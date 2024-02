„Lidé cítí, že je v tom prasárna.“ Tentokrát Xaver nebyl milý. „Stačí vyjet za Prahu...“

Lidi jsou tak naštvaní, cítí, že nám premiér bohapustě lže, vidí všechny ty prasárny. Traktoristům, kteří budou blokovat Prahu, fandím. Cokoli by položilo tuhle amatérskou vládu lhářů, by bylo dobré, moderátor a člen Rady České televize Lubomír Xaver Veselý se velmi otevřeně vyjádřil v rozhovoru pro Zákony Bohatství k dění na české politické scéně. Rovněž uvedl, že doufá v předčasné volby.

„Mám pocit, že se opravdu něco děje. Že se něco otáčí. Několikrát se mi v poslední době stalo, že mi někdo řekl, že volil pětikoalici a že to byla strašná chyba. Ostatně je to vidět na těch číslech, na průzkumech. Otázka je, jestli se společnost nenechá ukolébat,“ odpověděl Veselý na jednu z úvodních otázek diváků, zda se blýská na lepší časy a česká společnost se už probouzí.

Lidí, kteří prohlédli lži z úst premiéra Petra Fialy (ODS), podle Veselého přibývá stále víc a víc. „Já nejsem z těch, kdo by chodil někam protestovat. Ale mám pocit, že lidi jsou tak naštvaní, že to cítí, že nám ten premiér bohapustě lže. Tenhle pan profesor Fiala nám v jednom týdnu v televizním vystoupení řekne, že jeden z úspěchů vlády je, že jsme se osvobodili od ruského plynu a získali nezávislost. Dva dny na to vidí člověk, že sem proudí nejvíce ruského plynu za celou dobu. Tak prvně řeknou, že je to krvavý plyn od Putina, a ani v tomhle lidem neřeknou pravdu, samozřejmě že celou dobu vědí, že kupujeme ruský plyn,“ dal Veselý za příklad, v čem se lidem neříká pravda.

Podobně kriticky se dívá na nákup amerických letounů F-35: „Já úplně strašně nesouhlasím s nákupem stíhaček F-35, jasný, že to nevyjde na 150 miliard, že to budou násobky toho. Navíc to celé peče stejná strana, vždyť paní Černochová se nám ‚osvědčila‘ v těch vojenských zakázkách, víme, co je v DNA těch lidí. Bojím se, že je v tom obří korupce. Ti lidé jdou přes mrtvoly, vědí, že jim možná zvoní poslední zvoneček. Považuji to za obří chybu,“ řekl Veselý a odkázal na názory řady odborníků, kteří se na věc dívají stejně.

„Lidé cítí, že je v tom nějaká prasárna, a my to cítíme také. Tihle chlapci a tahle děvčata přesně vědí, jak na to. Z toho já jsem vyděšený,“ povzdechl si následně.

Jako na zavolanou podle jeho slov se blíží protesty zemědělců, kteří v pondělí 19. února zablokují dopravu v Praze. „Příští pondělí budou blokovat Prahu traktory. Nejsem moc typ na demonstrace a na blokády, ale tentokrát jim fandím. Cokoli, co by položilo tuhle amatérskou vládu lhářů, by bylo dobré,“ uvedl Veselý v rozhovoru.

A zoufalí nejsou jen zemědělci. „Stačí vyjet mezi Prahu, bavit se seniory, kterým vzala vláda peníze. Pan premiér nám říkal, že se to začne otáčet, že budou levnější ceny. Když se jdu ale podívat do obchodu... vidím rodiny, které jsou na tom brutálně špatně, roste počet exekucí, lidé nestíhají platit hypotéky, protože jim skočily energie,“ pokračoval Veselý.

„Vláda v tom nic neumí udělat. Kam se podívám, tam je hrůza. A vůbec nemluvím o tom, že nejsou schopni zajistit základní léky. Ministr řekne lidem, ať si objedou pár lékáren, když není penicilin, to je na facku. Tím, že Fiala potřeboval zapojit pět stran, jsou oblasti, kde nemají sebemenší shodu. Lidovce budou nutit, aby hlasovali pro manželství pro všechny, ti se ukřižují v těch kostelích,“ zasmál se polozoufalý moderátor.

„Jen aby tu nemohl vládnout Babiš, jsou ochotni udělat cokoli, a to je bohužel špatně. Ve skrytu duše doufám, že budou předčasné volby, brutálně jim nefandím. Mě jako bývalého voliče ODS podvedli fatálně, vše udělali špatně, co slíbili, nesplnili,“ dodal zklamaně Lubomír Xaver Veselý.

