„Lžete! Nařizujte! Lidi neposlouchají!“ Kubek zuřil v ČT, Válek odmítal nutit očkování. Bylo zle

Velmi vyhroceně skončila pondělní debata ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) s prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem v Událostech, komentářích ohledně covidu-19 a výši plateb za státní pojištěnce. „Předchozí vláda chtěla povinně naočkovat všechny občany České republiky pod poměrně brutálními tresty. To jsme, pánbůh zaplať, zrušili,“ sepjal děkovně ruce Válek s tím, že „máme demokracii“. To už bylo na šéfa ČLK Kubka příliš a začalo překřikování. Zasahovat musela i moderátorka Jana Peroutková. „To si diváci nezaslouží,“ snažila se zklidnit hádku ve studiu po Válkovu označení Kubka za „levicového blouznivce“.

v pořadu mínil, že je třeba, abychom se s covidem-19 „naučili žít" podobně jako s chřipkou. „Je to smrtelná choroba a naučili jsme se s ní žít, protože víme, jaká je prevence a co máme udělat, abychom měli pokud možno co nejméně vážný průběh, tedy nechat se očkovat. Víme, jak se chránit osobně – pomocí roušky nebo respirátoru. Víme, jak včas diagnostikovat nemocné – PCR nebo antigenním testem. A víme, jak pacienty efektivně léčit – máme standardizované protokoly, prakticky celosvětově shodné, a antivirotika," podotkl Válek.



Kubek sice souhlasil s tím, že dnes už jde o „běžné infekční onemocnění“, ale upozorňoval, že dnes ještě stále o onemocnění důkladně vše nevíme a covid-19 může tvrdě dopadnout i na lidi, kteří nepatří mezi rizikové.



Společnost i samotní lidé by se dle něj měli připravovat v rámci blížícího se podzimu na „to nejhorší“. „Musíme počítat s tím, že může přijít nějaká další vlna. Ta může být silná a ty průběhy nemusí být tak příznivé jako v letní vlně,“ řekl a zdůraznil, že by se lidé měli očkovat a nosit respirátory nejen ve zdravotnických zařízeních, ale též v MHD.



Když se situace zhorší, bude dle něj třeba „přejít od doporučení k nařízení“.

Kubek poukázal na to, že jsou roušky a respirátory povinné ve veřejné dopravě v některých evropských zemích i během léta a podobně bude třeba zatlačit i na české občany. Těm totiž dle něj doporučení nestačí. „Všichni lidé prostě nejsou tak zodpovědní a ti, kteří se ‚bojí‘ mají právo jezdit tramvají, metrem, zajít si do kina a ne se třepat doma, že na ně něco nějaký hulvát prskne,“ mínil.



Do současné vlády se Kubek pustil následně s tvrzením, že když byla v opozici, „nepomáhala“ té předchozí a „vezla se na vlně antiwaxerství“ a „zlehčování covidu“.



Následně došlo na slova o tom, že byla veškerá „drakonická opatření, která se u nás zaváděla neúčinná“. „Já jsem to neřekl, to řekla poměrně velká německá studie, kterou dělal vládou najatý tým odborníků vyhodnocující opatření v jednotlivých zemích. U nás byla ta opatření jedna z nejbrutálnějších – vzpomeňme si na dva roky zavřené školy, poměrně dlouhé uzávěry okresů a další opatření, která ostatní země buďto vůbec nedělaly, anebo je dělaly velmi krátkodobě,“ řekl Válek.



Ministr též odmítl Kubkovi výtky k jednání současných vládních činitelů za minulé vlády. „To, co platilo v pondělí, neplatilo v úterý a ve středu to popřel premiér,“ kritizoval Válek Babišův kabinet za jeho nejasné řízení epidemie v Česku.



Kubek s tím absolutně nesouhlasil. Tvrdé restrikce zavedené vládou premiéra Andreje Babiše (ANO) dle něj byly „extrémně účinné“, a to zejména na počátku epidemie a respirátory by se dle jeho mínění měly zavést i tento podzim.

Válek si však stojí za tím, že řízení epidemie pod taktovkou expremiéra Babiše byl „chaos“. „Ministři se střídali jak na orloji,“ spustil a zkritizoval i tlak na očkování českých občanů.



Babišova vláda dle ministra „vymyslela totální nesmysl“ v podobě povinného očkování. Podotkl, že podobný směr nabrali i Rakušané a „dopadlo to katastrofálně“.



„Jediný výsledek byl, že máme největší počet mrtvých na počet obyvatel ze všech zemí Evropské unie. Jaká to tedy byla efektivní opatření? Jasně. V Severní Koreji vyhráli nad covidem – všechny tam zavřeli,“ označil tvrdé restrikce Válek za neúčinné a poukázal i na zbytečnost respirátorů na většině míst, jelikož by je stejně za současné virulence museli lidé mít pevně nasazené k obličeji.



Aby vláda cokoliv nařizovala, musela by prý přijít nějaká „brutální varianta“, za současné situace podle Válka k nařizování jakýchkoli restrikcí neexistuje „žádný medicínský důvod“.

Kubek mu však oponuje, že „je to pravicový ideologický postoj“ a v „zájmu lidí, kteří se nemohou bránit“, by jej měl Válek opustit a začít nařizovat.



Upozornil dále, že by měli být v izolaci nejen lidé s covidem-19, ale do práce a veřejné dopravy by se prý neměli dostat ani lidé s chřipkou a „z čisté ohleduplnosti jeden k druhému“ by všichni během šíření respiračních chorob měli nosit roušky a respirátory.



Mrzí jej, že u Čechů nepozoruje zvýšení hygienických návyků. „Bohužel se ukazuje, že příliš velké změny to na naší populaci neudělalo,“ vadí mu.



Nejvíce se pak debata vyhrotila u tématu snížení plateb za státní pojištěnce.



Válek poukázal, že peníze, které pojišťovny vrátily do státního rozpočtu, šly do zdravotnictví a posloužily například na šestimiliardový výdaj na očkovací látky, které „jsme museli likvidovat“ či na léky, které rovněž nebyly spotřebovány. „Tyto peníze měly zaplatit pojišťovny, jsou to v podstatě ty stejné peníze,“ uvedl.

Kubek si však myslí, že krok povede k přenesení zvětšujících se nákladů na zdravotnická zařízení. „Já bych vás chtěl, pane ministře, poprosit, až teďka budete psát tu vyhlášku, napište tam patnáctiprocentní nárůst úhrad pro zdravotnická zařízení, abychom si tím pokryli tu inflaci,“ vypálil na ministra, který se jeho slovům smál.



„Já naprosto chápu, že šéf odborů, což je prezident České lékařské komory, bojuje za své odboráře. To je správně… Na druhé straně má ale stejný problém průmysl, vysoké školy, živnostníci, pekárny, školství…“ oponoval Kubkovi ministr.



„Vy jste těch 14 miliard vrátil do státního rozpočtu!“ okřikl jej ale Kubek a Válek začal kroutit hlavou: „Ale, pane prezidente, prosím pěkně, nelžete. Nelžete! Vždyť to není důstojné dospělého člověka, to byste opravdu neměl,“ vracel mu Válek a začal vše Kubkovi vysvětlovat „pomaličku“, aby „to vnímal“.





Opět jmenoval, na co oněch 14 miliard šlo, a zmiňoval, že šly na úhradu léků nemocnicím či na nespotřebované dávky vakcín, které „předchozí vláda nakoupila, protože chtěla povinně naočkovat všechny občany České republiky pod poměrně brutálními tresty. To jsme, pánbůh zaplať, zrušili,“ shrnoval.

Kubek jej v tom opět přerušil. „Takže, pane ministře… Pánbůh zaplať? Máme jednu z nejnižších mír proočkovanosti! A vy říkáte ‚pánbůh zaplať‘? Panebože!“ nestačil se divit.



„Máme demokracii! Demokracie je o tom, že se můžete rozhodovat,“ pravil na to Válek. Kubek si ale stál za svým s výrokem, že „demokracie není o tom, že můžete ohrožovat jiné lidi“.



„Pane doktore, vždyť se o tom učíme na lékařské fakultě. Je právem každého pacienta, aby jej lékař seznámil s postupem léčby a on má právo se rozhodnout, zdali to akceptuje, anebo ne,“ vmetl Válek Kubkovi a dodal mu, že neexistuje žádné povinné očkování pro dospělé.



Následnou hádku se snažila přerušit i moderátorka. „Pan ministr se na to dívá ideologicky,“ obrátil se na ni Kubek. „Vy jste pravicová ideologie,“ pokračoval.

„Vy se na to díváte ideologicky očima levicového blouznivce zemanovského typu. Vy jste Zemanův kolega. To je celé,“ vrátil mu Válek.



„To si diváci nezaslouží. To už je něco, co nepatří do studia,“ snažila se hutnou atmosféru ukončit moderátorka a oběma řečníkům začala děkovat za rozhovor.



„Měli bychom se k sobě chovat slušně.“ „Ale já se k vám chovám slušně.“ „Tak mi nenadávejte! Proč mi nadáváte? Proč mě takhle urážíte,“ pokračovali však přítomní. „Pánové! Pánové! Pánové, klid! Podejte si ruku, pánové!“ snažila ještě moderátorka Jana Peroutková přítomné ukočírovat.



Válek si však stál za svým i přes podání ruky Kubkovi. „Vy podporujete povinné očkování. Vy podporujete zavádění povinných principů… To je levicový přístup k principu, já hájím demokracii, která vám z nějakého důvodu není vlastní jako mně…“ ukončil Válek. „Neříkejte, že to je nějaký speciální levicový přístup, uvažovala o tom řada evropských zemích,“ nesouhlasil s ním opětovně Kubek.



koronavirus Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

