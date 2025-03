„Maglajz.“ Hřib s ODS ve válce o Prahu, vyřizování účtů. Nerušil popsal vše

Pražský zastupitelský klub SPD má celkem tři zástupce. Ti se podle Nerušila snaží magistrát v tomto období kontrolovat a zorientovat se, jak to na něm funguje. „Abychom získávali informace a mohli i veřejnosti sdělovat, co se tam děje nebo neděje. Džungle pražského magistrátu je neuvěřitelně spletitá,“ řekl Nerušil a poukázal na vlekoucí se kauzu Dozimetr – vyšetřování korupce na magistrátu spojené i s hospodařením Dopravního podniku hlavního města Prahy. Anketa Prospěl Otakar Foltýn svou činností ve funkci vládního zmocněnce premiéru Fialovi? Prospěl 3% Neprospěl 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5435 lidí

Pražský magistrát je podle Nerušila zmítán vnitřními spory i v důsledku sestavení koalice „z rozumu“. „Sestavit funkční koalici nebylo jednoduché. Jednání se vlekla tři nebo čtyři měsíce, než se podařilo vynutit si týmu kolem Petra Fialy, že v Praze bude fungovat koalice na takzvaném vládním půdorysu,“ vzpomínal Nerušil, jak vznikalo složení magistrátu. „Jsou to neustálé přestřelky a půtky mezi primátorem Svobodou, Zdeňkem Hřibem i Piráty navzájem,“ dodal Nerušil.

Názorově jednotná přitom není ani samotná Pirátská strana. „Minimálně jsou rozštěpeni na tři názorové nebo mocensko-vlivové proudy a ty se mezi sebou také nemají rády,“ uvedl Nerušil. To má za následek, že vedení města se čím dál méně věnuje důležitým tématům a rozvojovým projektům. Místo toho jsou zasedání magistrátu a radních jednání ovládána osobními a ideologickými spory, což výrazně komplikuje efektivní řízení města. „Protože názor tradičního odéesáka na to, jak by měla fungovat doprava v Praze, je úplně jiný než názor náměstka pro dopravu Zdeňka Hřiba. A toto prostě logicky fungovat nemůže,“ prohlásil Nerušil.

Neméně těžké je podle něj na magistrátu i dosáhnout konsenzu v rámci koalice SPOLU. „Když už si to oni dokážou vyříkat mezi sebou, a ještě znova se o tom začít pak hádat s Pirátama, výsledkem musí být maglajz,“ popsal fungování, či spíše nefungování na Magistrátu hlavního města Prahy.

Dne 11. února vyzval Patrik Nacher (ANO) v dopise ministra Víta Rakušana k posouzení možnosti uspořádání předčasných komunálních voleb v Praze. V dopise uvedl, že současná pražská koalice nefunguje a město stagnuje kvůli politickému patu, kde není možné dosáhnout shody kvůli ideologickým rozdílům a osobním animozitám mezi koaličními partnery. Nacher zdůraznil, že situace vede k závažným problémům v řízení města, a poukázal na potřebu vytvoření koalice, která by mohla efektivněji spravovat město.

Ačkoliv by se předčasné volby hnutí ANO i straně SPD líbily, Nacherův dopis je podle Nerušila spíše „výstřelem do prázdna“ a pro vypsání předčasných voleb neexistují zákonné důvody. Pokud by mělo být zastupitelstvo rozpuštěno, jsou k tomu speciální zákonné důvody a ty nenastaly,“ uvedl Nerušil s tím, že vyhlašování předčasných voleb zde nefunguje jako v Poslanecké sněmovně.

Pro ParlamentníListy.cz Nerušil blíže přiblížil vedení zástupného boje mezi primátorem Svobodou a Zdeňkem Hřibem. „Evidentně si vyřizují účty,“ řekl Nerušil. Konflikt podle něj začal už u ředitele pražského magistrátu Martina Kubelky, který na jednání městského zastupitelstva veřejně obvinil Zdeňka Hřiba z nátlaku a vyhrožování o nepodepsání rozpočtu, pokud Kubelka nepodepíše bianko šeky pro městskou firmu Operátor ICT. Nyní na sebe navzájem obě strany hledají a vytahují proti sobě kompromitující informace z útrob magistrátu.

Nerušil pak dále kritizoval dopravní politiku Pirátů a jejich spolupráci s hnutím Praha sobě a starostou Prahy 7 Janem Čižinským. Otázka dopravy je přitom podle Nerušila nejzásadnějším tématem pražského magistrátu. „Dopravní situace není utěšeně pirátským působením. Ve spolupráci s Čižinským a Prahou sobě se ta Praha stává stále hůře průjezdnou,“ říká Nerušil. Podle Nerušila je však zkomplikování dopravy cílem. „Vytvářejí se neustálé špunty v dopravě, což je ostatně i zájem těchto lidí. Chtějí znepříjemnit cestu vozidlem natolik, aby každý raději využil veřejné dopravy. Oni by byli nejraději, kdyby každý jezdil do práce na kole,“ kritizoval Nerušil vizi Pirátů pro Prahu.

Hovořil i o „amatérismu“, především co se týče zrušení výběrového řízení na dodavatele druhé části metra D, zrušení výběrového řízení nových souprav metra či výstavbu Dvoreckého mostu, po kterém ani nebudou moci jezdit osobní vozidla. „Bude tam jezdit pouze veřejná doprava. Autobusy by tam měly projet. Je otázka, zda tam budou vpuštěny taxíky. Soukromá doprava tam vpuštěna nebude a mám za to, že tam je i konstrukční nedostatek, který byl podle mého názoru tam včleněn úmyslně, aby nebylo možné tam osobní vozidla pustit,“ uvedl Nerušil. Následně poukázal i na kauzu Libeňského mostu, který podle jeho názoru sdružení Praha sobě tak dlouho chtělo rekonstruovat, až dosáhlo toho, že v rámci rekonstrukce byl most téměř celý zbourán. Podle Nerušila to mohlo být hotové již před pěti lety.

Rozhovor se dále stočil i k celostátní politice, konkrétně k tématu trestního stíhání předsedy SPD Tomia Okamury kvůli plakátu z minulého roku, který vyobrazuje černocha s krvavým nožem a doprovází ho slogan o „chirurzích z dovozu“, což bylo interpretováno jako výrok dehonestující migranty. Trestní stíhání Okamury se týká obvinění z podněcování k nenávisti proti určité skupině lidí a omezování jejich práv a svobod. Hnutí SPD nad tím, že však Poslanecká sněmovna jejich předsedu k trestnímu stíhání vydala, nijak nejásá.

Nerušil popsal trestní stíhání Tomia Okamury coby „nepříjemnost“ pro hnutí a interpretoval ho jako pokus současné vládní koalice potlačit politickou konkurenci a znevýhodnit SPD tím, že útočí na jejich legitimní politická témata. „Jenom několik předchozích dní a týdnů nám dalo tolik dokladů toho, že ten plakát upozorňuje na naprosto reálnou hrozbu, která v Evropě existuje,“ poukázal Nerušil na události v rakouském Villachu, kde Syřan pobodal nožem několik kolemjdoucích, či případ, kdy Afghánec v Německu najel autem do skupiny lidí.

Podobných případů je nepočítaně. Lidem již zevšedněly a ani média jim podle Nerušila nevěnují tolik pozornosti. „Složení těch redakcí je většinou liberální. Oni mají pocit, že tahleta migrace do Evropy je určitým obohacením. Je tam i spasitelský komplex, že Evropa musí pomoct a postarat se. A samozřejmě tam při tom svatém nadšení z konání dobra dochází k tomu, že z jejich strany není vnímána realita,“ vysvětlil Nerušil, že záměrem kampaně SPD bylo na tuto realitu právě znovu upozornit.

S tématem nelegální migrace půjde SPD i do kampaně do Poslanecké sněmovny, prozradil Nerušil. Dalším z hlavních témat pro SPD je otázka bezpečnosti v České republice a otázka svobody slova. „Bude to patřit mezi naše hlavní programové body,“ slíbil Nerušil.

O svobodě slova hovořil i americký viceprezident J.D. Vance na mnichovské bezpečnostní konferenci. Podle Nerušila Vance zkrátka popsal evropské problémy a jeho slova pro Evropu přišla ve správnou dobu. Nyní je pouze otázkou evropských elit, jak se k tomu postaví, přičemž Nerušil vyjádřil svou obavu, že místo adekvátní reakce a reflexe se evropské elity spíše utvrdí ve svých postojích a budou se snažit udržet svou pozici jako poslední ostrůvek liberálního progresivismu. Podle Nerušila může takový přístup evropských lídrů vést k prohlubování krize, a dokonce k vypuknutí občanských nepokojů v Evropě.

SPD požaduje, aby o směřování Evropské unie více rozhodovali občané. Prosazuje i vypsání referenda o setrvání v Evropské unii. „My jako politická síla budeme prosazovat to, aby občané hlasovali pro vystoupení z Evropské unie,“ prohlásil Nerušil. Upřesnil však, že existují smlouvy Evropské unie, které hnutí nevnímá jako problematické. Konkrétně pak zmínil Schengen. České členství v EU by tak mělo podle Nerušila projít revizí. Odstoupit by se mělo od smluv, jako je například Green Deal či zákaz spalovacích motorů.

