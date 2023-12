„Mohli jsme mít ČEZ.“ Babiš nastoupil na Fialu. Vytáhl nutellu, rohlík a pak minulost

O třetí adventní neděli se stalo něco, co se nestává příliš často. Před televizními kamerami, konkrétně před kamerami TV Nova, se střetli expremiér Andrej Babiš (ANO) a premiér Petr Fiala (ODS). Pány spojuje to, že se rozhodli nakoupit v Německu, aby ukázali na mizérii v českých řetězcích, ale jinak se po celý čas diskuse velmi lišili. Zvedali hlas a moderátor, konkurent Václava Moravce, měl chvílemi co dělat, aby debatu udržel na uzdě. Babiš Fialovi přinesl nutellu a ten mu na oplátku otloukl o hlavu ceny potravin. A to byl teprve začátek…

reklama

Anketa Považujete Tomáše Halíka za morální autoritu? Považuji 1% Nepovažuji 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 22404 lidí

Fiala si hned na úvod stěžoval, že současná opozice využívá ve Sněmovně praktiky trvalé obstrukce a brání i schvalování jednotlivých programů schůzí, což posléze vede k tomu, že vláda a opozice nemohou vést ani konstruktivní spory nad jednotlivými tématy.

„Bohužel pan premiér neudělal pro lidi vůbec nic. Navýšil daně, a my zažíváme velmi těžké období. Symbolem toho je, já mám tady pro pana premiéra takový dárek, a to je nutella, protože pan premiér po dvou letech objevil, že v Česku máme drahé potraviny. Pane premiére, vaše vláda lidem vůbec nechutná,“ vypálil Babiš směrem k Fialovi.

„Děkuji,“ poděkoval předseda vlády za dárek. Já to nejím, ale děti si na tom pochutnají,“ podotkl.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Vy byste také mohl dát dárek českým občanům. Vy patříte k největším producentům potravin v České republice, vy byste mohl své výrobky zlevnit a tím občanům také dát dárek. Jedna z největších firem je tady Agrofert. Tak se podívejme na její rekordní zisky. Také dotace má obrovské v posledních letech,“ pokračoval ve slovní palbě premiér.

Babiš kontroval, že produkci potravin prodražují vysoké ceny energií. Upozornil, že v Česku působí tisíce producentů potravin, zatímco obchodních řetězců je tu jen pár, takže je jasné, kde je deformován trh a ceny. „Takže dejte Agrofertu pokoj,“ vyzval Babiš.

Jenže Fiala pokoj nedal a jal se připomínat, že díky dotacím může být Babišův Agrofert spokojen. Upozornil také, že nejednou se Babiš musel z nařízení soudů omlouvat za to, že na veřejnosti lhal. A podle Fialy lže i teď, když mluví o stávající vládě.

„My se do nadcházejícího období můžeme dívat s optimismem, a je to díky tomu, co dělá naše vláda,“ pravil Fiala s tím, že pokud tady někdo zadělal na problémy, že to byl Babiš a jeho vláda, která z Fialova pohledu vůbec neřešila energetickou bezpečnost Česka ani rozjíždějící se inflaci, kterou dnešní vláda naopak brzdí.

Babiš argumentoval, že Agrofert podle něj odvedl do českých rozpočtů 52 miliard korun.

„Pane premiére, já vůbec nevím, jestli vy čtete noviny. Čepované pivo je nejdražší za desítky let. Češi chudnou už druhý rok po sobě... Ale pane premiére, vy tomu nerozumíte, nerozumíte ekonomice, vy jste politolog. Vy jste absolutně nekompetentní vláda, vy devastujete naši zemi a budete v tom pokračovat i příští rok,“ rozjel se šéf hnutí ANO.

Fiala hned přešel do protiútoku. „Víte, kolik dnes stojí máslo? Průměrná cena je dnes 41 korun. A víte, kolik to bylo, když jste vy končili s vaší vládou? 42 korun. Takže nám nevykládejte, jak to bylo všechno za vaší vlády lepší. Situace se začne zlepšovat, lidé to poznají i na růstu mezd,“ sliboval Fiala.

Zároveň zmínil, že v Polsku je mezi potravináři mnohem větší konkurence, což v Polsku znamená, že ceny potravin jsou nižší. Fiala však přislíbil, že budou nižší i v Česku. „Ano, zákazníci to pocítí ve svých peněženkách,“ sdělil.

V listopadu činila inflace 7,3 %, v říjnu to bylo 8 %. V Německu listopadová inflace činila 2,3 %.

Babiš trval na to, že inflaci nechala rozjet Fialova vláda, když okamžitě po svém nástupu nezastropovala ceny elektřiny hned u výrobců na 1500 korun. „A ta elektřina je příčinou všeho, protože to zboží se vyrábí i za pomoci elektřiny!“ hřímal šéf hnutí ANO.

„Já myslím, že každý vidí, kdo tady používá věcné argumenty,“ pousmál se Fiala. A hned připomněl, že ještě za časů vlády Andreje Babiše zkrachovala společnost Bohemia Energy, což musela řešit až vláda pětikoalice.

A Fiala prohlásil, že kdyby jeho vláda přistoupila na Babišův nápad na zastropování cen elektřiny u výrobců, že by se brzy ukázalo, že si to český státní rozpočet nemůže dovolit.

„To je vaše první lež, že by to stálo stovky miliard. Nestálo by to vůbec nic. Tady pan premiér tomu nerozumí a já bych to rád vysvětlil. Měli jste koupit sto procent v ČEZu, pak byste mohli ceny elektřiny zastropovat,“ zaznělo od šéfa hnutí ANO.

Babiš argumentoval i ohledně Bohemia Energy – tvrdil, že tuto firmu si měl ohlídat nezávislý Energetický regulační úřad (ERÚ), nikoli vláda ANO a ČSSD.

Poté znovu zopakoval, že Fiala a jeho vláda neudělali pro lidi vůbec nic a teď je ještě zatíží tím, že jim hodí na bedra poplatky z obnovitelných zdrojů.

Fiala řekl, že získání stoprocentní kontroly nad firmou ČEZ by stálo mnoho peněz, víc než 200 miliard, a že pokud někdo udělal chybu, byla to podle Fialy Babišova vláda, která se postarala o to, že jsem se stali téměř ze sto procent závislými na dodávkách ruského plynu a zcela zanedbala rozvoj alternativních zdrojů energie. „Když byl někdo 8 let ve vládě a za tu dobu se neposunul ani tendr na dostavbu bloků v Temelíně ani v Dukovanech, tak potom to trvá, tu situaci napravit,“ poznamenal Fiala.

A hned diváky povzbuzoval. „V příštím roce očekáváme růst reálné mzdy, očekáváme nižší inflaci a očekáváme ekonomický růst. Podle analytiků. Takže lidé konečně po několika letech pocítí zlepšení,“ řekl Fiala.

A Babiš znovu zopakoval: „Vy lžete stále. Není to pravda, samé lži. A vy už přestaňte lhát. To není možné tohle,“ soptil Babiš. „Pan premiér seděl ve vládě, která kamarádila s Putinem. V roce 2013. Mimochodem, ODS rozprodala všechno. Nebýt jich, tak jsme mohli mít v rukou i 100 procent ČEZ,“ upozornil šéf hnutí ANO. „Česká republika nakupuje největší množství ruské ropy a ruského plynu,“ vmetl ještě Babiš Fialovi.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Fiala zopakoval, že k ruským surovinám nás ještě těsněji připoutala Babišova vláda a jeho kabinet že tuto závislost rozvolňuje. „Aby Česká republika byla energeticky bezpečnější. Babiš nedokázal udělat nic pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. My jsme se rozhodli dát panely na 100 tisíc střech,“ prohlásil Fiala.

„To, co vám tam napsali, to vy ani nechápete, vy jste v životě nepodnikali. To, co říkáte, nemá ani logiku,“ začal do československého jazyka sklouzávat Babiš.

Poté se do sebe pánové pustili kvůli úsporám ve státním rozpočtu.

„Seškrtali jsme řadu zbytečných dotací, o dvě procenta jsme snížili objem mezd, takže získáváme prostředky předem na výdajové straně,“ řekl Fiala.

Babiš na předsedu vlády znovu uhodil.

„Pan premiér stále straší, stejně jako Kalousek v roce 2010, že nás čeká Řecko. To, co připravili, to není konsolidační balíček. To je brutální balíček. Oni dali jasný signál: ‚my navyšujeme daně‘. Ten balíček nepřinese vůbec nic. Lidi jsou skutečně v panice, když někteří nemají peníze ani na zaplacení nájmu nebo elektřiny. A vy jste vzali peníze všem. Rodinám, vzali jste je seniorům, vzali jste je studentům. Já bych tady mohl vykládat hodiny, jak devastujete celou zemi!“ hřměl ve studiu Babiš.

„Lidí jsou unaveni, protože už se tu tři roky střídají různé krize. Lidé jsou vystrašení mimo jiné i poroto, že je tady stál straší opozice,“ bránil se Fiala. Zdůraznil přitom, že jeho vláda musela přijmout konsolidační balíček, aby se podařilo ozdravit státní finance a současně napomoci tomu, by lidem v příštím roce opravdu bylo lépe.

Zdůraznil také, že jeho vláda se rozhodla pomoci firmám, jejichž provoz je energeticky náročný.

„Zase samé lži. Zkrachovala vám sklárna. Zkrachoval vám výrobce uzenin na Moravě. Málem vám zkrachoval podnik Liberty. A vy jste tam ani jednou nebyl. Já jsem tam byl. To já jsem jezdil do firem a jednal s nimi,“ vmetl Babiš Fialovi. „Lidi vidí na složenkách a lidi vidí na cenách, co ta vaše vláda tady dělá. Lidi budou chudnout dál,“ nešetřil ostrými slovy šéf hnutí ANO s tím, že „elektrotechnik, který zničil Opavu, tomu nerozumí“. Takto se vyjádřil na konto ministra financí Zbyňka Stanjury.

„A k tomu šetření, pane premiére, vy můžete zítra propustit 150 lidí z Úřadu vlády. Vy tam máte ty zbytečné ministry, vy si jezdíte na ty výlety. A vy pořád mluvíte o Ukrajině, vy tam jezdíte, vy mluvíte o Ukrajině, ale vy jste zapomněl, že jste premiérem deseti milionů českých občanů,“ zuřil Babiš.

Kdyby Fialova vláda nezrušila EET, mohl mít podle šéfa ANO v rozpočtu více peněz. EET označil Babiš za velký digitální projekt, který Fialův kabinet zrušil, aniž by poté s digitalizací pohnul.

Když se znovu dostal ke slovu Petr Fiala, zdůraznil, že jeho vláda snižovala počty úředníků a dostává se na čísla platná v době před přijetím služebního zákona. „Teď třeba meziročně snižujeme o 2600 míst,“ pravil Fiala.

„Skutečnou digitalizaci lidé uvidí příští rok až budou mít v mobilu občanku i řidičský průkaz a nebudou to muset nosit s sebou. „Ale více o věcech, který se lidé nenají, ani jim to nesníží ceny energií,“ zaznělo.

V závěru se pánové věnovali zahraniční politice a šéf hnutí ANO Andrej Babiš konstatoval, že „česká vláda se stará jen o Ukrajinu, česká vláda kašle na naše lidi“.

„My jsme tam poslal téměř všechny zbraně, které jsme měli, pan premiér lobbuje za peníze pro Ukrajinu v Bruselu, ale já bych chtěl upozornit, že my jsme v České republice a českým občanům nic nedali,“ zuřil Babiš.

Fiala okamžitě kontroval, že část peněz pro Ukrajinu ve skutečnosti šla na ubytování uprchlíků tím, i českým lidem Ukrajině jsme poslali řasu zbraní za to získala prostředky pro modernizaci naší armády. „takže na tom určitě netratíme. Ale to je teprve druhá věta. První je, že Ukrajině pomáháme, protože je to správné.

A pokud je o válku v Izraeli, tam se pánové shodli, že opozice i vláda táhnou za jeden provaz a jednoznačně podporují Izrael. Já si myslím, že to je důležité.

Nakonec došlo i na evropský migrační pakt.

To, na čem se dohodli zástupci vlád, je podle mě dobrá dcera. Potřebujeme novou evropskou azylovou a migrační politiku, protože ta stávající nefunguje. Proto my jsme s tím souhlasili. A teď probíhá tzv. trialog.

„Já se modlím za to, aby to neprošlo, protože to je úplná katastrofa. Řešení je jednoduché Lodě nevyplují. Nikdo nepřijde do Evropy ilegálně. Vy musíte bránit Evropu na moři. A to vy neděláte,“ rozčiloval se Babiš.

Fialovi ještě vmetl, že liboval, že přinese peníze i z evropské kapitoly na zvládání migrace, ale nepřinesl nic,“ zuřil Babiš.

Kdyby v tu chvíli moderátor debatu neutnul, pánové by se dohadovali ve studiu další desítky minut. Místo toho nejprve Fila a pak i Babiš popřáli lidem krásné Vánoční svátky a šťastný rok 2024, čímž debatu ukončili.

Psali jsme: Svobodní hodili Fialu i Babiše do jednoho pytle Facka Moravcovi. V neděli na Nově Babiš (ANO): Likvidace průmyslu, likvidace potravinářského průmyslu, to je vaše dílo „Byl jsem ve škole. Ty děti mají vážně strach!“ Babiš vedle smršti na Fialu prozradil znepokojivou věc

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama