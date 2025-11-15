„Máte soudnost?“ Hřib narazil u Nachera

Poslanecká sněmovna (PS) zvolila třetího místopředsedu dolní komory. Stal se jím Jan Skopeček z ODS, který tuto funkci vykonával už v minulém volebním období. Naopak pirátská kandidátka Olga Richterová neuspěla ani ve druhém kole. Poslední volné místopředsednické místo má podle dohody připadnout hnutí STAN, které chce nominovat Víta Rakušana.
Formující se koalice se dlouhodobě vyjadřovala tak, že s místem pro Piráty ve vedení sněmovny nepočítá. Piráti to v pátek znovu kritizovali a upozorňovali na to, že jako čtvrtý nejpočetnější klub nezískali ani vedení žádného sněmovního výboru.
O aktuální situaci diskutovali v pořadu Události, komentáře místopředseda PS Patrik Nacher (ANO), předseda Pirátů Zdeněk Hřib, čerstvě zvolený místopředseda PS Jan Skopeček (ODS) a Radek Koten (SPD), místopředseda výboru pro bezpečnost. Moderoval Martin Řezníček.
Moderátor se v úvodu Skopečka zeptal, proč jeho zvolení trvalo tak dlouho. „Co se změnilo mezi první a druhou volbou? To, že jste poslali do PS návrh rozpočtu?“ chtěl vědět Řezníček.
„To je spíše otázka na Patrika Nachera,“ reagoval politik ODS. A dodal, že je přesvědčen, že tím hlavním prubířským kamenem byl návrh státního rozpočtu. „To byla hlavní příčina nezvolení v prvním kole,“ soudí Skopeček.
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.
„Neřekl bych, že je to jenom ten důvod. Byl to jeden z důvodů jakéhosi naschválu ze strany dosluhující vlády, která neplnila svoje povinnosti,“ vyjádřil se Nacher. Zdůraznil však, že šlo o tajnou volbu a každý poslanec se rozhodoval i podle svých osobních vztahů. Uvnitř poslaneckých klubů probíhala určitá diskuse. „To je uvnitř klubů a zůstane to tam. Kolegovi Skopečkovi k místopředsednictví gratuluji,“ řekl Nacher.
Ing. Patrik Nacher
„Jsem rád, že rozpočet je ve sněmovně podán. Nicméně ještě tam chybí rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Uvidíme, zda vláda dostojí zákonům a zda ho tedy předloží. Potřebujeme vědět, kolik přesně tam bude chybět peněz,“ sdělil místopředseda výboru pro bezpečnost Koten. Zopakoval, že volba místopředsedy byla tajná a Skopečkovi ke zvolení také gratuloval.
Piráti jsou hlavní nepřátelé Andreje Babiše
Moderátor pak připomněl, že Richterová se do vedení PS nedostala. „Je to chybou Pirátů?“ zeptal se Řezníček předsedy Hřiba. „Žádné vyjednávání neprobíhalo. Bylo to celé o diktátu Andreje Babiše. Piráti jsou hlavní nepřátelé Andreje Babiše. My jsme ho donutili prodat Mafru. Tohle je potvrzení toho, že jsme tu práci dělali dobře. Jsem šokován, že tady pan místopředseda Patrik Nacher vlastně přiznal, že skutečně Andrej Babiš dělá naschvály ostatním stranám – v tomto případě tedy konkrétně ODS,“ řekl Hřib.
Dále uvedl, že si myslí, že naschvály budou ještě pokračovat. „Není to důkaz dobré politické praxe,“ dodal předseda Pirátů.
Nacher při Hřibových slovech, že šlo o naschvál, kroutil hlavou.
„Nebylo to o tom, že by se vzbouřil poslanecký klub, že by jim pan Skopeček v minulém období šlápl na kuří oko nebo něco takového. Padlo tu, že to byl naschvál,“ trval si Hřib na svém.
„Ne,“ ozval se Nacher. „Zdeněk Hřib má nějaký problém. On se bojí zastupitelstva, které bude ve čtvrtek, kde se vzdá své funkce náměstka,“ pustil se Nacher do politického protivníka.
Předseda Pirátů se při slovech politika ANO smál.
Kdo pokazil politickou kulturu?
Nacher pokračoval: „Dezinterpretuje to, co jsem řekl. Já jsem řekl, že probíhala debata na klubu. U nás probíhá demokraticky, u nich možná probíhá tak, že Zdeněk Hřib to řekne a poslanci ho poslechnou. My takhle nefungujeme. Debatovali jsme. Pro Skopečka bylo 120 poslanců. Hřib je mimo. Nerozumím tomu, proč Piráti chtějí hlasy naší koalice. Říkají o nás, že jsme proruští trollové, extrémisté, náckové, fašisté. Vy chcete, Zdeňku Hřibe, hlas od fašistů, nácků, extrémistů, proruských trollů? Máte nějakou soudnost?“
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Anketa
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Řekl také, že Piráti nechali zhrubnout politiku.
„Co se týče politické kultury, tak vy byste měli mlčet,“ vpálil Nacherovi do očí Hřib. „Jste to vy, kdo nehorázně lhal i před volbami 2021. Ostatně váš předseda je opakovaně soudem uznaný lhář. Je na to několik rozsudků, že lže. Ostatně každý, kdo si vzpomene na ty stadiony pro Sáblíkovou apod., to ví,“ útočil předseda Pirátů.
Nacher se smál, ale Hřib ještě pokračoval: „Jasně jsem řekl, že funkce náměstka se vzdám v prosinci, až bude schválený rozpočet hlavního města Prahy. A teď máme, pane poslanče, listopad. Takže prosím nemystifikujte.“
„Jsem šokován diskusí ve studiu. Myslím, že bychom si to měli odpustit. Pokud se na to dívají normální občané, tak vůbec nemohou tušit, o čem se bavíme, co to má všechno znamenat. Tohle je úplně mimo. Bavme se o tom, co potřebuje ČR. Bavme se o programovém prohlášení nové vlády,“ vložil se do diskuse Skopeček.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Naďa Borská