„Kolik továren, přehrad, mostů a sídlišť jsme postavili?“ Štěpán Kotrba o době po roce 89

Mediální analytik a bývalý člen Rady Českého rozhlasu Štěpán Kotrba byl hostem rozhovoru na Českých médiích. Co řekl na třicáté výročí sametové revoluce? Je nám lépe? Co se postavilo? Kotrba šokoval… A co veřejnoprávní média – potřebují novelizovat kodex? To vše a mnohem víc vypověděl Kotrba v rozhovoru.

Štěpán Kotrba, bývalý člen KSČ, KSČM a ČSSD, mediální a politický analytik, byl hostem serveru ceskamedia.cz. V rozhovoru se rozpovídal i o třicátém výročí listopadu 1989.

„Letos uplyne v listopadu 30 let od sametové revoluce. Jaké vzpomínky, já pokládám tuto otázku všem hostům, jaké osobní vzpomínky má Štěpán Kotrba na ty chvíle tehdejší?“ zeptal se Kotrby moderátor.

„No, zaprvé bych to nenazval revolucí, ale státním převratem. Zadruhé si myslím, že krást se nemá, a zatřetí, byl jsem příliš blízko, než abych mohl soudit bez určitých subjektivních pocitů, které ne vždy byly zveřejnění hodné. Viděl jsem to příliš zblízka. Víte, když jste na té opačné straně, než je ta, která vítězí, a vidíte přitom zblízka to, co se děje, tak pak tu veřejnou legendu, kterou tomu potom dodatečně ještě někdo dodá, nemáte chuť komentovat,“ odpověděl bývalý komunista.

„Dobře, tak ji nebudeme komentovat. Jsme tedy dneska jinde, nebo se dají najít některé paralely s tou situací tehdejší?“ položil moderátor další dotaz.

Víte, možná, že máme spoustu šťastných lidí, možná, že máme daleko bohatší lidi, ale jako země jsme utrpěli, už nejsme Československo. Nechali jsme si rozbít stát. Nechali jsme si ho rozkrást, nechali jsme si vnutit představu, že jinak to nejde. To je špatně. Možná jsme spokojeni, možná budeme spokojeni ještě 5 let, 10 let. Ty periody můžou být různé, ale teď 30 let – výročí; ti komunisti měli 40 let na to, aby tu zemi zdevastovali. No jo, ale kolik továren, kolik přehrad, kolik mostů, kolik sídlišť jsme postavili my v rámci toho rozvinutého kapitalismu bez přívlastku za 30 let? Až si na tuhle otázku každý z nás odpoví poctivě, a nemusí to zveřejňovat, tak pak můžeme soudit,“ řekl Kotrba.

Je na čase bavit se o zásadní novelizaci kodexů a o úpravách definice veřejné služby České televize a Českého rozhlasu? „Já si nemyslím, že se od té doby něco změnilo, mimo to, že se mění technologie. Řeklo se – a na tom je obecný souhlas – že média veřejné služby budou sloužit ve všech kanálech informačních, které jsou dostupné. To znamená, že nebudou zužovány na jakési zbytkové služby. To znamená, že i na internetu, na digitálních sítích budou ta média dostupná,“ vysvětlil Štěpán Kotrba. „Problém je pouze v tom, jak jim to technicky zabezpečit, protože to je na zákonodárcích, to není na volném trhu. Ale dnes by média veřejné služby měla být tak saturována jak finančně, tak zákonnými předpoklady, aby mohla v plném rozsahu konkurovat médiím komerčním,“ pokračoval analytik. „Já si myslím, že máme jedny z nejlepších mediálních zákonů. Myslím, že dokonce ten trend odklonu od reklamy, nezaplevelování vysílání obsahu reklamou, je správný. Je tady otázka nutnosti nějakým způsobem doprecizovat nové technologické možnosti, které se vyskytují, ale zákony by se měnit neměly,“ shrnul svůj pohled na vývoj veřejnoprávních médií Kotrba.

