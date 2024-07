„Kolik stran ještě Kalousek založí?“ Politolog je nespokojen

„Kolik politických stran ještě Miroslav Kalousek založí? Je fakt neštěstím české politiky, že tu pořád vznikají strany nové, ale málokdo kultivuje ty existující. Potřebujeme stabilní politické strany a ne ‚osobní vozidla“ předsedů a zneuznaných expředsedů,“ poznamenal politolog Jaroslav Bílek.

Kolik politických stran ještě Miroslav Kalousek založí? Je fakt neštěstím české politiky, že tu pořád vznikají strany nové, ale málokdo kultivuje ty existující. Potřebujeme stabilní politické strany a ne "osobní vozidla" předsedů a zneuznaných expředsedů. — Jaroslav Bílek (@JaroslavBlek3) July 16, 2024

Já vám rozumím, ale je to to romantická představa. “Kultivace strany” by se neobešla bez čistek, hádek, trestních oznámení… a bylo by to k něčemu, když nemáme kultivované voliče? A i kdybychom je měli, kdo kultivuje členy státu?



Kdepak, v nekvalitě stran ani vznikajících nových… — Daniel Steigerwald (@steida) July 16, 2024

Mas pravdu. Ale to by to ty existujici strany musely dovolit. Bud tu mas tradicni strany, kde novacci nedostanou sanci pres veterany, kteri si sva mista a postupy minimalne vysedeli. A nebo hnuti rizene financemi a vlastniky/zakladateli. — Jirka Hiemer (@trianhart) July 16, 2024

Kultivace je navýsost problematická, když je strana vlivným jádrem (a jeho vlivovým působením, na venek demokratickým) zakonzervovaná do "kultu osobnosti v mezích zákona". To je zespoda nezkultivovatelné.



Vím o tom své. — Ihadamovic (@IgorHAdamovic) July 16, 2024

Popravdě řečeno, dokud nebude uvnitř "klasických stran" takový systém, aby se např. mladší a schopní straníci dostávali dopředu, tak se nic dalšího nezmění.



Celková vyprázdněnost politických stran v ČR je viditelná už roky a nemám pocit, že by to někdo chtěl moc řešit. — Jakub Chovančák?? ???????????? (@ChovancakJakub) July 16, 2024