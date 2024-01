„Mluvila, jak kdyby tu vyhrála. Ale ona prohrála.“ Trump si po triumfu vychutnal soupeřku

Donald Trump ovládl republikánské primárky v New Hampshire, čímž si prakticky zajistil republikánskou nominaci pro volby prezidenta USA. Jeho soupeřka Nikki Haleyová se zatím nevzdává. „Mluvila, jak kdyby tu vyhrála. Ale ona prohrála,“ vysmál se jejímu povolebnímu projevu někdejší preziddent USA. „Naše krásná země se stala pokleslou, nepokojnou a upadající. Ani deset nejhorších prezidentů v celé historii by ji dohromady nedokázalo zničit tak, jako to provedl křivý Joe Biden,“ řekl také.

reklama

„Jste skvělý, fantastický stát,“ děkoval Donald Trump New Hampshiru, když připomněl, že zde v primárkách Republikánské strany vyhrál potřetí za sebou. Stát, kde se společně s Iowou kolečko stranických výběrů tradičně rozjíždí, ovládl i letos s přehledem a položil tak velmi solidní základ do dalších států.

V Iowě všechny ohromil Trumpův náskok, s 51 procenty získal absolutní většinu. Mezi soupeři přitom ještě byl floridský guvernér Ron DeSantis, který se i přes druhé místo a 21 procent rozhodl odstoupit. Jako hlavní vyzyvatel se tak vyprofilovala někdejší velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová, která si s Donaldem Trumpem vyměnila několik ostrých útoků a v New Hampshire získala přes 43 procent hlasů.

Trumpových 54,6 procenta je ale velmi jasným vítězstvím. Ve studiu televize Fox News se hosté shodli, že minulý prezident je na cestě ke stranické nominaci.

Nikki Haleyová se však nevzdává, ani její příznivci. Jejich naděje se aktuálně upínají k Jižní Karolíně, kam míří hned příští zastávka stranického autobusu. Jde o její domovský stát, kde byla dvakrát zvolena za guvernérku.

Přesunula se tam hned po svém projevu. Ten následně sarkasticky komentoval její soupeř: „Mluvila, jak kdyby tu vyhrála. Ale ona prohrála.“ New Hampshire měl přitom být jednou z jejích nadějí. Stát na východním pobřeží patří do území liberálních bašt, kde je konsenzuální velvyslankyně určitě přijatelnější, než ostrý pravičák.

Její volební strategie se orientovala na voliče mezi tvrdými jádry obou velkých stran. „Donald Trump podle průzkumů porazí Joea Bidena možná, a velmi těsně. Já ho porazím jednoznačně,“ avizovala před volbami v narážce na klesající popularitu prezidenta od demokratů.

Proto si Donald Trump ve svém projevu maximálně vychutnal následující slova: „Koukal jsem na průzkumy, a za poslední tři týdny skoro všude nad tím křivákem Bidenem vedu. Ona ne.“

Když kandidát zvítězí v obou úvodních státech, nikdy se ještě nestalo, aby pak celkově prohrál. Proto Trump věří, že je na cestě k třetí prezidentské nominaci za svou stranu v řadě. Vzpomínal na rok 2016, jak se mu všichni smáli, že jako byznysmen nic netuší o politice a pravidlech kampaně. I na rok 2020 a „covidové volby“. „Nikdy jim to nezapomeneme, co tehdy provedli, protože jen když si pamatujete historii, můžete se z ní poučit,“ ujistil kandidát.

To, co následovalo, se podle něj dá těžko popsat. „Naše krásná země se stala pokleslou, nepokojnou a upadající. Ani deset nejhorších prezidentů v celé historii by ji dohromady nedokázalo zničit tak, jako to provedl křivý Joe Biden.“

„Ptáte se: Jsou tak hloupí? Ne, to nejde. Jediné možné vysvětlení je, že tolik nenávidí svou zemi,“ zamyslel se kandidát.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama