„Macron je nebezpečím pro celý kontinent!“ Vzbouření v Itálii. Rána i Leyenové

reklama

Macronův návrh z minulého měsíce, že by na Ukrajinu mohly být vyslány západní pozemní jednotky, byl „extrémně nebezpečný, přehnaný a nevyvážený“, řekl italský vicepremiér a předseda italské pravicové strany Liga Matteo Salvini na shromáždění skupiny Identita a demokracie (ID) v Evropském parlamentu, které strana Liga uspořádala včera v Římě.

Cílem setkání bylo shromáždění podpory před volbami do Evropského parlamentu. Ty se v Itálii konají 8. a 9. června 2024. Volit může každý, kdo dosáhl věku 18 let. V České republice volby do Evropského parlamentu začínají o den dříve. Hlasovat se bude od 7. do 8. června.

Italský politik Salvini francouzského prezidenta Emmanuela Macrona obvinil z ohrožení Evropy, když nevyloučil vyslání pozemních jednotek Západu na Ukrajinu, informuje francouzský list Le Monde.

„Myslím, že prezident Macron svými slovy představuje nebezpečí pro naši zemi a náš kontinent,“ prohlásil Salvini.

V proslovu dále zdůraznil důležitost konzervativních rodinných hodnot. „Problémem nejsou maminky a tatínkové, ale váleční štváči jako Macron, kteří mluví o válce, jako by nyní žádný problém neexistoval,“ řekl s tím, že nechce dětem přenechat „kontinent připravený vstoupit do třetí světové války“.

Macron minulý měsíc na setkání s evropskými lídry prohlásil, že možnost nasazení západních pozemních sil na Ukrajině by neměla být zavrhována. „Dnes nepanuje shoda na vyslání pozemních jednotek... Ale nic by se nemělo vylučovat. Uděláme vše, co bude třeba, abychom zajistili, že Rusko nebude moci v této válce zvítězit,“ řekl francouzský prezident po setkání lídrů v Paříži.

Volby do Evropského parlamentu pro Salviniho představují důležitou volbu, jež určí budoucí směřování kontinentu.

„Za 77 dní se bude konat referendum mezi minulostí a budoucností, mezi nejistotou a prací, mezi svobodou myšlení a tím, kdo říká, co si máte myslet. Evropa založená na roubíku není naše Evropa,“ napsal v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu Salvini na síti X. „Vážíme si kontinentu, který se zrodil, aby bránil mír a vrátil do centra pokrok a růst. Můžete nás špehovat a vést na nás spisy, ale naši touhu po svobodě nikdy nezastavíte. Vpřed!“

Tra 77 giorni ci sara un referendum, tra passato e futuro, tra precarieta e lavoro, tra liberta di pensiero e chi dice cosa si dovrebbe pensare.

Un’Europa che si fonda sul bavaglio non e la nostra Europa.

Noi abbiamo a cuore un continente nato per difendere la pace e riportare al… pic.twitter.com/2wM6gytuyd — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 23, 2024

Salvini zdůraznil, že Italové, kteří budou volit Ligu, se rozhodnou, že nebudou mít druhé funkční období Ursuly von Der Leyenové s levicí v Evropě.

Gli italiani che voteranno la Lega sceglieranno per non avere un secondo mandato di Ursula Von Der Leyen con la sinistra in Europa.#WindsOfChange pic.twitter.com/ZaoHhFJDfy — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 23, 2024

„DÍKY ŘÍME! Už žádné řeči o raketách a válce. Evropské hlasování musí být velkým mandátem k obnovení pokroku a míru. Vezměme si zpět tuto Evropu, která je naším domovem, ne jejich,“ sdílel spolu s těmito slovy Salvini fotografii s pravicovými lídry.

GRAZIE Roma!

Basta con gente che parla di missili e di guerra.

Il voto europeo dovra essere un grande mandato per riportare il progresso e la pace.

Andiamo a riprenderci questa Europa che e casa nostra, non loro.#WindsOfChange pic.twitter.com/tI1nZ2HhMM — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 23, 2024

Na shromáždění v Římě dále vystoupil například portugalský lídr pravicové strany Chega Andre Ventura, Harald Vilimsky ze Svobodné strany Rakouska (FPÖ) a bývalý republikánský kandidát na prezidenta Spojených států amerických Vivek Ramaswamy.

„Měli byste být hrdí na to, že jste Italové, stejně jako já jsem hrdý na to, že jsem Američan. Způsob, jak učinit svět lepším, je nestarat se o problémy jiných zemí. Každý musí myslet na to, aby posílil svou vlastní zemi, to je pozitivní nacionalismus,“ vzkázal Italům na shromáždění Ramaswamy.

???? @VivekGRamaswamy: “Voi dovete essere fieri di essere italiani, come io sono fiero di essere statunitense. Il modo per rendere il mondo un posto migliore non e preoccuparsi dei problemi degli altri Paesi. Ognuno deve pensare a rendere piu forte il proprio Paese, questo e un… pic.twitter.com/4mOGGNKlkk — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 23, 2024

Psali jsme: Francouzi se vydají na Rusa? Přišla připomínka, jak to dopadlo minule. Mrtvých na tisíce Tihle lidé chtějí válčit s Ruskem... Macron zavelí a Pavel přijme instrukci, obává se Drulák Le Penová? Ne. Víc se Macron bojí tohoto muže. Je mladý a posiluje Rusko rozbité na části. Projekt z europarlamentu. A po volbách komisař pro válku, hovoří Ivan David

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama