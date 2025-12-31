„Asi se pos*al.“ Ve Špindlu draho jak v Alpách. Češi se drsně ozvali

31.12.2025 9:15 | Monitoring
autor: Miloš Polák

V posledních letech v Česku během zimy není tolik sněhu jako bývalo třeba před padesáti lety. Nebývá jisté, zda na českých horách bude dost sněhu, aby si milovníci zimních sportů přišli na své. Přesto kupříkladu ve Špindlerově Mlýně stojí skipas jen o pár desítek korun méně než v Alpách, kde je sněhová nadílka mnohem jistější a poskytované služby bývají kvalitní. Hoteliér a konzultant Ultimate Hospitality Marek Holer však nabídl na české hory trochu jiný pohled. A narazil.

„Asi se pos*al.“ Ve Špindlu draho jak v Alpách. Češi se drsně ozvali
Foto: Skiareal.cz
Popisek: Horní Mísečky 30. prosince 2020

Na konci roku 2025 se zima přihlásila o slovo v plné síle a lidé, kteří se rozhodli vyrazit na silvestra na hory, si zimní radovánky užijí v plné parádě. Pravdou však také je, že budou muset sáhnout poměrně hluboko do kapes. Zimní dovolená v hotelech na českých horách nebývá nejlevnější.

Hoteliér a konzultant Ultimate Hospitality Marek Holer však v rozhovoru pro server iDNES.cz tvrdí, že české hory vlastně vůbec nejsou drahé. Jen je podle něj potřeba srovnávat kvalitativně podobné lokality. V Česku jsou podle jeho názoru nejlepšími lokalitami Špindlerův Mlýn nebo Pec pod Sněžkou, a pokud porovnáváme ceny se zahraničím, Holer však má za to, že bychom je měli porovnávat s těmi nejlepšími lokalitami, ne s menšími nebo levnějšími středisky.

„Lyžařská rodina utratí za pět dní asi 50 tisíc korun, pokud nebude každý večer sedět dlouho v restauraci a pít nejdražší alkohol. To je realita,“ podotkl.

„Máme ohromnou kupní sílu a na české hory jezdí Češi, Poláci i Němci. Celkově tedy pro 40 milionů lidí existují v podstatě dvě špičkové lokality. To vytváří tlak na ceny. Pec i Špindl mají nejvíce sjezdovek, nejlepší zázemí a služby v Česku. Když je porovnáváte, musíte je porovnávat s podobně kvalitními středisky v zahraničí, kde jsou ale ceny výrazně vyšší. Mnoho hostů, kteří dříve jezdili do Alp, k nám jezdí právě proto, že jsme zhruba na poloviční ceně. Různí hosté sami říkají, že v Alpách platili třeba 150 tisíc, zatímco u nás je to 50 až 70 tisíc. A to i přesto, že kvalita služeb je u nás velmi vysoká. Lyžování stojí zhruba 1000 Kč za den, což je férová cena za tak náročný sport a údržbu sjezdovek. Když si vezmete, kolik stojí celodenní aquapark nebo tenisový kurt, lyžování není vůbec mimo realitu. Hotely také musejí investovat – matrace, střechy, technika do kuchyně, veškerá údržba. Ceny tak musejí určitou hodnotu odrážet. Jediné, co mě mrzí, je, že čeští zákazníci nemají o 40 procent vyšší mzdy, aby si pobyt dopřáli třeba na týden místo pěti dnů,“ pokračoval v popisu poměrů, jak je vnímá jako hoteliér.

Jenže pak se tu přece jen nabízí srovnání s alpskými lyžařskými středisky, kde má člověk větší jistotu, že bude mít k dispozici dost sněhu, poskytované služby jsou zde také kvalitní, někdy možná i lepší, a skipas stojí jen o pár desítek korun víc, než např. ve Špindlerově Mlýně.

Techno-optimista František Vávra konstatoval, že Holer se asi „pos*al“.

„Špindl – z Prahy 2 hod, kvalita sněhu nejistá, 27 km sjezdovek, max. 1200 m. n. m., denní skipas 1790 Kč. Kitzsteinhorn – z Prahy 6 hod, 100% jistota kvalitního sněhu, 60 km sjezdovek, max. 3000 m. n. m., denní skipas 1900 Kč. S ubytováním je to podobné. Pan hoteliér se asi pos*al,“ konstatoval.

A přidal pár fotek.

„Zde stojí skipas o 100 Kč víc než ve Špindlu,“ doplnil k nim.

Lyžování v Alpách

Lyžování v Alpách

Článek obsahuje štítky

ceny , Česko , dovolená , iDNES.cz , potraviny , Rakousko , turisté , Itálie , zima , hory , Krkonoše , Alpy , Holervšak

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Díváte se na ceny na českých horách stejně jako hoteliér a konzultant Ultimate Hospitality Marek Holervšak?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
