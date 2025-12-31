Hranice až u Kyjeva. Nebo úplný konec Ukrajiny. Ruský ideolog promluvil o míru

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
A zdá se, že hodlají postupovat dál. 47. prezident USA Donald Trump sice znovu a znovu volá po uzavření míru na Ukrajině a napadení Ukrajinci dávají najevo, že by také uvítali mír a konec ničení vlastní země, ale Rusové prozatím své útoky nezastavili. Naposledy kvůli tomu, že obvinili Ukrajince z dronového útoku proti jedné z rezidencí ruského prezidenta Vladimira Putina.
„Takové bezohledné činy nezůstanou bez odezvy,“ uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ve svém prohlášení a útok označil za „státní terorismus“ s tím, že cíle pro odvetné údery ruských ozbrojených sil již byly vybrány. Ruského ministra zahraničí citovala agentura Reuters.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to označil za nesmysl.
„Je jasné, že jsme se včera setkali s Trumpem, a je jasné, že pro Rusy, pokud mezi námi a Amerikou není žádný skandál a my děláme pokroky – tak pro ně je to neúspěch, protože nechtějí tuto válku ukončit,“ řekl Zelenskyj novinářům. „Jsem si jistý, že si jednoduše připravují půdu pro údery, pravděpodobně na hlavní město, pravděpodobně na vládní budovy,“ dodal.
To, že útok ukrajinských dronů na jednu z Putinových rezidencí není příliš pravděpodobný, konstatovalo také několik analytiků.
„Nemyslím, že je třeba předkládat nějaké důkazy, pokud došlo k tak masivnímu dronovému útoku, který byl zastaven díky efektivní práci naší protivzdušné obrany. Pokud jde o trosky dronů, nemohu k tomu říct nic. To je spíše otázka na naši armádu,“ nechal se slyšet Peskov.
Kremlin Press Secretary Dmitry Peskov states that there is no need to release evidence of the alleged Ukrainian drone attack yesterday against the state residence of President Vladimir Putin in the Novgorod Oblast of Northwestern Russia. pic.twitter.com/sKAWpi0YA9— OSINTdefender (@sentdefender) December 30, 2025
Otázkou je, co se bude dít v roce 2026. Bude uzavřen mír? Budou nakonec Rusové okupovat celou Ukrajinu? Získají Donbas? Ukrajinci už drží asi jen deset procent této oblasti, ale jde o deset procent, která zahrnují i silně opevněná města Slavjansk a Kramatorsk. V této oblasti Ukrajinci budovali obranné linie opravdu dlouho.
Konstatoval, že opravdu velkým vítězstvím by bylo, kdyby Ukrajina zcela zmizela ze světa. Jinými slovy, kdyby ji Rusové zcela ovládli a prohlásili ji za svou.
Středně velkým vítězství by podle Dugina bylo, kdyby Rusové obsadili velkou část Ukrajiny a především svému sousedovi uloupili tolik území, aby ho zcela odřízli od přístupu k Černému moři. To by mimo jiné znamenalo, že by Rusové získali i Oděsu a mnoho a mnoho čtverečních kilometrů cizího území. Až takřka ke Kyjevu. Dugin v této souvislosti na sociální síti X zveřejnil mapu, která jasně ukazuje, jak by středně velké vítězství, viděno Duginovýma očima, vypadalo.
Za opravdu důležité považuje, aby Rusové dobili Oděsu. Pokud by se to podařilo, bylo by podle kremelského ideologa možné mluvit alespoň o malém ruském vítězství po útoku na svého souseda. Tedy, pokud k tomu započítáme i území, která Rusové okupují do teď.
Cokoli jiného než zisk Oděsy a udržení území, která Rusové drží dosud, by fakticky považoval za prohru Ruska v této válce.
„Takhle vypadá naše (středně velké) vítězství. Existuje velké vítězství (bez Ukrajiny). Existuje malé vítězství (bez severní části – kromě Charkova), ale včetně Oděsy a Dněpropetrovska. Všechny ostatní scénáře nejsou vítězstvím, ale spíše porážkou,“ napsal doslova Dugin.
That is how our (middle size) Victory looks like. There is big size Victory (without no Ukraine left at all). There is small size Victory (without northern part - except Kharkov) but including Odessa and Dnepropetrovsk. All the rest scenarios are not victory, but rather defeat. https://t.co/ZmZk8IiBt2— Alexander Dugin (@AGDugin) December 30, 2025
