„Letíme do zdi a vláda netahá za knipl. Neví ani jak!“ Kalousek se rozjel v ČT. Fiala bude soptit

Vláda má hotový rozpočet na příští rok, je se schodkem 295 miliard korun. Je to rozpočet protikrizový a solidární, hodnotí jej současný ministr financí. „To, co Fialova vláda dělá, je Babišova rozpočtová politika bez Babiše. Trpké zklamání,“ uvedl v pořadu Interview ČT24 někdejší ministr financí a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek (TOP 09), který varoval před strukturálním rozpočtovým deficitem. Vláda podle něj není schopna řídit státní finance udržitelným způsobem.

V souvislosti se státním rozpočtem hovořil Kalousek o „rozpočtovém populismu“. „Je otázka, zda vše souvisí s covidem a vše souvisí s válkou. To je problém rozpočtů, které vláda projektuje až do roku 2025. Válka a ceny energií jistě velký vliv mají, ale mnohem větší vliv tu má rozpočtový populismus. A to vznikne na základě zákonů, které někdo schválil,“ zdůraznil Kalousek úvodem.

Problém podle Kalouska nelze spravit jinak než obráceným chodem toho, jak problém vznikl. „A ten problém vznikl tak, že politici schvalovali zákony, kterými přidávali lidem peníze, aniž je zajímalo, kde se na to vezme. Schvalovali zákony, kde snižovali daně, aniž současně snižovali povinné výdaje. Lidem se to líbilo, ale nůžky se tak rozšiřovaly.

„Jsme nešťastní z toho, že vláda nemá žádný takový scénář, ale ten mít musí, musí vědět, jak bude postupovat. To letadlo letí do zdi, všichni to vědí. A odpovědný pilot musí zatáhnout za ten knipl! Vláda za něj netahá vůbec, dokonce ani neví, jak za něj tahat,“ dodal Kalousek.

Připomněl, že proto spolu s Topolánkem sepsali deset rad Fialově vládě od Kalouska a Topolánka, jak snížit schodek státního rozpočtu.

Zmínil například změnu valorizace důchodů směrem dolů, zrušit strop pro odchod do důchodu 65 let či ve státním sektoru nepřidávat víc než tři procenta ročně a zároveň propouštět. Dále zvýšit spoluúčast ve zdravotnictví, alespoň za jídlo a hotelové služby ve zdravotnických zařízeních.

„Deficit strukturální je nebezpečný. To je víc než 200 miliard každý rok! Nelze akceptovat úmysl vlády s tím strukturálním problémem nedělat vůbec nic a plánovat 280 miliard na rok 2024 a 260 miliard na rok 2025,“ uvedl exministr financí Miroslav Kalousek.

„To je obrovský každoroční problém. Babišova vláda se vymlouvala na covid a Fialova vláda se vymlouvá na válku. Ale kdyby nebyla válka, kdyby nebyl covid, kdyby vše bylo zalito sluncem, neexistuje vláda, která dokáže předložit rozpočet s deficitem menším než 200 miliard na příští rok,“ kritizoval hospodaření státu.

Moderátor Daniel Takáč Kalouskovi připomněl jeho dávné úřadování ve vládě: „Vy jste byl kritizován za to, že jste se krizí kolem desátých let proškrtal, což krizi prohloubilo a prodloužilo. Proč by vám někdo měl věřit, že říkáte věci, které jsou pravda?“ tázal se.

Dnes lidé přicházejí o šestnáct procent svých příjmů, nemůže za to vůbec nikdo. A nikdo to neřeší. Tak co je lepší?“ dodal expředseda TOP 09 krčící rameny.

„To, oč se snažím, je povzbudit vládu, která nemá alternativu, přesvědčit ji k výhybce,“ uvedl a odmítl, že by tím podporoval nedemokratické síly.

„My, co jsme volili Fialovu vládu, co jí fandíme, jsme si přáli, aby udělala změnu Babišovy rozpočtové politiky. To, co Fialova vláda dělá, je Babišova rozpočtová politika bez Babiše. To není nic jiného. Je to trpké zklamání. A Babišovy voliče to stejně nepřesvědčí, protože on jim bude slibovat víc,“ míní Kalousek.

Na názor ze sociálních sítí, že se Kalousek začíná chovat jako Miloš Zeman a své vlastní straně se začíná mstít, reagoval slovy: „No, to je absurdní!“ hrozil se. „Na Twitteru najdete takové hlouposti,“ řekl Takáčovi, který na to odvětil: „No, i vás tam najdu.“

„Má kritika je výlučně zaměřena na rozpočtovou politiku. Když jsem stejnými slovy kritizoval Babišovu rozpočtovou politiku, tak mi všichni tleskali. Bohužel tato vláda v Babišově politice pokračuje, nemohu dělat nic jiného než ji kritizovat stejnými slovy. Mně vadí ta politika. Někomu je jedno, jak se politika dělá, a je pro něj důležité jen to, kdo ji dělá. Mně to ale jedno není, záleží mi na tom, jak se ta politika dělá,“ zopakoval Miroslav Kalousek závěrem.

