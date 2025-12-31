Hranice až u Kyjeva. Nebo úplný konec Ukrajiny. Ruský ideolog promluvil o míru

31.12.2025 10:44 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Zatímco 47. prezident USA Donald Trump tlačí na co nejrychlejší uzavření míru na Ukrajině, Rusové tvrdí, že na frontě jejich síly stále postupují, což je třeba zohlednit. Navíc obvinili Ukrajince, že s pomocí dronů zaútočili na jednu z rezidencí Vladimira Putina, což dosavadní vyjednávání prakticky zničilo. Ukrajinci odmítají, že by takový útok podnikli. Svůj pohled na válku na Ukrajině vyložil také filozof a jeden z kremelských ideologů Alexandr Dugin.

Hranice až u Kyjeva. Nebo úplný konec Ukrajiny. Ruský ideolog promluvil o míru
Foto: Repro YouTube @thinkersforum4149
Popisek: Americký politolog John Mearsheimer v debatě s ruským politologem a filozofem Alexandrem Duginem

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

93%
5%
2%
hlasovalo: 20474 lidí
Rusové útočí na Ukrajinu už víc než tři a tři čtvrtě roku. Za tak dlouhou dobu sice ruský armáda nedokázala zničit vládu v Kyjevě a ovládnout hlavní město, nedokázala obsadit ani celý Donbas, ale dokázala výrazně poničit ukrajinskou energetickou síť, zabila mnoho civilistů a dokázala zničit tolik ukrajinské vojenské techniky a oslabit ozbrojené síly Ukrajiny natolik, že vytrvale postupuje. Sice pomalu, ale vytrvale.

A zdá se, že hodlají postupovat dál. 47. prezident USA Donald Trump sice znovu a znovu volá po uzavření míru na Ukrajině a napadení Ukrajinci dávají najevo, že by také uvítali mír a konec ničení vlastní země, ale Rusové prozatím své útoky nezastavili. Naposledy kvůli tomu, že obvinili Ukrajince z dronového útoku proti jedné z rezidencí ruského prezidenta Vladimira Putina.

„Takové bezohledné činy nezůstanou bez odezvy,“ uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ve svém prohlášení a útok označil za „státní terorismus“ s tím, že cíle pro odvetné údery ruských ozbrojených sil již byly vybrány. Ruského ministra zahraničí citovala agentura Reuters.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to označil za nesmysl.

„Je jasné, že jsme se včera setkali s Trumpem, a je jasné, že pro Rusy, pokud mezi námi a Amerikou není žádný skandál a my děláme pokroky – tak pro ně je to neúspěch, protože nechtějí tuto válku ukončit,“ řekl Zelenskyj novinářům. „Jsem si jistý, že si jednoduše připravují půdu pro údery, pravděpodobně na hlavní město, pravděpodobně na vládní budovy,“ dodal.

To, že útok ukrajinských dronů na jednu z Putinových rezidencí není příliš pravděpodobný, konstatovalo také několik analytiků.

Anketa

Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?

94%
4%
2%
hlasovalo: 14872 lidí
Členové analytické skupiny OSINTdefender v této souvislosti upozornili na prohlášení Putinova mluvčího Dmitrije Peskova, který oznámil světu, že není třeba předkládat jakékoli důkazy o údajném ukrajinském útoku na jednu z Putinových rezidencí. Všem musí stačit tvrzení ruské strany.

„Nemyslím, že je třeba předkládat nějaké důkazy, pokud došlo k tak masivnímu dronovému útoku, který byl zastaven díky efektivní práci naší protivzdušné obrany. Pokud jde o trosky dronů, nemohu k tomu říct nic. To je spíše otázka na naši armádu,“ nechal se slyšet Peskov.

 

 

Otázkou je, co se bude dít v roce 2026. Bude uzavřen mír? Budou nakonec Rusové okupovat celou Ukrajinu? Získají Donbas? Ukrajinci už drží asi jen deset procent této oblasti, ale jde o deset procent, která zahrnují i silně opevněná města Slavjansk a Kramatorsk. V této oblasti Ukrajinci budovali obranné linie opravdu dlouho.

Anketa

Jste rádi, že je Babiš premiérem?

70%
24%
2%
1%
3%
hlasovalo: 25140 lidí
A pokud Rusové během roku 2026 zůstanou přibližně na frontové linii, jak ji známe dnes, mohou to považovat za vítězství v agresi vyvolané 24. února 2022? K těmto otázkám napsal pár slov i jeden z kremelských ideologů Alexandr Dugin.

Konstatoval, že opravdu velkým vítězstvím by bylo, kdyby Ukrajina zcela zmizela ze světa. Jinými slovy, kdyby ji Rusové zcela ovládli a prohlásili ji za svou.

Středně velkým vítězství by podle Dugina bylo, kdyby Rusové obsadili velkou část Ukrajiny a především svému sousedovi uloupili tolik území, aby ho zcela odřízli od přístupu k Černému moři. To by mimo jiné znamenalo, že by Rusové získali i Oděsu a mnoho a mnoho čtverečních kilometrů cizího území. Až takřka ke Kyjevu. Dugin v této souvislosti na sociální síti X zveřejnil mapu, která jasně ukazuje, jak by středně velké vítězství, viděno Duginovýma očima, vypadalo.

Za opravdu důležité považuje, aby Rusové dobili Oděsu. Pokud by se to podařilo, bylo by podle kremelského ideologa možné mluvit alespoň o malém ruském vítězství po útoku na svého souseda. Tedy, pokud k tomu započítáme i území, která Rusové okupují do teď.

Cokoli jiného než zisk Oděsy a udržení území, která Rusové drží dosud, by fakticky považoval za prohru Ruska v této válce.

„Takhle vypadá naše (středně velké) vítězství. Existuje velké vítězství (bez Ukrajiny). Existuje malé vítězství (bez severní části – kromě Charkova), ale včetně Oděsy a Dněpropetrovska. Všechny ostatní scénáře nejsou vítězstvím, ale spíše porážkou,“ napsal doslova Dugin.

 

 

Psali jsme:

Bezpečnostní záruky budou, jásal Zelenskyj. Trump nadšení krotil
Dospět. Kotrba poradil Evropanům
„Do Nového roku se může rozhodnout mnoho.“ Zelenskyj chce za Trumpem
V Zelenského vánočním vzkazu padlo i přání smrti

 

Zdroje:

https://t.co/sKAWpi0YA9

https://t.co/ZmZk8IiBt2

https://twitter.com/AGDugin/status/2005891277590573144?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/sentdefender/status/2005997265689927964?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Sance-na-mir-padly-Nova-eskalace-kolem-Ukrajiny-a-Ruska-784879

https://www.reuters.com/world/europe/trump-zelenskiy-talks-yield-no-progress-ukraine-russia-territorial-issues-2025-12-29/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Rusko , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , x , Reuters , mír , Oděsa , Dugin , válka na Ukrajině , OSINT Defender

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Budou podle vašeho názoru Rusové nakonec okupovat celou Ukrajinu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Jiří Čunek byl položen dotaz

Vláda

Chápu vás dobře, že vy hodnotíte líp novou vládu než tu předchozí? A jelikož to není poprvé, co se stavíte na stranu ANO, neuvažujete, že byste změnil politický dres?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hranice až u Kyjeva. Nebo úplný konec Ukrajiny. Ruský ideolog promluvil o míru

10:44 Hranice až u Kyjeva. Nebo úplný konec Ukrajiny. Ruský ideolog promluvil o míru

Zatímco 47. prezident USA Donald Trump tlačí na co nejrychlejší uzavření míru na Ukrajině, Rusové tv…