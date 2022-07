„Lidé ji začali nenávidět.“ Jiří Mikeš tvrdě o Pekarové. A vláda? „Národ není blbej,“ říká

„Kalousek je výborný rétor, stranu založil a nyní vidí, jak Pekarová Adamová nezodpovědně láme ideu TOP 09, protože si myslí, že je nejchytřejší. Pohřbívá TOP 09 a svým způsobem ji i vraždí,“ zhodnotil poslední mediální přestřelky politiků i výroky šéfky Sněmovny Jiří Mikeš, mediální a reklamní odborník. Co se týče vlády, ta by to podle něho měla zabalit.

Poznamenal, že je to vidět i na reakcích Miroslava Kalouska, zakladatele TOP 09 a bývalého ministru financí. „Kalousek si všechno prožil. Je to výborný rétor, TOP 09 založil a nyní vidí, jak Pekarová Adamová nezodpovědně láme ideu TOP 09, protože si myslí, že je nejchytřejší. Je to špatné pro TOP 09, že je dnes taková. Sice je to pěkná žena, ale nemá na to,“ zauvažoval s tím, že jí moc stoupla do hlavy: „Nebyla prostě připravená, přišla z T-mobilu a najednou je v Parlamentu a šéfová strany, má auto, šoféra a jídlo na stříbrném podnose, ale nezvládá to. Kalousek se ji snaží usměrnit, protože je otec zakladatel, ale ona si myslí, že je chytřejší. Není chytřejší a nemá tolik zkušeností, Kalousek je velice chytrý, a i když ho moc nemusím, je ohromný rétor – jeden z nejlepších, co kdy byli v Parlamentu. A jestli chce Pekarová diskusi vygradovat, prohraje,“ domnívá se mediální a reklamní odborník.

Expert: TOP 09 jde do bažin, aniž si to šéfka uvědomuje

Plusové body jí nepřidají ani dřívější výroky, například že se stát nemá starat o lidi. „Je arogantní a lidé ji začali nenávidět. Jestliže se veřejnost na Pekarovou dívá jako na ženu, která tam nemá co dělat, je to tragédie. Pohřbívá TOP 09 a ona ji svým způsobem i vraždí,“ řekl Jiří Mikeš s tím, že TOP 09 jde do bažin, aniž si to její předsedkyně uvědomuje. „Místo aby byla příjemná a hrála to jinak, je taková sufražetka, a to je špatné,“ podotkl. Za dobrý krok nepovažuje ani její prohlášení na sociálních sítích o nutnosti uskromnění, aby ruský prezident Vladimir Putin nevydělával, ale zároveň nosit nové oblečení. „To je naprostá pitomost, voliči nejsou blbí, lidé vědí, o co jde. Za současné situace bych se spíše staral, jestli republika, které nyní vládnu, přežije, a zda se lidé nebudou dostávat do exekucí. Voliči ji odepsali, začíná být trapnou figurou v celém systému. Dostala se do toho vlastní hloupostí,“ sdělil Mikeš.

Markéta Pekarová Adamová se na vládním brífinku nechala slyšet, že vysoké ceny energií jsou prostředkem boje proti nám všem a Putin se spoléhá, že se nevole lidí obrátí vůči Ukrajincům a místním politickým reprezentacím, které se snaží situaci rychle řešit. „Na toto on klade velký důraz a bohužel mu v tom pomáhají i mnozí aktéři na lokální úrovni, nevyjímaje Českou republiku. I tady jsou lidé, kteří hlásají, že tu situaci zavinila vláda, a ne ruský diktátor,“ uvedla.

Mikeš: Čím dříve to vláda zabalí, tím lépe

Podle Mikeše se ale všechno teprve ukáže. „Co se všechno vlastně stalo, budeme vědět po nějaké analýze, která přijde po míru. Kdo využil toho komika, který se stal prezidentem, jak to všechno bylo, co slíbili Rusku a nesplnili. Všechno bude na dlouhé vysvětlování a analýzy. Každopádně postoj, který jsme zaujali my, zvláště Petr Fiala jako ministerský předseda, že jsme ve válce…. v žádné válce nejsme. Do konfliktu bychom se neměli míchat a na Ukrajinu bychom měli posílat nemocnice a humanitární pomoc, ale ne útočné granáty,“ shrnul mediální odborník a dodal: „Podle mě čím dříve to vláda zabalí, tím to bude lepší. Národ není blbej, prožili jsme si svoje a čteme mezi řádky. Komunální volby ukážou, co si lidé myslí o pětikoalici.“ Problém striktního rozdělování názorů na s Putinem a proti Putinovi je podle něj v celé Evropě. „Evropská unie je špatně řízená byrokraty v Bruselu. Jezdil jsem tam sedm let, mluvil s lidmi a po sedmi letech se z nich stali pitomci… Oni tam žijí ve vlastním světě a mají Green Deal a podobné věci.“

Předsedkyně Poslanecké sněmovny rovněž apelovala na Čechy, aby se nestyděli, pokud nemají na energie. „Není to vaše vina a nestyďte se požádat stát o příslušný příspěvek na bydlení. My jsme tady pro vás, nenecháme vás padnout a plánujeme další pomoc jako válečný tarif,“ řekla Pekarová Adamová. Nakolik její slova korelují s předchozím prohlášením, že stát se nemá starat o lidi, ale zajistit jim důstojné podmínky, aby se o sebe postarali sami? „Paní Pekarovou už neberu vážně, to nemá vůbec smysl komentovat. Ta dáma na to nemá, měla by se starat o věci, ve kterých vyniká, ale neví nic o tom, jak se chovat jako předsedkyně strany nebo šéfka Parlamentu. Stejné je to s Vystrčilem (Miloš, ODS, předseda Senátu, pozn. red.) v Senátu. Nemají tam co dělat,“ myslí si Jiří Mikeš.

Naopak se nedomnívá, že se takto chová pravý politik a lídr. „Určitě ne, je bezradná a snaží se získat popularitu, ale svými výroky ji ztrácí. Nevím, koho má za poradce na public relations, snaží se být anglickou železnou lady Margaret Thatcherovou, ale tou není a nikdy nebude. Měla být poslankyní, ne se rovnou dostat na takovou špičkovou úroveň. Odpovídá tomu její komunikace s Kalouskem. Lid jí řekne: bylo to hezký, ale bylo toho dost a jděte někam jinam,“ dodal.

