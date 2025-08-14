„Komu to, do pr****, vadí?“ Vondra se s cigaretou v ruce postavil Bruselu

14.08.2025 16:16 | Monitoring

Europoslanec ODS Alexandr Vondra promluvil k občanům. S cigaretou v ruce bušil do Evropské komise. Vondra tady sáhl i k hrubému výrazu a s pousmáním labužnicky potáhl z cigarety.

„Komu to, do pr****, vadí?“ Vondra se s cigaretou v ruce postavil Bruselu
Foto: screen FB ODS
Popisek: Alexandr Vondra o kouření cigaret

„Ahoj,“ pozdravil všechny na úvod. „Tak Evropská komise má připravený návrh, kde chce bojovat proti nám kuřákům,“ pokračoval. Všem připomněl, že už se nesmí kouřit v hospodách a konstatoval, že s tím se kuřáci smířili a chodí ven.

„Ale teď dokonce má nápad přijmout směrnici, kde by se zakázalo kouřit i na balkonech. Komu to do prde** vadí, přece?“ rozčílil se Vondra. „Já se prostě tady nedám a budu za nás kuřáky bojovat,“ slíbil jednoznačně Vondra. „Protože kouřit na balkoně, je výraz nejen svobody, ale i požitku,“ zdůraznil ještě Vondra. A demonstrativně potáhl z cigarety.

„Sorry,“ uzavřel své vystoupení s pousmáním.

RNDr. Alexandr Vondra

  • ODS
  • europoslanec
S informací o možném zákazu kouření na balkonech přichází Vondra v době, kdy EU plánuje získat část peněz z prodeje tabákových výrobků jednotlivých členských států, což možná povede k dalšímu zdražení cigaret.

autor: Miloš Polák

