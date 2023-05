„Mlčte a šoupejte nohama!“ Jurečka okřikl Juchelku před kamerami. Marně

reklama

Jurečka hned v úvodu promluvil o zvýšení rodičovské od 1. ledna příštího roku. „Ty detaily, kterých rodičů se to bude týkat a podobně, bychom měli mít prodiskutovány v průběhu června,“ uvedl Jurečka. „To zvýšení o těch 50 tisíc korun, to se zrealizuje, teď je to jenom na těch detailech,“ pokračoval ministr s tím, že takovýmto detailem je i to, zda dostanou navýšenou rodičovskou i ti, kteří ji mají již vyčerpanou. Podle něj je třeba brát v potaz i ekonomickou situaci celého státu.

„My máme už rok ve Sněmovně tisk, ve kterém je stanoveno zvýšení rodičovské na 400 tisíc. Je tam i valorizační mechanismus. Myslím, že stačí vzít tento návrh, domluvit se k tomu na nějakém pozměňovacím návrhu, aby rodiče měli možnost začít čerpat vyšší rodičovskou dřív než 1. 1. 2024. Podle mého názoru měl být rodičovský příspěvek navýšen už dávno. Rodičům by to mohlo pomoct při této inflaci. A nerozumím tomu, proč se ten náš návrh ještě neprojednal, proč to tak dlouho trvá,“ ozval se Juchelka.

Jurečka kontroval, že rodiče mají i další možnosti, jak získat víc peněz na výchovu dětí, např. přes daňové slevy. A jsou tu i další možnosti. „Jen chci říct, že ta podpora rodičů nejde jen přes rodičovský příspěvek.

Juchelka na ministra uhodil znovu. „My máme zcela jinou ekonomickou situaci, máme tady vysokou inflaci, takže ten rodičák měl být navýšen už dávno,“ ozval se znovu Juchelka.

Moderátorka Terezie Tománková pak nastolila téma konsolidačního balíčku vlády.

Juchelka si hned stěžoval, že vláda k takto podstatnému balíčku dala jen 5 dnů na připomínkové řízení.

A Jurečka se rozjel. Připomněl, jakým způsobem hnutí ANO rušilo superhrubou mzdu, což byl obrovský zásah do státních financí a do daňového systému. Tento návrh předložil poslanec Babiš jako pozměňovací návrh a žádná debata v připomínkovém řízení se o této velké daňové změně nevedla.

„Tak tady mlčte a šoupejte nohama, protože vy jste se u takovéhle podstatné věci neobtěžovali dát to do připomínkového řízení ani na jeden den. Vy jste udělali něco, co se nikdy nedělalo. Tak teď mlčte. Vy jste se úplně vykašlali i na připomínkové řízení,“ soptil Jurečka.

Juchelka trval na tom, že snížit daně lidem bylo správné. Připomněl, že pro tento návrh hlasovalo hnutí ANO, ODS, SPD a komunisté.

„Ale já mluvím o tom způsobu, jak jste to prosadili,“ upozornil Jurečka.

Juchelka poté vládu kritizoval za to, že se rozhodla zvyšovat daně, konstatoval, že by měla víc šetřit na sobě, a že nemusela rušit EET. „Do rozpočtu by šlo zhruba 20 miliard korun po zavedení všech těch jednotlivých fází,“ pravil poslanec ANO.

Došlo i na otázku nákupu nových obrněnců.

Jurečka trval na tom, že tuto zakázku je třeba zrealizovat i v časech ekonomické krize. „Já tady chci mít dobře vybavenou armádu, abychom předešli tomu, že tu bude nějaká země, která bude chtít dojít dál, než došla dneska. Když posloucháme ruské politiky, tak oni říkají, že by chtěli ovládat celý bývalý východní blok,“ upozornil Jurečka. Zdůraznil také, že desítky miliard na zakázkách touto cestou získají i české firmy.

Moderátorka Terezie Tománková poté věnovala pozornost i plánovaným změnám v rodných číslech.

Juchelka dával najevo, že digitalizace je potřebná, ale musí probíhat v logických krocích, a nikoli nesmyslně. Konstatoval, že plastové kartičky s rodnými čísly by bylo dobré nechat dožít a počkat, až lidé sami postupně přejdou na elektronickou podobu osobních dokladů, kde už to s rodnými čísly bude jinak.

„Nebudeme dělat nesmysly, za které bychom vyhazovali jednotky miliard korun. To fakt ne,“ pravil Jurečka.

„Já tady úplně souhlasím. Denně potkávám lidi, kteří si klepou na čelo, co to ten pirátský ministr Bartoš zase vymyslel. My žijeme s těmi rodnými čísly pořád. OK, je tam teda údaj o tom, kdy jsem se narodil a jestli jsem muž nebo žena,“ zaznělo od Juchelky.

Terezie Tománková připomněla, že závazek změnit systém s rodnými čísly byl přijat už v roce 2009, kdy ještě Ivan Bartoš a jeho kolegové Piráti vůbec nebyli ve Sněmovně.

