýcarsku. A je jim třeba taky poděkovat, taky jim moc děkuji. Jejich reálný příjem teda bude nižší než v roce 2021. Rozpočet nepočítá s podporou energetických úspor u lidí, a rozpočet nepočítá s kompenzací zvýšených nákladů na energie nemocnic, sportovních klubů a dalších věcí. Takže znovu: tam pro lidi není nic,“ říká Babiš.

Nešetřil ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu, především proto, že tvrdí, jak vyjednal plán solidarity: „Provládní média, hlavně ta, která jsou pod vlivem toho známého advokáta, který řídí Ministerstvo průmyslu a který pomáhal tomu majiteli vytunelovat OKD, se nám snaží namluvit, jak geniálně vybojovali v Bruselu nějakou energetickou solidaritu.

Jaký byl výsledek toho jednání? Že země mají možnost vypisovat tendry a aukce, ve kterých nabídnou firmám finanční kompenzaci za energetické úspory. To u nás není nic. V návrhu také stojí, že v zimě by se mělo ve veřejných budovách topit na 19 stupňů, a naopak klimatizace by měla fungovat jen na 25 stupňů. Tak já jsem zvědav, jak tohle všechno někdo zařídí z Bruselu, nebo pan ministr. Samozřejmě to nezařídí. Tím vším by se mělo ušetřit až 15 procent spotřeby. V tuto chvíli je pomyslné číslo 15 % pouze doporučením, takže je to zase jen signál,“ komentuje expremiér.

„Teďka k tomu jsou oslavné články, jak ten Síkela to zvládl. Tak v reálu je to o ničem. V podstatě se nám vláda snaží namluvit, jak udělala skvělý obchod s tím LNG. ČEZ údajně podepsal smlouvu se státem a vyhrál tendr v terminálu LNG v přístavu Ems v Nizozemsku, kde se zkapalněný plyn promění na svou původní podobu a stane se z něho normální plyn. Otázka je, jak ten plyn se k nám dostane. Samozřejmě, že zase poteče ruský plyn. Jde o kapacitu. Je to SWAP. Takže vláda zase lže,“ upozorňuje Babiš a na pomoc si vzal mapu energetiky a dodal, že pokud Rusko přestane dodávat plyn, tak tam není ani tlak, takže plyn ani nedoteče.

V soutěži o největšího komika ze současné vlády z ministrů konkuruje panu Lipavskému ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), který zase říká, že cena ropy klesá a cena benzínu klesá s nějakým odstupem a klesat budou i ceny potravin. „Nikdo si toho ale nevšiml. Pan Nekula očekává i levnější mouku. Tak asi zapomněl, že mlýny taky fungují a že kupují elektřinu a plyn,“ dodává Babiš, že pokud se Nekulova slova potvrdí, pak se mu omluví.

Závěrem upozorňuje, aby lidé nedali na informace veřejnoprávních médií a nejen těch. „Vážení přátelé, často mi říkáte, že nevěříte některým médiím. A máte pravdu. Pořad Reportéři, kde je ten hlavní Antibabiš psychopat, který zatajil samozřejmě reportáž o organizovaném zločinu STAN, je na prvním místě. Je to neuvěřitelné, ale TOP 09 má levnější předplatné Fórum24. To je snad největší žumpa české žurnalistiky. A za to měla předsedkyně Pekarová hezký rozhovor. Tak já nevím, jestli to není korupce, teda.

A potom máme tady iROZHLAS. Tam je taky jedna paní, která je úplně psycho Antibabiš. Tady máme titulek: Žádný ministr nebude chtít bránit Babiše, Česko se nechystá žalovat Brusel kvůli 80milionové pokutě. Takže, prosím vás, ty dotace poskytli Komise, odborníci, ministři ještě předtím, než Babiš přišel do vlády. Na základě nějakých kritérií. Takže pokud vy nebudete žalovat Brusel, způsobujete akorát škodu České republice.

Takže jste to vy, tahle vláda, a pan ministr zemědělství, co se bojíte pravdy. Vy rozhodujete politicky a subjektivně, a hlavně nebráníte zájmy České republiky. A způsobujete škodu ve výši 80 milionů. To je ten polistopadový kartel. Ty strany, ta média, ti komentátoři. Který my jsme narušili,“ dodává bývalý premiér Andrej Babiš.

