„Komu, kdy... Proč to neřeknete. Bojíte se lobbistů?!“ Nekulovi bylo horko. Takáč ho „dusil“

„Upekli jste si to sami podle sebe! Bojíte se lobbistických tlaků,“ moderátor Daniel Takáč dusil v pořadu Interview ČT24 ministra zemědělství Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL) za to, že vláda předem nekonzultovala konsolidační balíček se zástupci odborů a zaměstnavatelů. Moderátorovi se rovněž vůbec nelíbilo, že Nekula nechce více přiblížit, kdo v zemědělství a potravinářství přijde o dotační peníze.

reklama

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů dnes odpoledne jednají o konsolidačním balíčku a změnách penzí, které kabinet představil minulý čtvrtek. Jednání je napjaté, odboráři už vyhlásili stávkovou pohotovost. „Samozřejmě emoce tam trošku zaznívají. Od toho ta tripartita je, aby se mohli všichni vyjádřit. Z vlády padají argumenty, vysvětlování, protože v některých věcech došlo k nepochopení,“ uvedl k dnešnímu jednání se zaměstnavateli a odboráři.

Vyhlášení stávkové pohotovosti ze strany odborů ještě před jednáním tripartity nepovažuje za nic výjimečného: „To je u odborů asi standard, prostě chtějí ukázat, že jsou v pohotovosti, ale na jednání tripartity to nemá vliv,“ ujišťoval Nekula v pořadu Interview ČT24.

Ing. Zdeněk Nekula KDU-ČSL



ministr zemědělství Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Jste spokojen/a s podobou „reformy“, kterou představila pětikoalice? Ano 1% Ne 98% Nevím 1% hlasovalo: 12926 lidí

Protestují i zástupci zaměstnavatelů. Viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza hovořil o tom, že na balíčku je vidět, že jej dělali úředníci od stolu a nebyl se zainteresovanými stranami konzultován. „Tak proč ani tu druhou stranu jste nepřizvali?“ zajímal se opět moderátor Daniel Takáč a rovnou si i odpověděl: „Vy jste si to upekli sami podle sebe!“ Nekula se argumentačně opakoval: „Bylo to jednání pětikoalice. A to, co říká pan Prouza, on nemůže vědět, co se odehrálo za zavřenými dveřmi,“ zdůraznil ministr zemědělství.

Pokračoval s tím, že je spokojen, jakou podobu úsporný balíček má. Za sebe vyzdvihl prosazení snížení DPH u potravin a zachování nulové spotřební daně u tichých vín. „Takže já jsem spokojen,“ řekl se zadostiučiněním, až se jej moderátor naopak tázal, co se mu prosadit naopak nepovedlo. „Něco bolet musí i vás,“ dodal Takáč. „Já myslím, že ne, byl to vyvážený kompromis. Ano, jako lidovci jsme nevyhráli, řekněme, 5 : 0, ale vyhráli jsme 3 : 2,“ uvedl Nekula.

Psali jsme: Středula: Stávková pohotovost. Vláda tlačí diktát. Nedali nám podklady

Hašek: Zdeněk Nekula se stane hrobařem zemědělství a potravinářství

Anketa Má ministr financí Zbyněk Stanjura vaši důvěru? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3151 lidí

Daniel Takáč už se ale začal usmívat, že mu ministr není schopen dát jasné odpovědi. „Já se ptám na jednu věc, která vás prostě lidsky mrzí, že tam není,“ snažil se Nekulu přimět k upřímnosti. Ten ale stále tvrdil následující: „Já jsem spokojen. Přiznám, že jsem upřímně spokojen,“ uvedl.

Téma se tak přesunulo ke konkrétním úsporám, které vláda představila s tím, že příští rok přinesou snížení deficitu státního rozpočtu o 94 miliard Kč a o dalších 53 miliard v roce 2025.

Většinu vládních úspor mají obstarat nižší dotace. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) jich seškrtal za více než deset miliard korun. Nekula tento krok objasnil tím, že zemědělství se jako sektoru v posledních třech letech daří čím dál víc. „A národní dotace nemají sloužit k tomu, aby se navyšovaly zisky ať jednotlivých firem nebo skupin firem či holdingů,“ doplnil.

Takáčovi ale nepřišel argument dostačující, připomněl, že zemědělství je v dotacích léta. „Proč na ty dotace saháte až teď? Tak ty tam nemusely tedy být před dvěma lety,“ poznamenal. „Já jsem ve vládě od 3. ledna 2022. My jako vláda prostě něco udělat museli, šlápnout na brzdu, protože my jsme jeli z kopce, zrychlovali jsme, to bychom narazili do zdi! Proč dotovat z národních dotací zisky některých firem?“ bránil se Nekula.

„Tak proč to není rovnou 15 nebo 20 miliard, když je to zemědělství tak strašně ziskové?“ obrátil Daniel Takáč. „Šli jsme na to cíleně citlivě. My ty detaily zveřejníme zhruba v září, jak se bude finalizovat rozpočet na rok 2024. Chápu, že je určitá nervozita. Poukázal jsem pouze na dotační titul číslo 13, který čerpají pouze největší podniky, tam zasáhneme nejdříve a tento dotační titul vynulujeme,“ uvedl ministr zemědělství.



(Screen: ČT24)

Vykličkovat Nekulu z této otázky moderátor Daniel Takáč jen tak nenechal. Zmínil, že podrobnosti o těchto úsporách by měl mít již tento týden, jak v pátek avizoval mluvčí resortu pro server Hlídací Pes nebo Seznam Zprávy. „Podle nich už poměrně dobře víte, kde ty úspory budou. Tak proč to neřeknete?“ pozastavoval se moderátor. „Vím to, ale budeme jednotlivé detaily zveřejňovat až po nějaké dohodě s Ministerstvem financí, až to bude celý balíček. Nebudeme to teď vytahovat podle jednotlivých resortů,“ zdůvodňoval ministr.

Za čekáním se zveřejněním úspor ale Takáč hledal i možné ústupy vlády lobbistům. „Proč to nezveřejníte všichni, na co čekat? Vy se bojíte lobbistických tlaků, že vám to v Parlamentu potom třeba změní?“ dotazoval se Nekuly, který jej ujistil, že o to vůbec nejde: „Já se žádných lobbistických tlaků nebojím,“ zdůraznil. „Tak proč to neřeknete? Kolik, komu a od kdy seberete?“ smál se Takáč. Nekula zopakoval, že jen potřebují sestavit rozpočet na příští rok a nyní jsou k dispozici jen hrubá rámcová čísla. „Nemá cenu vytrhávat jednotlivosti, protože pak se s tím začne žonglovat,“ doplnil.

Psali jsme: Našli jsme odvahu, je to správné, hájil Fiala škrty v dotacích. A toto vzkázal vystrašeným zemědělcům

Moderátor následně zapochyboval: „Buď ten plán máte, nebo ho nemáte, a teď tedy žonglujete vy se slovy,“ podíval se na ministra podezíravě. Ten mu to s úsměvem vrátil a nechal Takáče hádat: „Mé představy, kudy půjdu, se dají odhadnout.“ „Tak když to odborníci dokážou dokonce i odhadnout, tak proč to neřeknete. Vy jste se politicky dohodli, že to nebudete říkat dřív, raději necháte kolem toho spekulace,“ usoudil Daniel Takáč. „Finále bude v září tohoto roku,“ dodal Nekula.

„Takže podnikatelé se teď mají do září třást, že třeba nedostanou peníze, a ještě to nevědí, někdo si stanovuje plány, s těmi penězi počítá, proč mu to neřeknete, ať počítá jinak?“ poznamenal na to moderátor s vážnou tváří. „Ne, třást se nemusí. Myslím, že takové dopady to mít nebude. Je potřeba vnímat kontext. Pokud je resort zemědělství za poslední tři roky v plusu 73 miliard. Jestliže někomu bude nebo nebude chybět těch deset miliard, pokud je tak obrovským způsobem v plusu, to ať se na mě nikdo nezlobí, to na nikoho nepadne,“ je přesvědčen ministr zemědělství Nekula. Moderátor jej poté ujistil, že to se poté dozví do samotných podnikatelů.

Psali jsme: „To umí každý vůl.“ „Levnější potraviny? Zapomeňte.“ Fialův balíček: O čem se nemluví Byznys sportovních dotací nezastaví ani vládní balíček Jaké dotace se škrtnou? Stanjura nechtěl říci Žádné dotace, žádné mléko do škol, křičí šéf Madety. Jenže se stalo, co nečekal

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.