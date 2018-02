„Možná tímhle žijete v Praze tady po kavárnách, ale v zemi taková situace není!“ Ovčáček, Hašek, Pospíšil a další rozpoutali u Jílkové brutální bitvu

23.02.2018 6:57

Prezident Miloš Zeman se po svém znovuzvolení rozhodl dát premiérovi v demisi Andreji Babišovi hodně času na sestavení vlády. Před svým druhým zvolením dokonce naznačoval, že by Babišova vláda v demisi mohla teoreticky vládnout po celé čtyři roky. Je to v pořádku? Je taková benevolence prezidenta v pořádku? Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila rozhodně ne. Když to uslyšel Jiří Ovčáček, nadechl se a v České televizi spustil. Před kamerami zaznělo i to, že žijeme v protektorátu EU.