„Komu to, do pr****, vadí?“ Vondra se s cigaretou v ruce postavil Bruselu

Máte důvěru ve velení Armády České republiky?
Anketa
Máte důvěru ve velení Armády České republiky?
„Ale teď dokonce má nápad přijmout směrnici, kde by se zakázalo kouřit i na balkonech. Komu to do prde** vadí, přece?“ rozčílil se Vondra. „Já se prostě tady nedám a budu za nás kuřáky bojovat,“ slíbil jednoznačně Vondra. „Protože kouřit na balkoně, je výraz nejen svobody, ale i požitku,“ zdůraznil ještě Vondra. A demonstrativně potáhl z cigarety.
„Sorry,“ uzavřel své vystoupení s pousmáním.
S informací o možném zákazu kouření na balkonech přichází Vondra v době, kdy EU plánuje získat část peněz z prodeje tabákových výrobků jednotlivých členských států, což možná povede k dalšímu zdražení cigaret.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák