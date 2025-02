„Mnichov 2.“ Vztek po rozhodnutí Trumpa o Ukrajině

Anketa Schvalujete řezy ve financování mezinárodní pomoci, které v USA provádí Trump a Musk? Schvaluji 98% Neschvaluji 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9996 lidí

Podle blogera se navíc zdá, že Američané chtějí od Ukrajinců získat přístup k některým jejím vzácným zdrojům, především vzácným zeminám, a to jako splátku za dosud poskytnutou pomoc. A pak možná nějakou další pomoc i v budoucnu.

Narážel tím na slova amerického ministra obrany Petea Hegsetha, který se nechal slyšet, že požadavek Ukrajiny, aby se její hranice vrátily do hranic roku 2014, je nerealistický.

Na Hegsethova slova upozornila řada amerických médií včetně ABC News.

„Honit se za tímto iluzorním cílem jen prodlouží válku a způsobí další utrpení. … Spojené státy nevěří, že členství Ukrajiny v NATO je realistickým výsledkem vyjednaného řešení,“ pokračoval Hegseth. „Namísto toho musí být jakákoli bezpečnostní záruka podpořena schopnými evropskými a neevropskými jednotkami. … Pokud budou tyto jednotky nasazeny jako mírové jednotky na Ukrajinu v jakémkoli bodě, měly by být rozmístěny jako součást mise mimo NATO a neměl by se na ně vztahovat článek pět. … Také musí existovat silný mezinárodní dohled nad linií kontaktu. … Aby bylo jasno, v rámci jakékoli bezpečnostní záruky nebudou na Ukrajině rozmístěni američtí vojáci,“ dodal.

„Sbohem starému světovému řádu – Amerika se nyní zaměřuje na Asii. Z NATO nevystoupí, ale přestane ho z velké části financovat a Evropa se o sebe musí postarat sama,“ shrnul situaci britský Channel 4 News.

Veterán bránící Ukrajinu od roku 2014, vystupující pod jménem Constantine, má za to, že Ukrajina je tlačena k nespravedlivému míru v podobě Minských dohod 3.0. A navíc lidé přestávají přispívat do sbírek na vybavení pro ukrajinské obránce.

„Zatímco Ukrajina je nucena k nespravedlivému Minsku 3.0, snažím se pomoci ukrajinským obráncům získat ženijní vybavení, aby mohli kopat a budovat opevnění. A bohužel sbírka uvízla a nehýbe se. A my dostáváme stále více žádostí o pomoc,“ poznamenal Constantine.

A všechny lidi požádal, aby ukrajinským obránců na vybavení přispěli.

While Ukraine is being forced into unjust Minsk 3.0, I am trying to help Ukrainian defenders get engineering equipment so they can dig in and build fortifications.



And unfortunately the fundraiser is stuck and isn't moving, while we are getting more and more requests.



ON the… pic.twitter.com/C4pMjCM72S — ? ??Constantine ??? (@Teoyaomiquu) February 12, 2025

Bývalý litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis má za to, že se chystá druhý Mnichov 1938.

„Delegáti se nechystají do Mnichova (na mnichovskou bezpečnostní konferenci) vyjednávat, ale sdělovat Zelenskému špatné zprávy. Pokud z této dohody vzejde kus papíru zaručující mír pro naši dobu, měli bychom to nazvat Mnichov 2.“

No NATO membership, no boots on the ground? Sounds like abandoning Ukraine. Delegates are flying to Munich not to negotiate, but to deliver @ZelenskyyUa the bad news. If this deal produces a piece of paper guaranteeing peace for our time, we should call it Munich 2. — Gabrielius Landsbergis???? (@GLandsbergis) February 12, 2025

„Máme se tedy vzdát svého národního území, slíbit si, že nikdy nevstoupíme do NATO, bez ohledu na to, co nám Rusko udělá. A také dát Donaldu Trumpovi naše kovy vzácných zemin? To je velmi zajímavá dohoda od agresora a partnera, který měl podpořit naši bezpečnost výměnou za to, že se vzdáme našich jaderných zbraní, raketové výzbroje a flotily strategických bombardérů,“ poznamenal ironicky v narážce na to, jak se Ukrajina v 90. letech 20. století vzdala svého jaderného arzenálu, za což se jim Ruská federace zaručila, že zachová její hranice. A Američané přitom seděli u jednacího stolu.

So we are supposed to give up our national territory, vow never to join NATO no matter what Russia does to us, AND also give Donald Trump our rare earth metals?



That's a very interesting deal from an aggressor and a partner that was to support our security in exchange for… — Illia Ponomarenko ???? (@IAPonomarenko) February 12, 2025

Na české straně se o slovo přihlásil bezpečnostní analytik Jakub Janda. Vůči Evropě nešetřil kritickými slovy.

„Dnešní Ukrajina je jako Británie v létě 1941. Statečná země se ze všech sil brání násobně většímu nacistickému agresorovi, zatímco ostatní demokracie jí jen posílají materiální pomoc. Ale je na to sama. Až se budou psát dějiny 21. století, tak to, že jsme jako bohatá a mocná Evropa nechali Ukrajinu skoro vykrvácet, bude pro naše vnoučata nepochopitelné. Nejsme ani ochotni zkonfiskovat 300 milliard dolarů ruských majetků, abychom Ukrajině koupili čas a další americké zbraně,“ podotkl.

Někdejší kandidát STAN na europoslance Andrej Poleščuk prohlásil, že EU nemusí jít stejnou cestou jako Spojené státy.

„Jestli Spojené státy chtějí udělat geopolitickou seppuku, je to jejich věc. Kolektivní sebevraždu páchat nemusíme. Evropa se může domluvit s Ukrajinou na přístupu k nerostným surovinám, poskytnout záruky a zároveň posilovat obranný průmysl. Byl by to win pro nás i Ukrajinu,“ zdůraznil.

Jestli Spojené státy chtějí udělat geopolitickou seppuku, je to jejich věc. Kolektivní sebevraždu páchat nemusíme.



Evropa se může domluvit s Ukrajinou na přístupu k nerostným surovinám, poskytnout záruky a zároveň posilovat obranný průmysl.



Byl by to win pro nás i Ukrajinu. — Andrej Poleščuk (@andrewofpolesia) February 12, 2025

„NYT sděluje, že USA zastavují vojenskou pomoc Ukrajině. Trump po dlouhém telefonátu s Putinem vyhlašuje ve společném prohlášení družbu s Putinem. Jeho ministr obrany v Bruselu sdělí, že Ukrajina nepatří do NATO. Musk píše, že NATO je rigidní anachronická organizace. Evropská politika vůči Ukrajině je prakticky smetena ze stolu. Tohle je ještě horší než potupný odchod z Afghánistánu. Tohle je den pomsty Evropě, významný stejně, jako pád Berlínské zdi,“ napsal Lubomír Zaorálek na sociální síti Facebook.

