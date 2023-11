„Lepší je dívat se na trend.“ A trend jde do… Česko už nebude průmyslové

08.11.2023 14:50

Není to dobré a hned tak se to ani nezlepší. Řeč je o churavějící české ekonomice. Průmysl zaznamenal pokles výroby tři měsíce po sobě a ocitl se tak v recesi. Ekonom České spořitelny Michal Skořepa spolu s kolegy upozornil na to, že varovná jsou jak čísla z oblasti českého maloobchodu, tak z německého ekonomického prostoru. Ani nejrobustnější ekonomika zemí EU na tom prý není nejlíp, a to je problém. Čí je to vina? Kupříkladu drahých energií.