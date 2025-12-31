„Asi se pos*al.“ Ve Špindlu draho jak v Alpách. Češi se drsně ozvali

Na konci roku 2025 se zima přihlásila o slovo v plné síle a lidé, kteří se rozhodli vyrazit na silvestra na hory, si zimní radovánky užijí v plné parádě. Pravdou však také je, že budou muset sáhnout poměrně hluboko do kapes. Zimní dovolená v hotelech na českých horách nebývá nejlevnější.
Hoteliér a konzultant Ultimate Hospitality Marek Holer však v rozhovoru pro server iDNES.cz tvrdí, že české hory vlastně vůbec nejsou drahé. Jen je podle něj potřeba srovnávat kvalitativně podobné lokality. V Česku jsou podle jeho názoru nejlepšími lokalitami Špindlerův Mlýn nebo Pec pod Sněžkou, a pokud porovnáváme ceny se zahraničím, Holer však má za to, že bychom je měli porovnávat s těmi nejlepšími lokalitami, ne s menšími nebo levnějšími středisky.
„Lyžařská rodina utratí za pět dní asi 50 tisíc korun, pokud nebude každý večer sedět dlouho v restauraci a pít nejdražší alkohol. To je realita,“ podotkl.
Jenže pak se tu přece jen nabízí srovnání s alpskými lyžařskými středisky, kde má člověk větší jistotu, že bude mít k dispozici dost sněhu, poskytované služby jsou zde také kvalitní, někdy možná i lepší, a skipas stojí jen o pár desítek korun víc, než např. ve Špindlerově Mlýně.
Techno-optimista František Vávra konstatoval, že Holer se asi „pos*al“.
„Špindl – z Prahy 2 hod, kvalita sněhu nejistá, 27 km sjezdovek, max. 1200 m. n. m., denní skipas 1790 Kč. Kitzsteinhorn – z Prahy 6 hod, 100% jistota kvalitního sněhu, 60 km sjezdovek, max. 3000 m. n. m., denní skipas 1900 Kč. S ubytováním je to podobné. Pan hoteliér se asi pos*al,“ konstatoval.
A přidal pár fotek.
„Zde stojí skipas o 100 Kč víc než ve Špindlu,“ doplnil k nim.
