„Máme 81 prezidentů?“ Rakušanův „výkvět“ na sněmu STAN. Novinářka nevěřila svým uším

„Naši zemi nesmíme dát ani nafoukancům a hlupákům.“ Jana Bobošíková v novém díle pořadu Aby bylo jasno komentovala, co se odehrálo na víkendovém sněmu hnutí STAN. Pokud se domníváte, že jsou mezi kandidáty hnutí STAN do eurovoleb odborníci, kteří vědí, co se ve společnosti děje, mýlíte se. Připomněla, že Danuše Nerudová nezná základní společenské a politické reálie.

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan ve svém projevu na sněmu prohlásil, že se k moci snaží dostat „nebezpeční populisté“ a na politické scéně sílí extrémní proudy.

Tváří v tvář tomuto sdělení v Aby bylo jasno ukázali, že prostřednictvím hnutí STAN se dostaly k moci a dál se derou k moci velmi nebezpečné osoby. Jde o lidi neznalé, nezralé a nechytré, dodává moderátorka pořadu Jana Bobošíková. Slova Víta Rakušana tak rozšířila o větu, že „naši zemi nesmíme dát ani nafoukancům a hlupákům“.

„Vládní STAN na pódiu představil svůj skutečný politický výkvět,“ komentovala Bobošíková. Předseda senátorského klubu Starostové a nezávislí Jan Sobotka například ve svém projevu tvrdil, že „každý senátor je tím prezidentem ve svém volebním obvodu“. „Podle hnutí STAN máme dalších 81 prezidentů,“ glosovala Bobošíková Sobotkův výrok.

Perlil i šéf poslaneckého klubu STAN Josef Cogan. Prohlásil, že hnutí STAN má odpovědnost za osud země, jsou před námi významné hrozby a musíme si uvědomit, že hnutí ANO a jeho přisluhovači předali STAN rozvrácenou zemi. Sněmovní klub STAN podle něj překonává obstrukce opozice silným mentálním i fyzickým nasazením.

Na sněmu nechyběli kandidáti do Evropského parlamentu. Kandidátka má hned dvě jedničky, kterými jsou Danuše Nerudová a Jan Farský. „Pořád to moc lidí nechápe, je třeba to opakovat, Evropa jsme my,“ zdůraznil Farský. Danuše Nerudová zase označila politiky, kteří kritizují Brusel nebo chtějí odejít z Evropské unie, za „trojské koně“, kteří se navíc nebojí jít znovu kandidovat. Oba to chtějí změnit a udělat tomu přítrž. Česká republika se podle ní během svého předsednictví osvědčila jako řidič unijního autobusu a STAN má povinnost na toto dědictví navázat. „Budeme se snažit, abychom tuto pochodeň nesli dál a abychom lidem vysvětlovali, že do Evropského parlamentu nemusejí volit trojské koně, ale ty, kteří chtějí aktivně tvořit, nikoliv bořit,“ řekla na sněmu Nerudová.

