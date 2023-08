„Lehké drogy vadí, alkohol ne?!“ Cestující z autobusu na čáře, policejní kontrola. Bartoš vyletěl

Předseda České pirátské strany Ivan Bartoš kritizuje důkladnou policejní kontrolu na hudebním festivalu Let It Roll. Tento tah proti drogovým dealerům podle něj nedává smysl a je kontraproduktivní. Oproti tomu alkohol se může dál konzumovat v neomezené míře, pozastavil se na svém facebookovém profilu.

Emoce na sociálních sítích vyvolal postup policie při kontrole cestujících v autobusu, který zajišťoval kyvadlovou dopravu mezi Milovicemi a festivalem. Policie pasažéry seřadila do dvojstupu, vyskládala do řady batohy k prohledávání. Podle některých lidí šlo ze strany policie, která s sebou měla i cvičeného psa, skoro o „šikanu“.

Chtěl jsem vyzkoušet policejní kontrolu na festivalu Let it roll

- byl zastavený cely kyvadlový autobus, co jezdi mezi Milovicemi a festivalem - všichni bylo seřazeni do dvou řad a začala asi půlhodinová kontrola všech cestujících. pic.twitter.com/gm5sZj6FNU — RayBaseley (@RayBaseley) August 4, 2023

Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš policii na sociální síti zkritizoval a sdílel postoj Pirátů:

Jasně. Policie prostě dělá to, co dělat má. Například kontrola střízlivosti řidičů při odjezdu z festivalů má velký smysl. Kontrolovat úplně všechny při cestě na festival je ale spíše kontraproduktivní. Vždycky to tak bylo, je a bude, že člověk, který chce ‚něco‘ sehnat, to zkrátka vždycky sežene. Léta marného boje jménem ‚válka proti drogám‘ nám dávají za pravdu. A když policie někomu zabaví alternativy k alkoholu při cestě na festival, akorát zvýší poptávku přímo na festivalu a šanci, že lidé nakoupí od neověřeného zdroje něco nebezpečného. Prostě to nedává smysl.

Smysl by mělo snižovat rizika, tedy například společně s vyškolenými pomocníky vytvořit bezpečnou zónu pro lidi, kteří nejsou ve své kůži. Řada festivalů už to tak má. Zcela dobrovolně. Dále by bylo dobré obecně zvyšovat povědomí o tom, co s tělem dělají různé kombinace látek. A na závěr podpořit anonymní testování látek přímo na místě, které odhalí, zdali neobsahují toxické příměsi.

Při regulaci se máme řídit reálnou rizikovostí jednotlivých látek, nikoli zastaralými předsudky, které jsou už dávno vyvráceny vědou. Omezení represí a důraz na prevenci a snižování škod je jediná správná cesta. A jsme přesvědčeni, že ji nakonec prosadíme,“ prohlásil šéfpirát Bartoš v souvislosti s policejní drogovou kontrolou.

Policie oznámila, že se jednalo o vytipovaný autobus. „Společně s Celní správou jsme obdrželi informace o cizinci, který měl mít u sebe větší množství drog. Tato informace se potvrdila a kromě ‚známých‘ látek (extáze, pervitin, kokain) jsme objevili i takové, které na místě nešlo detekovat, a byly proto zajištěny a převezeny na expertizu.“

Společně s @Celnispravacr jsme obdrželi informace o cizinci, který měl mít u sebe větší množství drog. Tato info. se potvrdila a kromě "známých" látek (extáze, pervitin, kokain) jsme objevili i takové, které na místě nešlo detekovat a byly proto zajištěny a převezeny na expertízu. https://t.co/ConCPt3sTd — Policie ČR (@PolicieCZ) August 4, 2023

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na sociální síti X (Twitter) sdělil, že celou situaci nechá prověřit. „Podle informací, které v tuto chvíli mám, měla Policie ČR informaci o výskytu drog v tomhle konkrétním autobusu, a požádala proto Celní správu o jeho kontrolu. Při té byly zajištěny mimo jiné tvrdé drogy. Další informace o zásahu si v pondělí vyžádám od policejního prezidenta, kterého jsem už teď požádal, aby nechal prověřit, jestli byl postup ze strany policie adekvátní. Předpokládám, že postup Celní správy obdobně nechá prověřit ministr financí.“

Podle informací, které v tuto chvíli mám, měla Policie informaci o výskytu drog v tomhle konkrétním autobusu, a požádala proto Celní správu o jeho kontrolu. Při té byly zajištěny mimo jiné tvrdé drogy. Další informace o zásahu si v pondělí vyžádám od policejního prezidenta,… https://t.co/4azugZyjdG — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) August 4, 2023

