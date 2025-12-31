Majerová (Trikolora): Nikdy to nevzdáme

Drazí přátelé, členové a příznivci Trikolory,
dovolte mi, abych vám všem srdečně poděkovala za spolupráci a motivaci v uplynulém roce. Vánoční svátky jsou obdobím klidu a radosti, proto je vhodný čas projevit vděčnost za Vaši přízeň, podporu, víru a odhodlání. Využijme poslední dny tohoto roku nejen k ohlédnutí se zpět, ale také k načerpání sil do nového roku 2026.
Děkuji za projevenou důvěru a za sebe i za celou Trikoloru přeji hodně zdraví, štěstí, odvahy a osobních i pracovních úspěchů. Přestože máme před sebou spoustu práce, nikdy to nevzdáme a budeme s houževnatostí nám vlastní bojovat za normální svět, skutečné hodnoty a Českou republiku na 1. místě.
Vaše Zuzana
