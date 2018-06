„Konec Evropy“ perem Jamese Kirchicka knižně

Evropa bývala baštou liberálních, demokratických hodnot, ale v poslední době se musí potýkat s démony, které už dávno měla za pohřbené. To je část anotace titulu, který v těchto dnech vydává nakladatelství Dokořán ve spolupráci s nakladatelstvím Argo.

Evropský poválečný konsensus podle Kirchicka znovu ohrožuje antisemitismus, populistický nacionalismus i územní agrese. Autor, mimochodem novinář, ve svých reportážích odkrývá hrozící tragédii, ukazuje nedomyšlenost brexitu a povrchnost jeho strůjců, zkoumá, jak migrace zhoršuje třenice mezi Evropany a existujícími muslimskými minoritami, zkoumá nárůst antisemitismu ve Francii a Německu, popisuje, jak imperiální ambice Ruska destabilizují země od Estonska po Ukrajinu. V době, kdy prezident Trump hrozí, že hodí za hlavu tradiční roli Ameriky jako zastánce liberálního světového uspořádání a garanta evropské bezpečnosti, se může stát, že Evropa bude těmto novým, nebývalým problémům muset čelit sama.

více o knize na webu nakladatele ZDE

Kirchick ve Spojených státech proslul v minulosti zejména svým rozborem newsletterů prezidentského kandidáta Rona Paula. Ty označil za často rasistické a konspirační. Jako novinář posléze působil pro redakce New York Daily News či The New York Sun. Jeho reportáže se objevily kupříkladu ve Washington Post anebo Wall Street Journalu.

Psali jsme: Moravec si do věže pozval Pocheho. Ten se rázně postavil k tématu migrace. Zpochybnil také protiruské sankce „Seznam zrádců... Já nevěřím svým uším!“ Hamáček byl v šoku z toho, co si v ČT dovolil říct Filip. Mezitím Ovčáček mimo studio na šéfa ČSSD prozradil... Špionážní aféra obřích rozměrů: Mezi Německem a Rakouskem to pořádně jiskří Duši Angely Merkelové prý ovládly chmurné nálady. Zde je důvod

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: tan