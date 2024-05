„Magdo Vášáryová, tak se vám to líbí?“ Ivan Vyskočil se neudržel. Účtuje za Fica

reklama

„Pravda a láska, tedy ta jejich pravda a láska, vítězí společně se lží a nenávistí,“ podotýká na úvod Nedělního rána herec Ivan Vyskočil a dodává. „Nemáme velikonoční čas, přesto 15. byla opravdová „škaredá středa“. Atentát na slovenského premiéra Roberta Fica. Šokující zpráva! A smutnou středu dokreslilo úmrtí mého kamaráda Vlastíka Harapese,“ pokyvuje smutně a soustředí se na to, co se ve středu odehrálo na Slovensku.

Přes současné účastní řeči velká hrouda másla na hlavě

„Pokus o vraždu premiéra Fica. To je v našich končinách něco neslýchaného a nanejvíce odsouzení hodného. Jen jsem pomyslel, copak asi na to řeknou naše sdělovací prostředky a naši vrcholní činitelé. Nemusel jsem dlouho čekat. Hned ve večerních zprávách dala televize Prima prostor jakémusi slovenskému novináři, který se nás snažil přesvědčit, že atmosféru zrající k takovému činu tam připravila hlavně vládní Ficova strana,“ kroutí hlavou užasle Ivan Vyskočil a dodává. „V tomto duchu nadále pokračují všechna hlavní media a se slovy odsouzení a účasti nám zároveň, tu méně, tu více okatě podsouvají tuto myšlenku. Tak jsem zapátral v paměti a nemohu si pomoci, ale naši vládní představitelé, přes současné účastné řeči, mají velkou hroudu másla na hlavě,“ krčí rameny herec a vysvětluje.

Psali jsme: Okamura po atentátu na Fica: Fialovi nevadí, že Novotný z ODS si přeje věšení lidí? Evropské volby bez Fica. Erik Best po atentátu odhadl dopad na výsledek Přirovnali ho k Hitlerovi, hrozili totalitou. To se muselo projevit, má jasno poradce Fica „Dokud je čas.“ Šarapatka po střelbě na Fica hrozí Babišovi, Okamurovi a Klausovi

Tabulka s nápisem: „Slovákům a dezolé vstup zakázan“

„Copak to nebyl právě náš pan premiér, který zrušil konference s naším nejbližším a bratrským národem jen proto, že Slováci neposlechli a proti našim, tedy jejich vrchnostenským, radám si zvolili drze právě toho Roberta Fica? Copak naše slavná bojovnice, paní Černochová, se nenechává fotit a zveřejňuje obrázek s nějakým slovenskobruselským patolízalem, kterého přijala za svého poradce? A hrdě před sebou mají tabulku s nápisem: „Slovákům a dezolé vstup zakázán“!“ chytá se za hlavu a pokračuje. „Copak tato válečnická čarodějnice neposvětila jiný atentát, když namísto nějakého ruského novináře vybuchla v autě jeho dcera? Tehdy neuronila ani kapku soucitu,“ vypočítává herec a pokračuje. „To samé „Zděšená Mirka“. Teroristický útok a mrtví v koncertním sála v Moskvě? To s touhle podivnou existencí nemůže pohnout. Vždyť oběti byli Rusové. Tam už chybělo jen říci, dobře jim tak. Tímto postojem vlastně dávají všem teroristům a atentátníkům zelenou! Tihle naši vrcholní činitelé mají opravdu zvrácenou morálku. A tak se na mne nezlobte, ale nějak jim ta slova účasti nemohu věřit,“ vysvětluje.

Psali jsme: Ukazoval s Černochovou „zákaz Slovákům“, teď se Naď chlubí národním dresem. Lidé mu napsali své Zákaz komunistům, espéďákům, dezolátům pořád. Zákaz Slovákům se vytratil. Proruská scéna dostala z Moskvy notičky. Byli jsme v hospodě Dno pytle „Slovákům a dezolé vstup zakázán.“ Skandál Černochové a Nadě graduje. Trestní oznámení „Omlouvám se všem, že jsem Vás volil.“ Slavný profesor si „odplivl“ nad Fialou

Nálepky jako mafián, hrobař slovenské demokracie

Anketa Jsou za pokus o atentát na Roberta Fica zodpovědní činitelé liberální opozice, médií a neziskových organizací? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9237 lidí

„Bohužel slovenská media, plně na straně opozice a placená bůhvíodkud, před atentátem nešetřila hrubými slovy a výpady na adresu Roberta Fica. Nálepky jako mafián, hrobař slovenské demokracie, to všechno rozdmychávalo tu atmosféru nenávisti. Paní Magdo Vášáryová – také na tom máte svůj díl práce. Takhle se vám to líbí? Toto jste chtěla? Každá nenávist je zhoubná! Ať je to proti Rusům, Židům, Slovákům, nebo jenom těm, kteří mají jiný názor. Kam to až chcete „pánové nahoře“ s touhle nenávistí dovést? Až k atentátům? Bude to stačit?? Nebo až k hromadám dětských botiček a hraček?“ ptá se zhrozeně a upozorňuje.

„Ale v tomhle s vámi slušní lidé nejedou a nejedu v tom s vámi ani já!! (A pozor: „Lassie se vrací“!)“.

PS Ivana Vyskočila

A i tentokrát tady samozřejmě máme PS Ivana Vyskočila. „Než jsem to dopsal, tak jsem se dozvěděl, že nějaký veleduch vypátral, že ten atentátník byl obdivovatel Ruska a nějakých jeho vojenských organizací (konkrétně to prohlašoval na Českém rozhlasu pan Tabery) No joooo. Jsem pitomec a naivní trouba. Přece jsem i bez informací mohl vsadit na to, že za to může PUTIN a BABIŠ!!,“ nešetří herec sarkasmem.

Na úplný závěr pak dodává. „A já upřímně přeji Robertu Ficovi brzké uzdravení a pokračování v dobře započaté práci.“

Psali jsme: Tvář dnešní ODS? P*del Pavla Novotného! Vyskočil nechce přirovnáním urážet prasátka Na co jste šáhli, to jste pos*ali. Nechte si nahrabané, jen už zmizte co nejdál, prosí Vyskočil „Jedovatá tchýně“ Němcová se opět vyznamenala. Vyskočilovi se chce zvracet Ivan Vyskočil po dovolené četl zprávy. A rána: Fialovi dokonale hráblo! Kdo mu dal právo...

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE