„Kupte chudým jídlo.” Češi se naštvali. A vytáhli Ukrajinu

V Česku už několik let funguje Sbírka potravin, tedy dobročinná akce, při které je možné pro potřebné zakoupit trvanlivé potraviny a drogerii. Pomoc je zaměřena zejména na seniory, rodiny v krizi, rodiče samoživitele, pěstounské rodiny, hendikepované občany či lidi bez domova a pokrývá celou Českou republiku. Probíhá ve všech krajích, jejími partnery jsou např. Charita Česká republika, Armáda spásy, NADĚJE, Člověk v tísni a Slezská diakonie a probíhá ve spolupráci s řetězci Albert, Billa, COOP, dm drogerie markt, Globus, Kaufland, Lidl, MAKRO, Penny Market, ROSSMANN, Tesco, Rohlik.cz a Košík.cz. Politicky by se dalo říci, že nyní spadá pod lidovce, protože záštitu nad sbírkou má Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo práce a sociálních věcí, které vedou Zdeněk Nekula a Marian Jurečka. A také Evropská federace potravinových bank.

Letošní sbírka proběhla tuto sobotu. Na sociálních sítích ji ohlásil například řetězec Penny, který nechal uživatele hlasovat, jakou potravinu či trvanlivé zboží darují dobrovolníkům. „Mnoho výrobků navíc najdete v akčním letáku za zvýhodněnou cenu,“ lákal řetězec.

Ovšem nakupující podle svých příspěvků nebyli ve štědré náladě a veřejně prohlašovali, že pokud má někdo přispět, je to jednak vláda, ale také ti, kdo zasílají peníze na pomoc Ukrajině. „Ano, mohla bych přispět, ale ani mě to nenapadne. Naše vláda cpe peníze Ukrajincům, kteří toho zde jen zneužívají. Na naše lidi kašle a já to mám zachraňovat, ani náhodou. Ať přispějí ti, co se tu skládali na tank pro Ukrajinu. Ti mají určitě dost na to, aby přispěli i našim lidem,“ vyjádřila tento sentiment Dagmar Heincová a její příspěvek byl u dalších diskutujících jeden z nejoblíbenějších.

Podobně se vyjádřila Michaela Jiroušková: „Když stát má na Ukrajinu, tak by měl mít i pro naše občany!“ A povzdechla si, že v akci stejně nic není.

Objevily se také narážky na zvýšení platů pro zákonodárce a jiné vysoké státní činitele. „Žádnou, nejsem milionář. Tohle by měla zajistit naše garnitura, poslanci, ministři, senátoři a soudci. Peníze si přidali, okamžitě schválené, tak ať nakupují pro potřebné, ani to nepoznají z částek 100 000–200 000 Kč,“ narážela na ně Blanka Tyslová.

Nebyla sama. „Letos žádnou, bohužel, poděkujte vládě. Vždy, když byla potravinová sbírka, něco málo jsem koupila i do připravených vozíků – těstoviny, mouku, cukr, sirupy, luštěniny, ale v týhle zkurv*ný době nic. Jsem sama ráda, že mám pro svou rodinu,“ dala najevo zvyšující se nouzi Klára Bauerová.

„Žádnou. Sama mám co dělat. Ať jim dá vláda a Fiala, ti si zvednou platy. Já z důchodu jsem ráda, že jsem,“ ozvala se paní Valášková Kapsová.

„Je mi líto, ale žádnou... nikdy jsem nebyla lakomá, vždy jsem přispívala, ale vzhledem k tomu, jak narostly ceny, si tuto iniciativu nechám ujít. Ať tedy věnují potraviny jiní... kteří mají trošku jiné platy... věnovat mohou především poslanci, vláda, energetické firmy, benzinky a potravinové řetězce, které si samy od sebe zvedají marže, jak se jim líbí. Pomalu bychom do té potravinové nadace mohli jít všichni...“ posílala darovat zákonodárce další nakupující.

„S prominutím žádnou, v téhle době je každý rád, když si domů dokoupí to, co mu chybí, ale zkuste se zeptat pana Fialy a paní Pekarové, jakou potravinu a kolik ze své výplaty na pomoc potřebným věnují,“ doporučovala obrátit se na premiéra a předsedkyni Sněmovny paní Kanaková. Zmínek o Fialovi, vládě a poslancích bylo značné množství. I sprostých.

„Jste se pos*ali? Inflace jak kráva, vše se zdražuje, až oči přecházejí a vy na nás se sbírkama? Ať sbírají ty kurvy nenažrané, co si pořád zvedají ty statisícové platy,“ nebyl mírně řečeno nadšen z myšlenky, že by měl něco věnovat, Jiří Darda. Vladan Kříž si pro změnu vzpomenul na ministra vnitra Rakušana: „Za prvé Penny, kde probíhá sbírka, je pro mě daleko, a ať platí Rakušan, když má peníze na takový píčoviny, jako je Putin v pytli na mrtvoly. Vlajka stála 50 000 a ještě ji hlídají policajti placení z našich daní. Docela slušná částka použitelná pro potravinovou banku.“

Řada dalších lidí pak na vládu nenarážela, ale celkem jasně dala najevo, že momentálně mají blíže k tomu, aby potraviny ze sbírky potřebovali oni, než aby je darovali. „Bohužel žádnou, už sami máme málo a musíme uživit své děti, abychom tu sbírku taky za chvíli nepotřebovali,“ napsala Kamila Greplová Kyselá. „Po domácí účetní rozvaze příjmy – výdaje.... Bude mnoho z nás potřebovat potravinovou banku navštívit a ne aby ji zásoboval. Bohužel,“ souhlasila Zuzana Nováková.

A někteří dali jasně najevo, že pomáhat hodlají jen českým občanům a že vládní pomoc Ukrajině a ukrajinským občanům je od pomoci odrazuje.

Dle stránek Sbírky potravin se podařilo vybrat 520 tun potravin a jiného materiálu. Sbírka pokračuje on-line formou. „Je smutnou realitou, že počet lidí v nouzi intenzivně narůstá, meziročně o 35 %, a to i těch, kteří dosud tento druh pomoci nepotřebovali. Důvodem je předchozí koronavirová krize, na niž takřka plynule navázala obtížná situace způsobená vysokou mírou inflace a výrazným zdražováním základních potřeb. Češi celkově šetří, kde se dá, a více nakupují ve slevách. Vzhledem k tomu, že i obchodní řetězce darují potraviny, na které se vztahují slevové akce, je mnohem méně darovaných potravin, zejména těch s delší trvanlivostí, v porovnání se začátkem roku, konkrétně zhruba o třetinu. Celorepublikově tak chybí přibližně 600 tun potravin,“ uvedla Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank a poděkovala o to více těm, kteří přispěli.

Na chybějící potraviny v potravinových bankách už jejich správci upozorňovali dříve. „Vysoká inflace i energetická krize se určitě projevila na našich zásobách. Měli jsme tady nedávno v průběhu 14 dní tradiční potravinovou sbírku ke dni odstranění chudoby a vybrali jsme o pět tun méně potravin než vloni. Lidé nám kdysi velmi často nosili ve větších objemech třeba těstoviny, které bývaly dost laciné. Dnes, když jsou i třikrát dražší, k nám už tolik nechodí. Hodně znát je to i u materiální pomoci, pro hygienické prostředky a prášky na praní si chodí daleko více lidí,“ uvedla Sabina Keprdová, vedoucí ostravské potravinové banky.

„Vysokou inflaci, která se týká i základních potravin pro naše klienty, zatím zvládáme, i když to není snadné, a to také díky pomoci ze strany vedení města Ostravy či krajského úřadu. V příštím roce slíbil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka navýšit finanční limity na provoz sociálních zařízení, takže bychom si s tím mohli nějak poradit i do budoucna. Museli jsme ale udělat různá, nelehká, úsporná opatření, co se týká spotřeby energie a dokonce jsme museli zredukovat i počet našich zaměstnanců. Právě ohledně našich pracovníků mám největší obavy. Protože nejsme příspěvkovou organizací, ale neziskovkou, a máme u nás dost nízké platy, tak se obávám, že řada z nich spadne do sociální sítě a budou nuceni si zažádat o sociální dávky. Posledních pár let je opravdu o naše služby stále větší zájem, kdy mnoho lidí z našeho regionu se ocitá na hranici chudoby. V současné době trpí vysokou inflací především samoživitelé s dětmi a osamocení senioři,“ řekl pak pro PL ředitel Charity Ostrava Martin Pražák.

